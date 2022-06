Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 13 al 18 giugno 2022

ph Napoli Pizza Village

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 13 a sabato 18 giugno 2022, Anche durante questa settimana cose da fare gratis e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 13 a sabato 18 giugno 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti.

Tanti concerti e spettacoli gratuiti al Napoli Pizza Village

Da venerdì 17 a domenica 26 giugno 2022 ritorna la grande festa del Napoli Pizza Village sul Lungomare di Napoli con 40 veri forni per pizza e con 40 tra le più famose pizzerie del mondo. L’accesso al grande villaggio di 30.000 mq. sul Lungomare Caracciolo è gratuito così tutti gli eventi che si svolgeranno e nei 10 giorni di festa sul lungomare: e poi ogni sera tanti show, concerti ed eventi gratuiti sul grande palco del Pizza village. In particolare per questa settimana: Venerdì 17 giugno – La Rappresentante di Lista, Peppe Socks, Valerio Iovine, Andrea Tartaglia, Pepp-oh, I Desideri, Ernesto Dolvi, Dj Uncino, Milena Setola, Madonna d’ ‘e Rose. Sabato 18 giugno – Noemi, La Maschera, Moderup, Gianni Pelella – Posteggia 2.0, Vincenzo De Lucia, Cristian Chiummariello (Peppino De Filippo film di Sergio Rubini) & il Maestro Peppe Mastrocinque, Samurai Jay. Maggiori informazioni concerti e spettacoli gratuiti al Napoli Pizza Village

Le attività gratuite durante il giorno a Capodimonte del Campania Teatro Festival

Inizia il Campania Teatro Festival, che propone grandi spettacoli teatrali e musicali nei luoghi più belli di Napoli e della Campania a soli 8 euro. E con il Campania Teatro Festival tornano anche le attività gratuite tutti i giorni del #festival by day: spettacoli per bambini, yogacanto, visite del bosco a piedi, in bici e incontri con la natura. Tutti eventi gratuiti con prenotazione obbligatoria da non perdere. In particolare in settimana 13/06/2022 – YOGACANTO – un progetto di Roberta Rossi – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone – 14/06/2022 – VISITE GUIDATE IN BICI – Capodimonte – Belvedere (Ingresso Porta Grande) – 16/06/2022 – COME UN ALBERO LA MIA VOCE RACCONTA – a cura di Martina Baldi, Antonella Ippolito – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone. 18/06/2022 – MUSICA DAL BOSCO. IL BAULE DEI SUONI INCANTATI – con La Fabbrica del divertimento – Capodimonte – Teatrino del Belvedere Pagliarone Eventi gratuiti durante il giorno a Capodimonte

ETHNE, le Danze del mondo all’Edenlandia sei spettacoli gratuiti

Sei serate gratuite, per la rassegna ETHNE Danze dal mondo che ci proporrà le danze da tutto il mondo con 12 spettacoli in sei serate. Giovedì 16 giugno 2022: TANGO, Vincenzo Caiazzo – Il tango nasce in Argentina a Río de la Plata in Argentina, come espressione popolare ed artistica. Ancora oggi non è noto chi abbia dato il nome a questo ballo o perché si chiami in questo modo. Lo spettacolo è della coppia di tangueri Oxana Matskevich e Vincenzo Caiazzo.. ETHNE, all’Edenlandia

Incontri gratuiti di Yoga nel parco della Villa Floridiana a Napoli

Fino al 18 giugno 2022 si terrà la rassegna “Il Benessere in Floridiana”, un ciclo di incontri gratuiti di Yoga per adulti e bambini dedicati al benessere, nel parco della Floridiana. Gli appuntamenti sono ideati per avvicinare i partecipanti al benessere nella natura attraverso l’incontro con diverse discipline orientali ed in particolare con lo Yantra Yoga, uno dei più antichi sistemi di yoga attualmente conosciuti. In settimana 2 appuntamenti: Teatrino di Verzura, mercoledì 15 giugno 2022 Ore 10.30 | KUMAR KUMARI per bambini Lezione pratica per bambini, a cura di Fabiana Esca, istruttore Yantra Yoga e insegnante di meditazione. Ore 11.30| YANTRA YOGA per adulti Lezione pratica per adulti, a cura di Fabiana Esca, istruttore Yantra Yoga e insegnante di meditazione. Teatrino di Verzura, sabato 18 giugno 2022, ore 10.30 Taijiquan Stile Chen Le lezioni, destinate ad adulti, sono a cura di Jia Jing Quan, presidente dell’Associazione Tuhe. Il Benessere in Floridiana

