Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 16 al 18 settembre 2022

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città. Nel post anche i concerti gratuiti durante le sagre e feste in Campania

Tante sagre e feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend in varie province della Campania sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

La Sagra dell’Uva a Galluccio

Da Venerdì 16 a Domenica 18 Settembre 2022, a Galluccio (CE), torna la Sagra dell’Uva che vuole far conoscere le pregiate qualità delle uve locali grazie alle degustazioni delle cantine locali accompagnate da prodotti gastronomici. Galluccio si trova nel casertano in quella bellissima terra tra le falde di monte Camino ed il gruppo vulcanico di Roccamonfina, e fa parte della Comunità Montana “Monte S. Croce”. La sagra è organizzata dall’Amministrazione Comunale con la Pro Loco e dalle aziende vitivinicole del territorio, per valorizzare gli ottimi vini della zona e l’antica tradizione enologica locale. Anche quest’anno la sagra, proporrà anche incontri tematici, degustazioni assistite da sommelier e percorsi degustativi itineranti, per far apprezzare gli ottimi vini locali ai visitatori. La sagra si svolgerà nel centro storico tra le suggestive piazze ed i caratteristici vicoli di Galluccio con buon cibo e musica dal vivo. Maggiori informazioni Sagra dell’Uva a Galluccio

Notte della Tammorra a Napoli a Piazza Mercato

Previsti anche stand gastronomici per quello che sarà il più grande evento campano di musica popolare quello che si svolgerà per due notti a Piazza Mercato a Napoli venerdì 16 e sabato 17 settembre 2022. Organizzata dal Comune di Napoli l’evento vedrà Carlo Faiello come Maestro concertatore, per questa bella manifestazione che quest’anno compie 20 anni ed è diventata un appuntamento fisso dell’estate a Napoli. Una grande festa gratuita che si terrà su due serate in Piazza Mercato: la prima è la Notte delle Radici profonde che vedrà partecipare, dalle ore 21, paranze e musicisti di tutte le province della Campania. Poi sabato 17 ci sarà La Notte delle radici nel cielo che presenterà la grande musica del passato in chiave contemporanea con sul palco artisti e musicisti quali Carlo Faiello, l’Orchestra Notte della Tammorra, Lina Sastri, Enzo Gragnaniello, Giovanni Mauriello e Patrizio Trampetti della formazione storica della NCCP, Dario Sansone dei Foia e tantissimi altri, con una grande Tammurriata finale affidata a La Paranza do’ Lione. Maggiori Informazioni e programma completo

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Le notti della Falanghina – Sant’Agata de Goti – Benevento – Tra le caratteristiche stradine e piazzette del centro storico di Sant’Agata de Goti tanti incontri con i calici dei grandi vini locali e i profumi della buona enogastronomia della zona per una 4 giorni di full immersion in uno dei Borghi più belli d’Italia. Enogastronomia, arte, suoni e colori e il buon vino di una splendida terra saranno protagonisti nelle serate che vanno da giovedì 15 a domenica 18 settembre 2022 tra i vicoli dello splendido borgo e nel Chiostro di Palazzo San Francesco, sede dell’evento . Notti della Falanghina

Sagra del Fungo Porcino – Castelcivita nel Cilento – Salerno Sabato 17 e Domenica 18 Settembre 2022 nel suggestivo Centro Storico di Castelcivita (SA) la 30 edizione della Sagra del Fungo Porcino a Castelcivita nel Cilento, una delle manifestazioni enogastronomiche più attese nel Cilento. Gli Stand Gastronomici nel centro storico apriranno nelle due sere alle ore 18,00 e la domenica saranno aperti anche a pranzo. Negli stand si troveranno piatti a base degli ottimi Funghi Porcini della zona e non mancheranno Risotto, Pizza, Spezzatino, Frittelle, Penne, Caciocavallo Impiccato e, una novità per quest’anno, ci saranno anche i Ceci di Castelcivita con Porcini e Tozzetti ! Sagra del Fungo Porcino a Castelcivita

Sagra del Cinghiale – Dugenta – Benevento. La Sagra del cinghiale è una grande festa che si terrà il 16-17 e 18 settembre e si ripeterà ogni venerdì, sabato e domenica fino al 31 Ottobre e che propone, sin dal 1980 tante specialità a base di cinghiale e tanta buona musica e ottimo vino. Una festa ben riuscita che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Un evento che si ripeterà anche da metà agosto a tutto settembre e che ha la durata più lunga tra le sagre della Campania. Ci saranno delle vere e proprie accoglienti trattorie all'aperto, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un'atmosfera di festa campestre. La Sagra è caratterizzata da una vera e propria celebrazione del cinghiale, dai piatti tipici realizzati con la sua carne e dai vini originali della zona. Tante prelibatezze da degustare, infatti i cuochi cucinano con maestria diverse pietanze che saranno servite in piatti di terracotta. Non mancheranno balli e canti folkloristici e poi si potranno acquistare direttamente tutti i prodotti tipici realizzati con la squisita e prestigiosa carne del cinghiale. Maggiori informazioni Sagra del Cinghiale

I concerti gratuiti nel weekend in occasione delle varie sagre e feste in Campania

Tanti concerti gratuiti la sera nei paesi della Campania in occasione delle varie sagre e feste patronali con grandi artisti e gruppi musicali che potrete ascoltare quasi sempre gratuitamente o con piccoli contributi. Ve li indichiamo alcuni per giorno. Venerdì 16 Settembre – Enzo Gragnaniello, Dario Sansone, Tommaso Primo – Frattamaggiore (NA) – Andrea Sannino – Giugliano In Campania (Na) – Francesco Merola – Pagani (Sa) Sabato 17 Settembre Tony Tammaro – Lusciano (Ce) – Monica Sarnelli – Curti (Ce) – Ivan Granatino – Cesa (Ce) – Gigione – Comiziano (Na) – Rosario Miraggio – Partignano Di Pignataro Maggiore (Ce) Domenica 18 Settembre Tony Esposito – San Marco Evangelista (Ce) – Tullio De Piscopo – Ogliastro (Sa) Gigione – Pontone Di Sant’antonio Abate (Na) Lunedì 19 Settembre – Fiordaliso – San Gennarello Di Ottaviano (Na) – Clementino – Partignano Di Pignataro Maggiore (Ce) Sal Da Vinci – Curti (Ce) Martedì 20 Settembre The Kolors – Mirabella Eclano (Av) Prima di recarvi vi consigliamo di verificare eventuali variazioni cercando su internet con giorno, artista e luogo.

