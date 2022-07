Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 11 al 15 luglio 2022

Photo by laura novara on Unsplash

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 11 a sabato 15 luglio 2022, Anche durante questa settimana cose da fare gratis e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 11 a sabato 15 luglio 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti.

Bufala Fest 2022 sul Lungomare di Napoli: un grande evento a Napoli

Dal 9 al 17 luglio 2022 torna “Bufala Fest – non solo mozzarella” un grande evento sul lungomare di Napoli con show cooking, spettacoli e talk tematici e tanta ottima Mozzarella di Bufala Campana. Un grande Bufala Village sul Lungomare Caracciolo di Napoli. Previsti anche assaggi di specialità ma le consumazioni sono a pagamento anche con menù fissi. Tutte le sere ci saranno tanti spettacoli gratuiti. Noto finalmente l’elenco

LUNEDI 11 LUGLIO:

Monica Sarnelli

Simone Schettino

MARTEDI 12 LUGLIO:

I Ditelo Voi

Tony Tammaro

MERCOLEDI 13 LUGLIO:

Dolcenera

Antonio Marino

Marco Sentieri

GIOVEDI 14 LUGLIO:

Fabio Concato

VENERDI 15 LUGLIO:

Enzo Gragnaniello

SABATO 16 LUGLIO:

Ntò – Francesco Da Vinci – Moreno – Moderup – Yoseba – Joka – Bl4ir

DOMENICA 17 LUGLIO:

The Super 4

Anna Capasso

Francesco Cicchella

Maggiori informazioni Bufala Fest 2022

Benvenuti al Rione Sanità: film gratuiti per la rassegna culturale nel cuore di Napoli

Nona edizione per la bella rassegna di eventi culturali nel cuore di Napoli, che quest’anno presenta nella Basilica di Santa Maria della Sanità otto film tutti dedicati alla cinematografia made in Sanità 11 Luglio “LA SANTA PICCOLA” di Silvia Brunelli ore 21:00 – Chiostro Basilica S. Maria della Sanità Saranno presenti: Silvia Brunelli – Regista; Vincenzo Antonucci – Attore. Modera l’incontro Luca Rosini – Giornalista/Regista. Benvenuti al Rione Sanità

Estate a Scampvill: spettacoli e laboratori gratuiti per bambini e famiglie a Napoli

Dal 16 giugno fino al 29 settembre 2022 si terranno sette spettacoli e un laboratorio di teatro aperto a partecipanti di tutte le età a Napoli per la rassegna “Estate a Scampvill”. Un evento gratuito dedicato a piccoli e grandi che includerà anche un laboratorio di teatro. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ma, per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri 393 155 9433 e 388 657 2446. Questa settimana – 11-12-13-14 luglio 2022 – Rane laboratorio di teatro – “Non scuola corsara” del Collettivo LaCorsa: il laboratorio è aperto a tutti e tutte e si terrà tra Chikù e la Villa Comunale di Scampia, dalle 17.00 alle 19.00, nei giorni indicati. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ma solo con prenotazione obbligatoria ai numeri 393 155 9433 e 388 657 2446 Estate a Scampvill

FEST, il Festival del teatro alla Sanità con un mese di eventi a Napoli

Al Rione Sanità dal 17 giugno al 16 luglio 2022 ci sarà FEST – Festival del teatro nella Sanità, una grande manifestazione con pomeriggi di gioco, animazione e teatro per le famiglie. In particolare gli spettacoli per bambini e famiglie si terranno nel Giardino dei Miracoli e TUTTI I GIORNI a partire da giovedì 7 luglio, ore 17.00 – LABORATORI E GIOCO CREATIVO – a cura di Ludobus Artigioco e I Teatrini. Poi altri eventi giorno per giorno GIOVEDì 14/LUG, ore 19.00 – DOV’È FINITO IL PRINCIPE AZZURRO – con Simona Di Maio e Sebastiano Coticelli – Il Teatro nel Baule GIOVEDì 14/LUG, ore 20.30 – IL VESTITO NUOVO DELL’IMPERATORE – adattamento Ciro Burzo con Mario Ascione, Ciro Burzo, Michele Ferrantino, Irene Pariota regia Salvatore Nicolella – Le Scimmie VENERDì 15/LUG, ore 19.00 – CAPPUCCETTO, IL LUPO E ALTRE STORIE – scritto e diretto da Pietro Fenati con Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni – Drammatio Vegetale Ravenna Teatro – VENERDì 15/LUG, ore 20.30 – RODARI SMART – uno spettacolo di Giovanna Facciolo con Marta Vedruccio e Dario Mennella – I Teatrini – SABATO 16/LUG, ore 19.00 – PULCINELLA E IL MISTERO DEL CASTELLO – con Vincenzo De Matteo, Virginio De Matteo, Giuseppina Mirra, Domenico Soricelli – Teatro Eidos SABATO 16/LUG, ore 20.30 – PINOCCHIO A TRE PIAZZE – di Pompeo Perrone regia Maurizio Stammati – con Pompeo Perrone, Maurizio Stammati, Francesca De Santis, Dilva Foddai, Chiara Ruggeri, Margherita Vicario, Marco Mastantuono, Salvatore Caggiari, Elizabeth Stacey – Teatro Bertolt Brecht Per info e prenotazioni: numero 0810330619; e-mail info@teatrini.it Colori Festival del teatro alla Sanità

