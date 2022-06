La Sagra del Casatiello ritorna a Sant’Arpino (Caserta)

Ph Facebook Pro Loco Sant'Arpino

E’ alla sua ventottesima edizione la Sagra del Casatiello a Sant’Arpino, un appuntamento tradizionale con la buona gastronomia e con il folklore locale

Si terrà da venerdì 17 a domenica 19 giugno 2022 in Piazza Macrì a Sant’Arpino, in provincia di Caserta, la ventottesima edizione della attesa “Sagra del Casatiello“ organizzata dalla Pro Loco Sant’Arpino.

Una manifestazione che a Sant’Arpino è un appuntamento tradizionale con la buona gastronomia e con il folklore locale e che rievoca un’antica usanza della zona secondo la quale gli Atellani in occasione della primavera e della Pasqua facevano tutti una bella scampagnata davanti al monastero di San Francesco di Paola e, in tempi più recenti, anche nell’area attigua il romitorio di San Canione. E in queste feste tra musiche e balli si mangiava il casatiello, prelibata pizza della cucina contadina.

La sagra del casatiello a Sant’Arpino

A Sant’Arpino il Casatiello si basa sull’antica tradizione popolare che sarà riportata in piazza Macrì per tre giorni con una bella sagra con tanti stand gastronomici e di prodotti tipici e artigianali che apriranno al pubblico dalle 17.00 alle 24.00.

Non mancheranno anche visite guidate al Palazzo Ducale del 1600 e alla chiesa di S. Elpidio e poi intrattenimenti musicali ogni sera ma anche una mostra di pittura e sculture in pinacoteca. Tre serate di Festa con il venerdì “I figli di Cibele”, sabato “Sonorità napoletane” e domenica si chiude in bellezza con la famosa “A’ Paranza do Tramuntan”.

