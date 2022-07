Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 8 al 10 luglio 2022

© Napoli da Vivere

Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine settimana dal 8 al 10 luglio 2022 con tante proposte da non perdere. Tanti eventi in città e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare a Napoli

Anche nel weekend dal 8 al 10 luglio 2022 si svolgeranno sempre tanti eventi a Napoli. Di seguito troverete gli eventi a Napoli. Per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato nei prossimi giorni. Gli eventi sono raggruppati per Visite guidate, Spettacoli e concerti, Eventi particolari in città, le Mostre a Napoli e una piccola guida a dove mangiare nel weekend.

I tanti eventi del weekend selezionati da Napoli da Vivere

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per i fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

Eventi da non perdere nel weekend

Cinema sotto le stelle sulla spiaggia del Nabilah

Sabato 9 luglio 2022 al Nabilah Beach Club alle serate di cinema sulla spiaggia Romana di Bacoli, con la rassegna Proiezioni Sonore.Prenotando un aperitivo o una cena bistrot in riva al mare si potrà assistere alle proiezioni in programma a partire dalle 21.00. La serata poi continua, sempre sulla spiaggia, con la musica di grandi Dj Cinema sotto le stelle al Nabilah

Suggestioni all’Imbrunire: 5 straordinari eventi al tramonto al Parco del Pausilypon a Napoli

Dal 9 luglio al 5 agosto ben 5 appuntamenti per “Suggestioni all’Imbrunire” la straordinaria rassegna che si svolge, al tramonto, in uno dei luoghi più belli e suggestivi di Napoli, il Parco del Pausilypon. Il 9 Michele Campanella Suggestioni all’Imbrunire

Bufala Fest 2022 sul Lungomare di Napoli: un grande evento a Napoli

Dal 9 al 17 luglio 2022 torna “Bufala Fest – non solo mozzarella” un grande evento sul lungomare di Napoli con show cooking, spettacoli e talk tematici e tanta ottima Mozzarella di Bufala Campana. Un grande Bufala Village sul Lungomare Caracciolo di Napoli con tanti spettacoli gratuiti. Bufala Fest 2022

Spettacolo itinerante alla Reggia di Portici: viaggio nella storia del Regno di Napoli,

Sabato 9 luglio 2022, alle ore 17.15 e alle ore 19.00, verrà riproposto, a grande richiesta, lo spettacolo itinerante “La reggia di Portici – Viaggio nella storia del regno di Napoli, da Carlo a Ferdinando II. Viaggio nella storia

Il Parco Virgiliano e la Villa Comunale aperti di Notte: gli orari estivi dei parchi a Napoli

Il nuovo orario estivo dei parchi napoletani con la possibilità di passeggiare di notte nella Villa Comunale di Napoli e al Virgiliano a Posillipo. E in Villa Comunale iniziano i grandi lavori per riportarla all’antico splendore: in questi giorni grande pulizia delle aiuole e rifazione dei sistemi d’irrigazione. Orario estivo dei parchi cittadini

“Benvenuti al Rione Sanità”: 8 film gratuiti per la rassegna culturale nel cuore di Napoli

Si terrà dal 4 all’11 Luglio 2022, presso la splendida Basilica di Santa Maria della Sanità, la rassegna gratuita “Benvenuti al Rione Sanità” che propone 8 proiezioni di film che presentano il quartiere Sanità, attraverso il cinema, 8 film gratuiti

Riapre al pubblico la Piscina Olimpionica della Mostra d’Oltremare: come prenotare

Riaperta la grande piscina olimpionica scoperta della Mostra d’Oltremare a Napoli, che fu completamente rinnovata per le recenti Universiadi, fino a fine settembre 2022. Resterà aperta tuti i giorni, dalle 10 alle 19. Come prenotare. Riapre al pubblico la Piscina della Mostra

Festival del Mare del Miglio d’Oro: concerti gratuiti di Bennato, Gragnaniello, Senese

Otto giorni di buona musica dal 2 al 24 Luglio 2022 animeranno i comuni di Portici, Torre Annunziata, Ercolano e Torre del Greco per la I Edizione di Chi Tene ‘o Mare – Festival del Mare del Miglio d’Oro

Palazzo Reale Summer Fest: 20 straordinarie serate a Palazzo Reale a Napoli

Dal 29 giugno al 30 luglio 2022 nel Giardino Romantico di Palazzo Reale a Napoli ritorna il Summer Fest con 20 eventi tra concerti, spettacoli e incontri Summer Fest

Brividi d’Estate: serate speciali con spettacoli e musica all’Orto Botanico di Napoli

Quaranta sere di spettacoli nel Real Orto Botanico di Napoli dal 1 luglio al 6 agosto 2022 con le serate speciali di Brividi d’Estate tra il verde dell’Orto Botanico Brividi d’Estate

Nel Museo di Capodimonte a Napoli una grande mostra su Battistello Caracciolo

Nel Museo e Real Bosco di Capodimonte fino al 2 ottobre 2022 ci sarà una grande mostra monografica su Battistello Caracciolo (Napoli, 1578-1635) artista che più di altri ha incarnato gli insegnamenti di Caravaggio. Mostra su Battistello Caracciolo

Aperture serali nei weekend al Museo di Pietrarsa con aperitivi in terrazza sul mare

Il Museo Ferroviario di Pietrarsa aprirà di sera per tutta l’estate nei weekend, a partire dal giovedì sera, con iniziative culturali, tante novità e visite notturne. In questo periodo aperte le Terrazze Le Fucine per aperitivo o la pizza. Aperture serali a Pietrarsa

A Pomigliano d’Arco la prima edizione di RinascitaFest!

Concerti, musica live, spettacoli, arte, mostre fotografiche, street art, artigianato, fotografia, libri e incontri con gli autori, dibattiti sulla politica locale e nazionale, food e tanto altro a Pomigliano. i concerti dell’ultimo weekend: Venerdì 8: ore 21:00 – Gerardo Amarante e Spaccapaese . Sabato 9: ore 22:00 – BigMama + Dj set. Domenica 10: ore 20:30 – Manifestazione di chiusura. ore 21:00 – Emanuele Campasano; ore 21:30 – Ernesto a Foria; ore 22:30 – Dj set + Rinascita Fluo Color Fest Programma di dettaglio dei 3 giorni sul sito ufficiale Rinascita Fest

Dove fare il bagno a Napoli: acqua eccellente a Posillipo e Marechiaro

Buone notizie dall’Arpa Campania, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, che con farà fino a Settembre oltre 2.500 prelievi per verificare la qualità delle acque di Napoli e della Campania. A Napoli acque eccellenti (il massimo) a Posillipo e Marechiaro Dove fare il bagno a Napoli

Dove fare il bagno in Campania. Le 18 Bandiere Blu per l’Estate 2022

La Campania è al secondo posto in Italia, anche quest’anno, per l’assegnazione delle Bandiere Blu, gli ambiti riconoscimenti che si basano su ben 33 criteri internazionali di valutazione. Tutte le spiagge della provincia di Napoli e Salerno

Il Bus del Mare dal Vomero a Capo Miseno per l’Estate 2022

Da sabato 11 giugno 2022 riprende il servizio di bus giornaliero dell’EAV che va dall’Arenella a Miseno, dalle colline di Napoli allo splendido mare di Miseno sulla costa Flegrea passando dal Vomero e dalla zona di Fuorigrotta Il Bus del Mare

Campania Express 2022: il treno diretto da Napoli a Pompei, Ercolano e Sorrento

Ritorna il “Campania Express”, il treno speciale che collega con posti riservati e vagoni climatizzati il centro di Napoli con Sorrento fermando solo nelle zone turistiche di Ercolano, Pompei, Castellammare con fermata nella stazione della Funivia del Faito. Campania Express 2022

Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0€ (o quasi!)

Quante volte ti sei chiesto cosa puoi vedere e fare a Napoli in 1 giorno con 0€? Scoprilo con noi e con l’influencer Antonio di Maiolo Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0€

Cosa fare a Napoli in 3 giorni: la guida completa

Vuoi organizzare un weekend a Napoli e sei indeciso su cosa visitare e cosa mangiare? Ecco la guida per visitare Mapoli in 3 giorni con i posti da non perdere. Un itinerario al giorno per 3 giorni per farti innamorare di Napoli. Cosa fare a Napoli in 3 giorni

Visite guidate e luoghi da visitare a Napoli

Aperture serali a soli 2 euro al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Fino al 14 luglio 2022, tutti i giovedì sera il MANN di Napoli effettuerà una apertura straordinaria serale dalle 20 alle 23, al costo simbolico di soli 2 euro. Prossimo 7 luglio. Aperture serali a soli 2 euro al MANN

Reggia Express: riparte il treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta

Riprendono i viaggi del Reggia Express il treno storico che porta dal centro di Napoli alla Reggia di Caserta facendo vivere un’esperienza straordinaria del viaggio su un treno d’epoca con un biglietto di soli 5 euro. Prossimi il 10 e il 24 luglio 2022 Reggia Express

Campania Teatro Festival: visite ed eventi gratuiti tutto il giorno a Capodimonte

­Un grande festival non solo teatrale il Campania Teatro Festival ma anche bellissimi spettacoli per bambini visite guidate a piedi e in bici, Yogacanto e incontri per armonizzare spirito e natura. Campania Teatro Festival: eventi gratuiti a Capodimonte

Palazzo Piacentini a via Toledo, la sede del Banco di Napoli è il Museo delle Gallerie d’Italia

Ha chiuso a Napoli Palazzo Zevallos ma è stata aperta una nuova grande sede di 10.000 Mq per il grande museo delle Gallerie d’Italia di Napoli. Tanti grandi con la grande opera di Caravaggio e tutti gli altri capolavori che si trovavano a Palazzo Zevallos ma anche tante novità. Il Museo delle Gallerie d’Italia di Napoli

Nel Real bosco di Capodimonte un bistrot tisaneria nell’antica serra restaurata

Novità nel Museo e Real bosco di Capodimonte a Napoli: è stata aperta una nuova struttura l’antica Stufa dei fiori, una tisaneria-bistrot, con un grande giardino nell’antica serra restaurata l’antica Stufa dei fiori

Visite guidate gratuite al Chiostro Maiolicato di Santa Chiara a Napoli

Visite guidate gratuite allo splendido Chiostro Maiolicato a Santa Chiara con esperti in uno dei luoghi più belli di Napoli Si paga solo l’ingresso 6 euro. Previsti sconti Prossima Sabato 9 luglio Visite Chiostro di Santa Chiara

Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli: gli orari e i prezzi

A Napoli è possibile effettuare delle interessanti visite guidate per conoscere lo straordinario Teatro di San Carlo dal Lunedì alla Domenica Visite al Teatro San Carlo

Riapre a Napoli l’ex Ospedale della Pace con una mostra gratuita

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

La magia delle luci del Decumano Sommerso nel Centro Antico – Sotto il decumano maggiore a 35 m. di profondità, un percorso di un chilometro Museo dell’Acqua

Sotto il decumano maggiore a un percorso di un chilometro I luoghi della Napoli di Sorrentino nel film “È stata la mano di Dio” – Un bel film del premio Oscar che narra la sua giovinezza i luoghi del film. “È stata la mano di Dio”

bel film del premio Oscar che narra la sua giovinezza i luoghi del film. Riaperta una vasta area chiusa al pubblico del Parco della Villa Floridiana al Vomero – Ristrutturata e riaperta di circa 21.000 mq Parco della Villa Floridiana

riaperta di circa 21.000 mq 5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.1) le foto pazzesche di Effe_pad ci indica 5 posti più fotografati 5 Posti a Napoli 1

foto pazzesche di Effe_pad ci indica 5 posti più fotografati 5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.2) le foto pazzesche di Napoli Effe_pad ci indica 5 posti più fotografati 5 Posti a Napoli 2

Spettacoli e concerti da non perdere a Napoli

La Stagione di Concerti al Teatro San Carlo

La Stagione di Concerti del San Carlo con 25 appuntamenti con la grande musica al San Carlo con i grandi direttori. prossimo 10 luglio 2022 – Jurai Valčuha – I Concerti del San Carlo

SuoNa Festival 2022: tanti concerti a Napoli nella ex- base Nato di Bagnoli

Dal 17 giugno al 24 luglio 2022 torna la rassegna SuoNa Festival nella ex- base Nato di Bagnoli a Napoli, 7 luglio 2022 – Chiello SuoNa Festival 2022:

Storie al Verde, spettacoli teatrali itineranti di sera nei giardini di Napoli

Dal 24 giugno al 31 luglio 2022 si terrà a Napoli la seconda edizione di Storie al Verde, degli interessanti spettacoli teatrali itineranti che si terranno, di sera, nei vari giardini di Napoli. Storie al Verde

Campania Teatro Festival a Napoli e in Campania: 145 spettacoli a pochi euro. Il programma

Fino al 12 luglio 2022 ben 145 spettacoli in 33 giorni nel Museo e Real Bosco di Capodimonte e in alcuni dei luoghi più belli e suggestivi della Campania e sempre allo straordinario prezzo di massimo 8 euro. Arriva il Campania Teatro Festival ed ecco il programma. Campania Teatro Festival

FEST, il Festival del teatro alla Sanità con un mese di eventi a Napoli

Al Rione Sanità dal 17 giugno al 16 luglio 2022 ci sarà FEST – Festival del teatro nella Sanità, una grande manifestazione con appuntamenti teatrali e musicali, spettacoli e pomeriggi di gioco, animazione e teatro per le famiglie. Festival del teatro alla Sanità

Dignità Autonome di Prostituzione a Castel Sant’Elmo a Napoli

Fino al 13 luglio 2022, ritorna a Napoli nella sua versione originale, Dignità Autonome di Prostituzione lo spettacolo ideato da Luciano Melchionna che si terrà a Castel Sant’Elmo. Dignità Autonome

Estate a Scampvill: spettacoli e laboratori gratuiti per bambini e famiglie

Tra la Villa Comunale e il centro Chikù e sulle sue terrazze due mesi di eventi gratuiti a Scampia per “Estate a Scampvill” con eventi gratuiti per bambini e famiglie tra spettacoli e un laboratorio di teatro per tutte le età dal 16 giugno fino al 29 settembre 2022. “Estate a Scampvill”

Varcautori: scrittori in riva al mare al Lido Varca d’Oro

Sei interessanti appuntamenti con degli scrittori si terranno in spiaggia, sul prato o tra i divani della bella struttura del litorale domitio-flegreo, il Lido Varca d’Oro di Varcaturo per dialogare con loro in libertà “Scrittori in riva al mare” prossimo 7 luglio 2022 – ore 20 – Michelangelo Iossa presenta “Raccontare la musica:” Scrittori in riva al mare

Open Air: il Teatro dei Piccoli nel parco dalla Mostra d’Oltremare di Napoli

Continuano anche per giugno e fino a domenica 31 luglio 2022, in linea di massima in tutti i fine settimana e nei festivi, gli eventi della rassegna “Open Air” al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli con spettacoli tra teatro, concerti e laboratori per bambini Open Air: il Teatro dei Piccol

Pompeii Theatrum Mundi 2022: 8 sere straordinarie al Teatro Grande di Pompei

Dal 17 giugno al 16 luglio 2022 si terrà Pompeii Theatrum Mundi 2022, la grande rassegna estiva del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale con grandi spettacoli a 15 euro. Pompeii Theatrum Mundi

A Napoli “Il Teatro cerca Casa”: spettacoli teatrali nei salotti della città nelle case private Quest’anno 26 spettacoli , in case private . Il Teatro cerca Casa

spettacoli teatrali nei salotti della città nelle case private Quest’anno , in case private . I Fratelli De Filippo: dove vedere il film in streaming Grande successo il film sulla vera storia dei de Filippo, trasmesso il 30 dicembre. su RaiPlay. I Fratelli De Filippo

Grande successo il film sulla vera storia dei de Filippo, trasmesso il 30 dicembre. su RaiPlay. “Stanotte a Napoli” su Rai Play con Alberto Angela trasmesso la sera di Natale girato di notte nei luoghi più belli di Napoli Su Rai Play “Stanotte a Napoli”

Altri eventi da non perdere che si svolgono a Napoli

4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 4 al 9 luglio

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 4 a sabato 9 luglio 2022, cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere . 4 eventi gratuiti a Napoli

Napoli Città Libro OFF: gli eventi gratuiti

Continuano anche a Giugno 2022 gli eventi di NapoliCittàLibro OFF, che ci offrono la possibilità di partecipare liberamente a presentazioni di libri in diversi luoghi della città con ospiti nazionali e internazionali. Napoli Città Libro OFF

Sempre tanti eventi ogni weekend a Città della Scienza a Napoli

Aperto al pubblico dal martedì alla domenica il grande Scienze Center Città della Scienza

Mostre, musei e luoghi di cultura da visitare

Super Heroes & Co. nel Parco Robinson della Mostra D’Oltremare a Napoli

Fino al 31 luglio 2022 una mostra particolare a Napoli che consentirà di fare un viaggio tra supereroi, principesse e personaggi dei cartoni più amati dai bambini e dai grandi nel parco Robinson della Mostra d’oltremare Super Heroes & Co

L’Altro MANN: in mostra gli straordinari tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napoli

Dal 30 maggio al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una straordinaria nuova mostra nelle sale degli Affreschi con oltre 60 opere conservate finora nei depositi. “L’altro MANN. Depositi in mostra”

“E’ stata la mano di Dio”: al MANN in mostra le foto di scena del film

Fino al 5 settembre 2022 al MANN di Napoli una bella mostra fotografica racconta il bellissimo film di Paolo Sorrentino attraverso 51 scatti ripresi sulle scene da Gianni Fiorito “È stata la mano di Dio – Immagini dal set”

Andy is back: 130 opere di Andy Warhol in mostra al PAN di Napoli

Fino al 31 luglio 2022 ben 130 opere del grande Andy Warhol nella mostra antologica Andy is back al PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli: ci sarà anche la ricostruzione della celebre Silver Factory newyorkese. Andy is back

“Oltre Caravaggio”: mostra a Capodimonte con le grandi opere del 600 napoletano

Fino al 7 gennaio 2023 nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli la grande mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” per riscoprire i grandi maestri del 600 napoletano. “Oltre Caravaggio”

La mostra “Van Gogh multimedia e La Stanza segreta” a Palazzo Fondi di Napoli

Prorogata al 31 luglio 2022 Van Gogh Multimedia e la Stanza Segreta“. a Palazzo Fondi una mostra che è già affollata dal pubblico “ Van Gogh multimedia e La Stanza segreta

Il Comicon 2022 continua a Napoli con il COMICON OFF con mostre e iniziative

A fine aprile è terminato a Napoli il Comicon ma anche quest’anno il grande festival continua con tanti eventi e mostre attraverso il COMICON OFF, gli eventi fuori dal Salone fino a settembre.gli eventi del COMICON OFF

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

Una mostra con le foto di Luigi Spina ci mostra gli straordinari depositi del Mann

Fino al 30 giugno una straordinaria mostra fotografica di Luigi Spina “Sing Sing. Il corpo di Pompei” ci farà ammirare i capolavori custoditi nei depositi del MANN. I depositi del MANN

Il Museo del Mare di Napoli tra nuove proposte e preesistenze

Una proposta per una nuova sede per il Museo del Mare di Napoli ospitato in una struttura insufficiente. Quali sono i musei del Mare a Napoli. Il Museo del Mare

Dove mangiare a Napoli o ordinare a casa un buon panino o un’ottima pizza

Ristoranti, trattorie, pub e pizzerie aperti a Napoli normalmente e per l’asporto. E tanti locali a Napoli propongono sempre il delivery.

Tre anni di successi a Napoli per Too Good To Go che propone ottimo cibo a un terzo del prezzo

Grandi risultati anche a Napoli con il servizio offerto dall’app Too Good To Go che propone ogni giorno, il miglior cibo di oltre 380 ristoranti e negozi anche famosi ad un terzo del valore. Too Good To Go

Apre al Vomero Mascolo: il panuozzo originale di Gragnano arriva a Napoli

Apre a Napoli, al Vomero, un punto di preparazione e vendita del Panuozzo ® della famiglia Mascolo quello originale dal 1983 di Gragnano. Al Vomero a Via Merliani, 30 tra via Scarlatti e l’ingresso della villa Floridiana di via Cimarosa Apre al Vomero Mascolo

Apre a Napoli Burgez, il fast food di qualità più irriverente d’Italia

Burgez il primo fast food di qualità italiano apre a Napoli a via Chiaia. Il primo locale nel sud Italia. Burgez è una catena di locali ma anche un fenomeno di costume, di comunicazione e di marketing Burgez a Napoli

A Napoli Healthy Color, il fast food salutare di Sfera Ebbasta, Andrea Petagna e Marcelo Burlon

Aperto Healthy Color Napoli, il fast food salutare di Sfera Ebbasta, Andrea Petagna e Marcelo Burlon al Corso Umberto I, vicino la nuova stazione della Metro 1 Duomo Healthy Color Napoli

Pizze Fritte a Napoli: 8 locali certificati dall’Associazione Verace Pizza Napoletana

L’AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana) ha messo a punto un disciplinare internazionale dedicato alla pizza fritta assegnando a 8 pizzerie storiche la certificazione. La Vera Pizza Fritta

Le ottime Zeppole: come farle e dove comprarle a Napoli

Alla festa del Papà ma anche in altre occasioni è tradizione regalare la squisita Zeppola di San Giuseppe, come farle e dove comprarle a Napoli Zeppole di San Giuseppe

Cornè, il Cornetto Experience al Vomero

Nasce Cornè, il Cornetto Experience al Vomero dall’esperienza del Pasticciere Vincenzo Baiano e dello Chef Simone Profeta. Un format dedicato esclusivamente alla cornetteria e tutte le sue sfumature. Da provare in via Cilea 26 al Vomero a Napoli. Cornè, il Cornetto Experience

Migliori pizzerie di Napoli e Campania secondo il Gambero Rosso 2022

Pubblicata la 9^ guida alle Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso per il 2022. Tra 680 locali in Italia i primi 5 sono campani. Le pizzerie migliori della Campania

Le Pizzerie da provare a Napoli

Le paninerie da non perdere a Napoli e dintorni

Ristoranti, Trattorie, Pasticcerie e Street food da non perdere

L’attualità: succede a Napoli in questo periodo

Ph kayvdvleuten

Virgin Active apre una Maxi Palestra di due piani sul lungomare di Napoli – a Santa Lucia di fronte a Castel dell’Ovo in via Nazario Sauro 17. Virgin Active

a di fronte a in via Nazario Sauro 17. L’Amica Geniale 3: la trama della quarte e ultima puntata e come rivedere le altre – come rivedere le precedenti L’Amica Geniale 3

come rivedere le precedenti Marinella apre un nuovo un negozio a Londra – Lo storico marchio di cravatte napoletano apre una nuova boutique a Londra M arinella a Londra

Lo storico marchio di cravatte napoletano apre una nuova boutique a Londra M a Anche Air France elogia Napoli e la inserisce nella sua guida dei posti da visitare – Air France una delle più grandi al mondo le dedica molto spazio nella sua guida online Air France su Napoli

una delle più grandi al mondo le dedica molto spazio Per la CNN Napoli è tra le 22 destinazioni da non perdere nel 2022 – per La CNN Napoli è assolutamente da vedere l’unica città italiana “ 22 top destinations to visit in 2022”

La CNN Napoli è assolutamente da vedere l’unica città italiana “ Mare Fuori: la serie di Rai 2 girata a Napoli. Si farà anche la terza stagione trasmessa su RAI 2 e ambientata nell’Istituto di Pena Minorile di Nisida Mare Fuori

trasmessa su RAI 2 e ambientata nell’Istituto di Pena Minorile di Nisida Torna a Napoli Notre Dame de Paris con il cast originale Vent’anni di successi per una opera al Teatro Palapartenope dal 27 al 30 ottobre 2022. Notre Dame de Paris

