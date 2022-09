La Sagra del Pesce nello splendido borgo cilentano di Pioppi

Photo by micheile dot com on Unsplash

Nello splendido paesino cilentano la 51° edizione della Sagra del pesce pescato fresco con tanti piatti speciali e serate musicali in quella che è la Patria della Dieta Mediterranea Dal 16 al 18 settembre 2022 si terrà la 51° edizione della sagra del pesce nel borgo marino di Pioppi, nel Cilento, cittadina che è la Patria della Dieta Mediterranea. Una occasione speciale per tornare nello splendido mare cilentano di Pioppi per partecipare da venerdì 16 a domenica 18 settembre alle tre serate della famosa sagra del pesce di Pioppi. Durante la sagra si potranno scoprire i valori e tradizioni gastronomiche del luogo gustando tanti ottimi di cibi tipici locali a base di pesce fresco pescato nel bellissimo, limpido e incontaminato mare cilentano. Le tre serate saranno allietate anche dalla buona musica popolare cilentana. La sagra del pesce è curata dalla Pro Loco di Pioppi e presenta vari e gustosi menù con tante specialità a prezzi contenuti. L’evento si terrà come ogni anno a Pioppi sul lungomare antistante al Palazzo Vinciprova e nei ristoranti aderenti che presenteranno speciali e gustosi menù economici. La sagra del pesce a Pioppi è stata la prima sagra tenutasi nel Cilento e dal 1969 si tiene ogni anno con continuità. Tanto buon cibo cilentano alla sagra del Pesce di Pioppi Nelle tre serate, a partire dalle ore 20,00 ci saranno tutti menù a base di pesce tra cui paccheri con alici finocchietto e pomodorini, vermicelli con alici fresche, spaghetti con alici e pinoli, risotto alla pescatora e per secondi alici ricotta e provola, fritture, polpette di alici, paranza, cozze e tantissimi contorni al sapore di mare. Naturalmente non mancherà la frittura di pesce in olio extravergine di oliva del Cilento. Alla sagra tutte le varietà di pietanze a base di pesce ruoteranno intorno alle tre eccellenze del territorio cilentano: alici, pasta e olio e non mancheranno percorsi degustativi con Stand anche per celiaci. Previsto il Tiro alla Sciabica sottocosta dal vivo e musica dal vivo in tutte le tre serate con spettacoli dei Vienteterra, Ascarimè, Kiepo, Ottavanota, Figli del Cilento. Spazio anche agli stand per celiaci. Maggiori informazioni: Evento facebook | Pagina ufficiale Pro Loco Pioppi

Foto: pagina facebook pro loco Pioppi © Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.