Gusto Italia in Tour arriva a Paestum con una grande fiera itinerante dell’Enogastronomia e dell’Artigianato

Gusto Italia in Tour arriva a Capaccio Paestum con la sua grande fiera itinerante del gusto con tantissime bontà e novità del settore Enogastronomico e dell’Artigianato Artistico. Nell’ex Tabacchificio di Paestum una quattro giorni con tanti produttori di eccellenze e artigiani del Made in Italy con ingresso, laboratori, incontri e show cooking gratuiti

Da giovedì 16 a domenica 19 giugno 2022, dalle 10 alle 24, nella bellissima ed elegante location dell’Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum arriva Gusto Italia in Tour il grande Salone itinerante dell’Enogastronomia, dell’artigianato e del turismo. 4 giorni da non perdere all’insegna del Made in Italy.

Dopo il grande successo della tappa di Benevento anche a Capaccio Paestum ci saranno tantissime bontà e novità del settore Enogastronomico e dell’Artigianato Artistico con 4 giorni unici per il tour di Gusto Italia che ospita tanti artigiani e produttori di eccellenze del Made in Italy. La grande fiera sarà aperta dalle ore 10 a mezzanotte fino a domenica 19 giugno 2022 presentando tante bontà enogastronomiche della Campania e di tante altre regioni italiane.

Un grande mercato itinerante del gusto a Capaccio Paestum

Gusto Italia in Tour è una grande fiera itinerante del gusto organizzata dall’Associazione Italia Eventi, che promuove da anni progetti di valorizzazione di tipicità e prodotti di qualità italiani.

Nella bellissima ed elegante location dell’ Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum ci saranno tanti rinomati produttori di ottime specialità alimentari ma anche bravi artigiani con le loro creazioni per questa tappa di Gusto Italia in tour: una grande una fiera dell’enogastronomia, dell’artigianato e del benessere che da anni si sposta tra le più belle città del meridione ed anche una opportunità per poter dialogare direttamente con i produttori.

Tanti ospiti per un fitto programma di eventi gratuiti in 4 giorni

Nell’Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum ci saranno tanti ospiti, tra cui il giornalista Giuseppe Calabrese, conduttore di Linea Verde e Angelica Sepe, cuoca e cantante emozionale, giudice della trasmissione tv RAI: Cook 40. E poi decine tra chef e produttori che si alterneranno sul palco cucina raccontando le proprie specialità e mostrando le proprie preparazioni, con la presentazione della giornalista gastronomica Antonella Petitti.

Gusto Italia in Tour a Paestum Capaccio: il programma

Giovedì 16 giugno 2022

Ore 11 – Tavola Rotonda – “I coltivatori custodi del progetto ABC e l’accordo di rete”

Ore 12:30 – In cucina con i coltivatori custodi – Il Broccolo “Spiert” – preparazioni a cura di Anna Prinzo con Anna e Claudio Iorio di Casa Iorio di Palomonte (SA)

Il Broccolo “Spiert” – preparazioni a cura di con di Casa Iorio di Palomonte (SA) Ore 18:30 – In cucina con i coltivatori custodi – Il peperone e il pomodoro di Quaglietta – preparazioni a cura di Anna Prinzo con Anna e Claudio Iorio di Casa Iorio di Palomonte (SA)

Il peperone e il pomodoro di Quaglietta – preparazioni a cura di con di Casa Iorio di Palomonte (SA) Ore 19:30 – Cucina d’autore – Tortelli e sciurilli (Tortello ripieno di zuppa di fiori di zucca e patate, in un brodetto freddo di siero di mozzarella e pomodoro) – chef Luigi Coppola di Casa Coloni – Paestum (SA)

Tortelli e sciurilli (Tortello ripieno di zuppa di fiori di zucca e patate, in un brodetto freddo di siero di mozzarella e pomodoro) – chef di Casa Coloni – Paestum (SA) Ore 20:30 – Pizza d’autore – L’antica Ammaccata Cilentana con il pizzaiolo Cristian Santomauro

Venerdì 17 giugno 2022

Ore 12 – In cucina con i coltivatori custodi – La patata Biancona o di Fossa di Castelcivita, in versione zeppola con Assunta Falco e Mina Perrotta

La patata Biancona o di Fossa di Castelcivita, in versione zeppola con e Ore 18:30 – In cucina con i coltivatori custodi – Il cece di Campuotolo e il cece e la cicerchia di Castelcivita con Giovanni Tancredi de “I sapori ritrovati” di Castelcivita (SA)

Il cece di Campuotolo e il cece e la cicerchia di Castelcivita con de “I sapori ritrovati” di Castelcivita (SA) Ore 19:30 – Laboratori del gusto – La produttrice Pina Carmando dell’Azienda Agricola Nobile mostrerà la preparazione del croccante realizzato con la nocciola di Giffoni IGP.

La produttrice dell’Azienda Agricola Nobile mostrerà la preparazione del croccante realizzato con la nocciola di Giffoni IGP. Ore 20:30 – La pizza della biodiversità – con Michele Pizzidella pizzeria Luna Rossa di Padula (SA)

Sabato 18 giugno 2022

Ore 11:30 – Laboratori del gusto – “Il miele come non lo avete mai visto!” con Davide Mucciolo di Apicoltura Mucciolo sarà possibile assistere alla smielatura. Anche il pubblico potrà smielare il proprio vasetto di miele, dall’alveare al vasetto.

“Il miele come non lo avete mai visto!” con di Apicoltura Mucciolo sarà possibile assistere alla smielatura. Anche il pubblico potrà smielare il proprio vasetto di miele, dall’alveare al vasetto. Ore 12:30 – In cucina con i coltivatori custodi – La cicerchia di Carife a cura dello chef Antonio Pisaniello con Gaia Minieri dell’azienda Minieri Gaia di Carife (AV)

La cicerchia di Carife a cura dello chef con dell’azienda Minieri Gaia di Carife (AV) Ore 18:30 – In cucina con i coltivatori custodi – Freselle con pane biscottato all’origano rosso di montagna con Francesca Romano dell’azienda Monteberry di Monte San Giacomo (SA)

Freselle con pane biscottato all’origano rosso di montagna con dell’azienda Monteberry di Monte San Giacomo (SA) Ore 19:30 – Cucina d’autore – Scialatielli alla virginiello con cipolla rossa, pomodorini, alici, basilico e pepe nero con Giorgio Di Nicola di Pasta Paisanella

Scialatielli alla virginiello con cipolla rossa, pomodorini, alici, basilico e pepe nero con di Pasta Paisanella Ore 20:30 – Cucina d’autore – con la cantachef Angelica Sepe, giudice della trasmissione tv “Cook 40” di Rai Due condotta da Alessandro Greco

Domenica 19 giugno 2022

Ore 11 – Tavola rotonda – Progetto ABC, accordo di Rete, distretti del cibo e connessioni tra aree interne e aree metropolitane

Progetto ABC, accordo di Rete, distretti del cibo e connessioni tra aree interne e aree metropolitane Ore 12 – In cucina con i coltivatori custodi – La pasta e fagioli di Felitto con Tondino bianco di Caposele, mezza manica rigata dell’Antica Maccheroneria, formaggio Carmasciano e origano di Torella con Filippo Bellofatto dell’Azienda Bellofatto di Torella Dei Lombardi (AV)

La pasta e fagioli di Felitto con Tondino bianco di Caposele, mezza manica rigata dell’Antica Maccheroneria, formaggio Carmasciano e origano di Torella con dell’Azienda Bellofatto di Torella Dei Lombardi (AV) Ore 13 – In cucina con i coltivatori custodi – Il Fusillo di Felitto e il pomodoro Re Umberto – con la madrina dei coltivatori custodi Stefanina Marotta, cilentana DOC e cuoca di Felitto

Il Fusillo di Felitto e il pomodoro Re Umberto – con la madrina dei coltivatori custodi cilentana DOC e cuoca di Felitto Ore 16 – Laboratorio di intrecci – Erbe e arbusti: ceste, cestedde e gradicedde: a cura del maestro Angelo Iannuzzi di Novi Velia

Erbe e arbusti: ceste, cestedde e gradicedde: a cura del maestro di Novi Velia Ore 18 – Tavola rotonda – “ Territori e tipicità: si riparte da chi siamo ”

“ ” Ore 19:30 In cucina con i coltivatori custodi – Pasta e fagioli rivisitata: con il fagiolo occhio nero dell’Alto Sele, salsiccia pezzente, passata di pomodoro antico e riccioli napoletani aromatizzati al basilico dell’Antica Maccheroneria con Filippo Bellofattodell’Azienda Bellofatto di Torella Dei Lombardi (AV)

La partecipazione a laboratori, incontri e show cooking è libera e gratuita. Gusto Italia è un festival dedicato all’enogastronomia, all’artigianato e al benessere che da anni si muove tra le più belle città meridionali e laziali..

Gusto Italia in tour sarà aperto tutti i giorni e ad ingresso gratuito, dalle ore 10 alle ore 24 Gusto Italia in tour Infoline 375.5643840 – Gusto Italia in tour Capaccio Paestum

