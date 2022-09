Open House Napoli 2022: 130 visite guidate gratuite in luoghi unici alla scoperta della Città

Anche l’isola di Nisida tra gli oltre 130 luoghi visitabili gratuitamente in programma sabato e domenica per Open House Napoli. Posti particolari come i cantieri della metro linea 6 o molto belli come tante chiese napoletane in due giornate speciali di visite gratuite. Prevista anche una sezione speciale di Architettura Open House con visite a case, studi e cantieri di architetti

Si terrà a Napoli nei giorni di sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022 la quarta edizione per Open House Napoli, il grande evento sull’architettura che ci permetterà di esplorare la città di Napoli attraverso 130 appuntamenti gratuiti.

Tutte visite guidate gratuite che ci condurranno in oltre 130 luoghi, percorsi e eventi di straordinario interesse architettonico e culturale, con ben 30 novità e l’immancabile OHN Kids, con attività e laboratori dedicati ai più piccoli.

Open House Napoli si fonda anche sul lavoro di ben 450 volontari che ci accompagneranno in un viaggio dalle periferie al centro, per farci scoprire le bellezze e le particolarità della città di Napoli.

Per partecipare agli eventi di Open House Napoli bisognerà registrarsi obbligatoriamente sul sito per accedere a tutti i siti, eventi e percorsi, sia su prenotazione che ad accesso libero. Da non perdere anche una sezione speciale, che troverete alla fine del post di Architettura Open House con visite a case, studi e cantieri di architetti – Registrazione obbligatoria sul sito: Open House Napoli.

I percorsi e le viste guidate gratuiti di Open House Napoli 2022

Sono oltre 130 i percorsi e le visite guidate gratuite per questa 4 edizione di Open House Napoli e non possiamo riportarvele tutte ma alla fine del post c’è il link al programma completo. Li, dopo la semplice registrazione obbligatoria, potete scegliere cosa visitare nei giorni di sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022 accompagnati dai volontari.

Tra i tanti percorsi vi segnaliamo alcuni più originali e particolari:

Visite alla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli le cui origini risalgono al Cinquecento, quando divenne particolarmente fervido il culto della Madonna di Costantinopoli protettrice dalle epidemie.

le cui origini risalgono al Cinquecento, quando divenne particolarmente fervido il culto Visite allo storico cimitero delle 366 fosse progettato dal grande architetto Ferdinando Fuga, su commissione di Re Carlo III di Borbone, primo cimitero pubblico in europa

progettato dal grande architetto Ferdinando Fuga, su commissione di Re Carlo III di Borbone, primo cimitero pubblico in europa Spostarsi lungo le vie del centro città a bordo del filobus storico classe 1961 : un viaggio nello spazio e nel tempo da non perdere

: un viaggio nello spazio e nel tempo da non perdere Visitare la bellissima isola di Nisida , normalmente chiusa perché sede dell’Istituto Penale Minorile, ma aperta per Open House

, normalmente chiusa perché sede dell’Istituto Penale Minorile, ma aperta per Open House Metro Art Tour con visite alle stazioni dell’arte della Metro di Toledo, Municipio, e Duomo

della Metro di Toledo, Municipio, e Duomo Visite all’Archivio di Stato di Napoli che, dal 1845 ha sede nel grande complesso monumentale dei SS. Severino e Sossio, nel centro storico

che, dal 1845 ha sede nel grande complesso monumentale dei SS. Severino e Sossio, nel centro storico Visite alla sede secondaria dell’Archivio di Stato di Napoli a Pizzofalcone detto anche «Archivio Militare» sito nella villa rinascimentale di Andrea Carafa della Spina, conte di Santa Severina

detto anche «Archivio Militare» sito nella villa rinascimentale di Andrea Carafa della Spina, conte di Santa Severina Auditorium Novecento un progetto nato da Museum Records, società fondata da appassionati e operatori del settore musica

un progetto nato da Museum Records, società fondata da appassionati e operatori del settore musica Sede della Banca d’Italia in piazza Municipio progettata nel 1950 dagli architetti Marcello Canino e Arnaldo Foschini

in piazza Municipio progettata nel 1950 dagli architetti Marcello Canino e Arnaldo Foschini Visite al cantiere della Stazione Chiaia che fa parte del percorso di completamento della Linea 6 della metropolitana di Napoli,

che fa parte del percorso di completamento della Linea 6 della metropolitana di Napoli, Visite alla Chiesa di San Giuseppe delle Scalze, un complesso monumentale testimonianza del barocco napoletano, costruito nella metà del ’600 dall’architetto Cosimo Fanzago,

Sul sito ufficiale l’elenco completo delle visite guidate gratuite: Programma Open House Napoli 2022

Tutte le variazioni e le novità sulla pagina facebook di Open House Napoli 2022

Architettura Open House le visite a case, studi e cantieri di architetti

Un “fuori salone” molto speciale con Architettura Open House che dal 28 settembre all’1 ottobre 2022 propone anche anche gli speciali incontri di Architettura Open House il circuito di appuntamenti, in case, studi e cantieri di architetti a Napoli e fuori porta. Maggiori informazioni – Appuntamenti di Architettura Open House

