Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 17 al 19 giugno 2022

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città. Sempre in sicurezza le sagre e feste in Campania

Riprendono le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend nel napoletano e nel salernitano sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Festa della Ciliegia – Gragnano (NA)

Borgo in Ciliegia è la grande Festa della Ciliegia che si terrà sabato 18 e domenica 19 al Borgo Castello a Gragnano Una bella Festa della Ciliegia che trasformeranno l’antico Borgo di in un luogo speciale tra musica arte e tanto buon cibo con tante superbe Ciliegie di Gragnano. Il borgo si raggiungerà solo con la navetta gratuita attraversando la suggestiva Valle dei Mulini. Due giorni veramente speciali che trasformeranno l’antico Borgo di Castello a Gragnano, vicino Napoli, in una galleria d’arte, luogo per concerti e presentazione di libri e dove gustare ottimi menù con buon cibo locale. A Borgo in Ciliegia ci saranno anche dei menù con piatti a base di ciliegia, dal primo al dolce e si potranno assaporare le eccellenze dell’enogastronomia locale, nello scenario suggestivo dell’antico Borgo di Castello. – Festa della Ciliegia a Borgo di Castello Gragnano

Napoli Pizza Village – Lungomare Caracciolo – Napoli

Ben 40 grandi pizzerie napoletane, famose nel mondo, parteciperanno al Napoli Pizza Village 2022 che si terrà da venerdì 17 a domenica 26 giugno 2022 sul Lungomare di Napoli. Il Pizza Village ritorna finalmente dal vivo e sarà un grande villaggio di 30.000 mq. sul Lungomare Caracciolo con 40 grandi forni per pizza e prezzi da 13 euro per un menù con pizza e bibita. Anche tanti eventi gratuiti ogni sera. In particolare nel weekend show gratuiti di: Venerdì 17 giugno – La Rappresentante di Lista, Peppe Socks, Valerio Iovine, Andrea Tartaglia, Pepp-oh, I Desideri, Ernesto Dolvi, Dj Uncino, Milena Setola, Madonna d’ ‘e Rose – Sabato 18 giugno – Noemi, La Maschera, Moderup, Gianni Pelella – Posteggia 2.0, Vincenzo De Lucia, Cristian Chiummariello (Peppino De Filippo film di Sergio Rubini) & il Maestro Peppe Mastrocinque, Samurai Jay – Domenica 19 giugno – Lazza, Geolier, Napoleone, Simona Boo & Diego Imparato, Antonello Rondi (Festa di Compleanno per i suoi 80 anni), Paola Pezone, Gio’ Testa Maggiori informazioni – Napoli Pizza Village

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Gusto Italia in Tour – Capaccio Paestum . – Salerno – Da giovedì 16 a domenica 19 giugno, dalle 10 alle 24 una grande fiera itinerante dell’Enogastronomia e dell’Artigianato Gusto Italia in Tour che arriva a Capaccio Paestum con la sua grande carovana itinerante del gusto con tantissime bontà e novità del settore Enogastronomico e dell’Artigianato Artistico. Nell’ex Tabacchificio di Paestum una quattro giorni con tanti artigiani e produttori di eccellenze del Made in Italy. Nell’ Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum ci saranno tanti rinomati produttori di ottime specialità alimentari ma anche bravi artigiani con le loro creazioni per questa tappa di Gusto Italia in tour: una grande una fiera dell’enogastronomia, dell’artigianato e del benessere che da anni si sposta tra le più belle città del meridione Gusto Italia in Tour

– . – Da giovedì 16 a domenica 19 giugno, dalle 10 alle 24 una grande fiera itinerante dell’Enogastronomia e dell’Artigianato che arriva a Capaccio Paestum con la sua grande carovana itinerante del gusto con del settore Enogastronomico e dell’Artigianato Artistico. Nell’ex Tabacchificio di Paestum una quattro giorni con Nell’ Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum ci saranno tanti rinomati produttori di ma anche bravi artigiani con le loro creazioni per questa tappa di Gusto Italia in tour: una grande una fiera dell’enogastronomia, dell’artigianato e del benessere che da anni si sposta tra le più belle città del meridione Sagra del Cinghiale – Dugenta – Benevento. La Sagra del cinghiale è una grande festa che si ripeterà il venerdì, Sabato e domenica dal 10 Giugno al 3 Luglio 2022 e che propone, sin dal 1980 tante specialità a base di cinghiale e tanta buona musica e ottimo vino. Una festa ben riuscita che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Un evento che si ripeterà anche da metà agosto a tutto settembre e che ha la durata più lunga tra le sagre della Campania. Ci saranno delle vere e proprie accoglienti trattorie all’aperto , per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un’atmosfera di festa campestre. La Sagra è caratterizzata da una vera e propria celebrazione del cinghiale , dai piatti tipici realizzati con la sua carne e dai vini originali della zona. Tante prelibatezze da degustare, infatti i cuochi cucinano con maestria diverse pietanze che saranno servite in piatti di terracotta. Non mancheranno balli e canti folkloristici e poi si potranno acquistare direttamente tutti i prodotti tipici realizzati con la squisita e prestigiosa carne del cinghiale. Maggiori informazioni Sagra del Cinghiale

La Sagra del cinghiale è una grande festa che si ripeterà il venerdì, Sabato e domenica dal 10 Giugno al 3 Luglio 2022 e che propone, sin dal 1980 e tanta buona musica e ottimo vino. Una festa ben riuscita che propone tante buone pietanze come Un evento che si ripeterà anche da metà agosto a tutto settembre e che ha la durata più lunga tra le sagre della Campania. Ci saranno delle vere e proprie , per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un’atmosfera di festa campestre. La Sagra è caratterizzata da una vera e propria , dai piatti tipici realizzati con la sua carne e dai vini originali della zona. Tante prelibatezze da degustare, infatti i cuochi cucinano con maestria diverse pietanze che saranno servite in piatti di terracotta. Non mancheranno e poi si potranno acquistare direttamente tutti i prodotti tipici realizzati con la squisita e prestigiosa carne del cinghiale. Sagra del Casatiello – Sant’Arpino – Caserta – Si terrà da venerdì 17 a domenica 19 giugno 2022 in Piazza Macrì a Sant’Arpino, in provincia di Caserta, la ventottesima edizione della attesa “Sagra del Casatiello“. Una manifestazione che a Sant’Arpino è un appuntamento tradizionale con la buona gastronomia e con il folklore locale e non mancheranno anche concerti serali. Sagra del Casatiello

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.