Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 1 al 6 agosto 2022

Eventi gratuiti a Napoli e nelle vicinanze anche durante la settimana che va da lunedì 1 a sabato 6 agosto 2022. Anche durante questa settimana cose da fare gratis e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli e nelle vicinanze durante la settimana da lunedì 1 a sabato 6 agosto 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti e sono anche nelle vicinanze di Napoli.

Spiagge libere a Posillipo a Napoli alla spiaggia delle Monache: come prenotarsi

Bagno gratis a Posillipo a Napoli sulla bella spiaggia delle Monache una spiaggia libera vicino a Palazzo Donn’Anna riaperta a numero chiuso su prenotazione. Massimo 400 persone al giorno e poi anche spazi in altre due piccole spiagge libere sempre vicino a Palazzo Donn’Anna a Posillipo. Disponibile anche quest’anno un’app per prenotare l’ingresso in alcuni tratti di spiaggia libera di Posillipo a Napoli come la spiaggia delle Monache, riaperta l’anno scorso e alcuni tratti vicini al Bagno Ideal e allo storico Bagno Elena. Ingressi limitati per motivi di sicurezza e di ordine pubblico con accessi prenotabili, anche quest’anno online, per accedere in maniera sicura a queste spiagge libere di Posillipo. Disponibili 400 posti al giorno dalle 8,30 alle 17,30 per la spiaggia delle Monache, e altri pochi posti in quelle libere vicine: come prenotare alle spiagge libere di Posillipo

La grande Sagra del Mare Flegrea 2022 a Monte di Procida

Da giovedì 4 a sabato 6 agosto 2022 a Monte di Procida nel suggestivo scenario dell’insenatura di Acquamorta si terrà la grande Sagra del Mare Flegrea un grande evento che si svolge da oltre 30 anni. Tre belle serate sul mare di Monte di Procida con tante bontà locali come pepate di cozze, pizzette d’alghe, anguria, frittura mista di pesce e vini locali, e tanti ottimi piatti speciali cucinati direttamente sulle banchine dai ristoranti partecipanti. Alla Sagra del Mare 2022 ci saranno 30 grandi gazebo, che ospiteranno i Ristoranti della zona, o gli stand delle fritture con abbondanti porzioni di frittelle d’alghe e una frittura di pesce azzurro freschissimo o quelli delle cozze e tanti altri anche con artigiani. Uno in particolare sarà dedicato all’assaggio dei buoni vini flegrei. Maggiori informazioni Sagra del Mare Flegrea 2022 a Monte di Procida

Aperture serali a Palazzo Reale di Napoli venerdì di agosto

Dal 5 agosto al 9 settembre 2022 il Palazzo Reale di Napoli sarà visitabile, in via straordinaria, tutti i venerdì sera dalle 20.00 alle 23.00 con un ticket ridotto di soli 2 euro. In queste sere d’estate si potrà visitare l’Appartamento Storico, la mostra “Don Chisciotte tra Napoli Caserta e il Quirinale, i cartoni e gli arazzi” che sarà prorogata fino al 9 settembre ed anche, lungo il tragitto dell’Appartamento Storico, gli affreschi di Battistello Caracciolo nella sala del Gran Capitano, tappa della mostra diffusa organizzata dal Museo di Capodimonte “Il Patriarca Bronzeo dei caravaggeschi: Battistello Caracciolo” che coinvolge anche il Palazzo Reale di Napoli e la Certosa di San Martino. E durante il giorno aperto con ingresso libero tutti i giorni fino alle 20.00 lo splendido Giardino Romantico per tutto il mese di agosto 2022. Prossima apertura serale venerdì 5 agosto. Aperture serali a Palazzo reale

Visite gratuite al Museo Anatomico dell’Università

Ultima settimana per visitare gratuitamente anche ad Agosto 2022 dal 1 al 5 e poi dal 29 al 31 agosto 2022 il grande Museo Anatomico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” che è una delle più importanti ed antiche istituzioni scientifiche del settore. Si trova nel centro storico di Napoli ed è aperto durante la settimana il Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì: 10:00 – 14:00 il Mercoledì 10:00 – 16:00. Le visite sono gratuite ma la prenotazione è obbligatoria così come il Green Pass. Museo Anatomico dell’Università di Napoli

A Lacco Ameno di Ischia la rassegna letteraria gratuita “Ischia libri d’A…mare”

Ritorna ad Ischia, a Lacco Ameno, dal 25 luglio al 3 agosto 2022 la rassegna letteraria gratuita “Ischia libri d’A…mare’ a Piazza Santa Restituta . In settimana Ischia libri d’A…mare’ chiude mercoledì 3 agosto, alle ore 21.30, sempre a Lacco Ameno a Piazza Santa Restituta con Luca Bianchini, autore di “Le mogli hanno sempre ragione” (Mondadori). Bianchini assieme a Gianni Ambrosino e, nel corso di una serata dal tema “Segreti inconfessabili”, darà vita a una commedia esilarante. Un’avventura ricca di colpi di scena, in cui tutte le tessere del mosaico si mettono lentamente a posto per rivelare una sorprendente verità. Ischia libri d’A…mare

