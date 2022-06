Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 20 al 25 giugno 2022

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 20 a sabato 25 giugno 2022, Anche durante questa settimana cose da fare gratis e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 20 a sabato 25 giugno 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti.

Le attività gratuite durante il giorno a Capodimonte del Campania Teatro Festival

Inizia il Campania Teatro Festival, che propone grandi spettacoli teatrali e musicali nei luoghi più belli di Napoli e della Campania a soli 8 euro. E con il Campania Teatro Festival tornano anche le attività gratuite tutti i giorni del #festival by day: spettacoli per bambini, yogacanto, visite del bosco a piedi, in bici e incontri con la natura. Tutti eventi gratuiti con prenotazione obbligatoria da non perdere. In particolare in settimana giovedì 23/6/2022 percorso ai piedi nel bosco – punto di raccolta belvedere (porta grande) ORE 18.00; 20 e 21 /06/2022 – YOGACANTO – un progetto di Roberta Rossi – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone ore 17.00 max 20 persone durata 3h (ai partecipanti è richiesto un abbigliamento comodo e di portare con se uno stuoino) – 21 e 25 /06/2022 – visite guidate in bici – Capodimonte – Belvedere (Ingresso Porta Grande) le bici vengono fornite dall’organizzazione e si tratta di bici per adulti. martedì ore 18.00 e sabato ore 10.00;– 25/06/2022 – STORIE PER SOGNARE – a cura di Libreria la Bottega delle Parole – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone. 26/06/2022 – AGENTI SPECIALI FORESTA VIVA – regia di Simona Di Maio – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone Eventi gratuiti durante il giorno a Capodimonte

Tanti concerti e spettacoli gratuiti al Napoli Pizza Village

Tutti i giorni, fino a domenica 26 giugno 2022 ci sarà la grande festa del Napoli Pizza Village sul Lungomare di Napoli con 40 veri forni per pizza e con 40 tra le più famose pizzerie del mondo. L’accesso al grande villaggio di 30.000 mq. sul Lungomare Caracciolo è gratuito così tutti gli eventi che si svolgeranno e nei 10 giorni di festa sul lungomare: e poi ogni sera tanti show, concerti ed eventi gratuiti sul grande palco del Pizza village. In particolare per questa settimana: Lunedì 20 giugno – TRE OSPITI A SORPRESA, Antonio Onorato, Tony Tammaro, Emilia Zamuner Jazz Trio, Plug, Yoseba, Fabio Vitolo – Martedì 21 giugno – Psicologi, SLF: Yung Snapp- Lele Blade- Vale Lambo- Niko Beatz- Mv Killa, Mr. Hyde, Rico Femiano, Luca Rustici Tango Project, Rosario Miraggio, Dipinto, Federico Di Napoli – Mercoledì 22 giugno – Sangiovanni, Lda, Valentina Stella, Marco Zurzolo & Romantic Band, Ivan Granatino, Voga, Daniele Bianco, Joka – Giovedì 23 giugno – Alvaro Soler, Dargen D’Amico, Franco Ricciardi, Gli Squallidor – Tributo Squallor, Gabriele Esposito, Marco Calone, La Nina, Aka 7even – Venerdì 24 giugno – Follya, Sissi, Alex, Peppino Di Capri con Rosa Chiodo, Monica Sarnelli, Nicola Siciliano, Roberta Tondelli, Enzo Dong, Roberto Lama – Sabato 25 giugno – Cristiano Malgioglio, Dario Sansone dei Foja, Antonella Morea, Mavi Gagliardi, Anna Capasso, Diego Armando Maradona Junior, Francesco Da Vinci, Jay Lillo. Maggiori informazioni concerti e spettacoli gratuiti al Napoli Pizza Village

Napoli Città Libro OFF: gli eventi gratuiti di giugno 2022

Continuano anche a Giugno 2022 gli eventi di NapoliCittàLibro OFF, che ci offrono la possibilità di partecipare liberamente a presentazioni di libri in diversi luoghi della città con ospiti nazionali e internazionali. In settimana 23 giugno 2022 a Villa Fernandes – Nell’ambito della rassegnaLib(e)ri al Parco Valeria Parrella presenta “La fortuna” (Feltrinelli). Con l’autrice dialogano Ileana Bonadies e Alessandro Polidoro. Evento realizzato da Villa Fernandes in collaborazione con Mondadori Point di Portici e NapoliCittàLibro. 24 giugno – Bond Bar, Hotel Parker’s – Michelangelo Iossa presenta “007 Operazione suono” (Rogiosi Editore). L’autore sarà intervistato da Francesca Scognamiglio Petino. L’evento è organizzato da Rogiosi Editore e Hotel Parker’s in collaborazione con Napoli Città Libro. Maggiori informazioni Napoli Città Libro OFF

ETHNE, le Danze del mondo all’Edenlandia sei spettacoli gratuiti

Sei serate gratuite, per la rassegna ETHNE Danze dal mondo che ci proporrà le danze da tutto il mondo con 12 spettacoli in sei serate. CAPOEIRA, Chiara Caputi – la Capoeira nasce a Bahia in Brasile, ed è un’arte marziale, caratterizzata da elementi espressivi come la musica e l’armonia dei movimenti. Trae le sue origini dalla mescolanza di rituali di lotta e danza di alcune tribù africane già colonie dei portoghesi. Lo spettacolo è a cura dell’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Capoeira Jatobà, nota precedentemente come “Capoeiranapoli”… ETHNE, all’Edenlandia

