La Sagra del Mare Flegrea 2022 a Monte di Procida

Da giovedì 4 a sabato 6 agosto 2022 a Monte di Procida nel suggestivo scenario dell’insenatura di Acquamorta si terrà la grande Sagra del Mare Flegrea un grande evento che si svolge da oltre 30 anni.

Tre belle serate sul mare di Monte di Procida tra le bontà della gastronomia flegrea accompagnate dai buon vini locali per questa grande festa organizzata dall’Associazione “Vivi L’Estate” che oramai è diventata una delle più conosciute sagre estive della Campania che, negli anni, è stata anche oggetto di servizi televisivi del programma di Rai Uno “Linea Blu” e della rubrica del TG3 “Saperi e Sapori”.

Tante bontà da gustare alla Sagra del Mare Flegrea 2022 a Monte di Procida

Anche quest’anno l’Associazione “Vivi L’Estate” nelle tre belle serate della sagra offrirà tante bontà locali come pepate di cozze, pizzette d’alghe, anguria, frittura mista di pesce e vini locali, e tanti ottimi piatti speciali cucinati direttamente sulle banchine dai ristoranti partecipanti.

Alla Sagra del Mare 2022 ci saranno 30 grandi gazebo, di 3m x 3m, istallati sullo spazio antistante la darsena dei pescatori del molo di Acquamorta. I primi cinque stand ospiteranno i Ristoranti della zona che partecipano alla sagra e che sforneranno autentiche prelibatezze a pochi passi dal mare subito dopo ci saranno gli stand delle fritture, 2 stand dove si potranno assaggiare delle abbondanti porzioni di frittelle d’alghe e una frittura di pesce azzurro freschissimo, acquistato presso i pescatori locali. Non mancherà lo stand delle cozze con i suoi profumi e sapori tipicamente marinari, e quello delle bruschette che richiama gli stessi sapori. Non mancheranno quelli dedicati ai dolci preparati dai pasticcieri locali con torte preparate per la manifestazione come la Lingua montese. Ci saranno altri stand con le bibite ed anche uno stand dedicato ai vini pregiati della zona, i Vini dei campi flegrei.

In tutte le serate non mancheranno spettacoli musicali, danze folcloristiche ed anche stand con l’esposizione di prodotti tipici dell’artigianato locale e tanto altro. Da oltre 10 anni la sagra si tiene nel rispetto dell’ambiente solo con materiale bio come vettovaglie, bicchieri etc. Nell’ultima serata della sagra, sabato 6 agosto ci sarà anche la proclamazione della “Montesina” un concorso che si svolge da molti anni e con il gemellaggio della Graziella di Procida. 16 concorrenti, provenienti dagli 8 quartieri del territorio comunale con l’abito della tradizione si contenderanno il titolo.

