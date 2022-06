Borgo in Ciliegia: Festa della Ciliegia al Borgo Castello a Gragnano (NA)

Una bella Festa della Ciliegia che trasformeranno l’antico Borgo di Castello a Gragnano in un luogo speciale tra musica arte e tanto buon cibo con tante superbe Ciliegie di Gragnano. Il borgo si raggiunge solo con la navetta gratuita attraversando la suggestiva Valle dei Mulini.

Borgo in Ciliegia è la grande Festa della Ciliegia che si terrà sabato 18 e domenica 19 al Borgo Castello a Gragnano. Due giorni veramente speciali che trasformeranno l’antico Borgo di Castello a Gragnano, vicino Napoli, in una galleria d’arte, luogo per concerti e presentazione di libri e naturalmente in uno splendido posto dove gustare le superbe Ciliegie di Gragnano.

A Borgo in Ciliegia ci saranno anche dei menù con piatti a base di ciliegia, dal primo al dolce e si potranno assaporare le eccellenze dell’enogastronomia locale, nello scenario suggestivo dell’antico Borgo di Castello.

Una grande festa nell’antico Borgo di Castello a Gragnano

Un grande evento organizzato dalla Pro Loco Gragnano che ha reso anche disponibile un servizio di navetta gratuito che consentirà di raggiungere facilmente il Borgo dal centro di Gragnano.

Il Borgo Medievale di Castello a Gragnano si raggiunge attraversando la suggestiva Valle dei Mulini. Un vero borgo medioevale dove sono ben visibili, ancora oggi, robuste mura di cinta che lo dividono in vicoli stretti e suggestivi al tempo stesso.

Una zona particolare e speciale che, grazie alle caratteristiche uniche, dovute alla posizione geografica e paesaggistica ottimale, riesce a rendere così buone le Ciliegie di Castello, un prodotto genuino che si potrà gustare il 18 e 19 giugno in una grande festa che si terrà in un luogo senza tempo, circondati da musica, arte e cultura.

Le auto si potranno parcheggiare nel centro di Gragnano, nel Piazzale Ferrovia dove ci saranno le navette gratuite che trasporteranno i visitatori al Borgo di Castello, attraverso la suggestiva ed antichissima Valle dei Mulini: una passeggiata unica che consentirà di ammirare gli antichi Mulini che sorgevano accanto al fiume Vernotico illuminati in un gioco di luci colorate. Al Borgo Castello dove si terrà la Festa della Ciliegia tutti i vicoli e i cortili dell’antico Borgo Medioevale faranno da palcoscenico tra musica, arte e cultura.

Festa della Ciliegia al Borgo Castello di Gragnano

18 e 19 Giugno 2022 dalle 18 30 in poi quando partono le navette da piazza ferrovia a Gragnano

A Borgo Castello a Gragnano (NA) con Servizio navetta gratuito

Maggiori informazioni Pro Loco Gragnano

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.