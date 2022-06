Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 10 al 12 giugno 2022

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città. Sempre in sicurezza le sagre e feste in Campania

Riprendono le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend nel beneventano e nel salernitano sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Birra in B…Rocca – Castello Arechi – Salerno

Nei giorni 10,11 e 12 giugno nel Castello Arechi di Salerno si svolgerà Birra in B…Rocca la kermesse delle eccellenze brassicole campane. Nei suggestivi spazi del Castello i Mastri Birrai di casa nostra sposano la filosofia della genuinità “al servizio” della qualità. “Birra in B…Rocca”, si presenta per la quinta edizione accogliendo il top della produzione brassicola regionale. Ad accompagnare la birra, la migliore offerta di street food locale e un grande intrattenimento dal vivo, sul palco della Corte Medievale: Venerdì 10, partenza spumeggiante con le armonie dei “Neri per Caso”; Sabato 11, il pop dalla musicalità retrò con i “Made in Swing”; Domenica 12, chiusura dal sapore jazz con Virginia Sorrentino 4et “But The Word Goes Round”.. Partecipano i Birrifici: Arechi Beer, Baffo&Co, Okorei Microbirrificio, Birrificio Incanto, Bella ‘Mbriana, Fiej, Delle Cave, Theodora Distillati (liquorificio) e per lo Street Food ci saranno Appena Fritto Apicella, CaciocaWalter, Fonzies Pizza, Gli Hamburgerini di Jo. 7 euro a persona il costo di ingresso per le serate dell’11 e 12 Giugno; il 10 giugno 20 euro con il concerto dei “Neri per Caso” 7 euro dopo. Informazioni e prenotazioni: 3298467807 – 3456150238 Birra in B…Rocca

Festa della Ciliegia – Campoli del Monte Taburno – Benevento

Da venerdì 10 a domenica 12 giugno 2022 ritorna a Campoli del Monte Taburno, in provincia di Benevento, la grande “Festa della Ciliegia“, organizzata dalla Pro Loco. Previsti tre giorni con tanti eventi, buon cibo, ottimo vino locale, e tanta musica e divertimento. Una bella festa che prevede anche il Mercato della Ciliegia che ci consentirà di comprare direttamente dai produttori. Aperta anche la braceria e la pizzeria e sarà possibile già gustare anche la Pizza alla Ciliegia, una specialità della festa. Per tre giorni ci saranno anche stand dove gustare i piatti tipici della tradizione campolese e quelli a base di ciliegie. Disponibili anche cecatielli paesani alla padellaccia, risotto alle ciliegie o straccetti a base di ciliegie e poi tanti dolci a base di ottime ciliegie. Maggiori informazioni – Festa della Ciliegia

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Sagra del Cinghiale – Dugenta – Benevento. La Sagra del cinghiale è una grande festa che si ripeterà il venerdì, Sabato e domenica dal 10 Giugno al 3 Luglio 2022 e che propone, sin dal 1980 tante specialità a base di cinghiale e tanta buona musica e ottimo vino. Una festa ben riuscita che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Un evento che si ripeterà anche da metà agosto a tutto settembre e che ha la durata più lunga tra le sagre della Campania. Ci saranno delle vere e proprie accoglienti trattorie all’aperto , per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un’atmosfera di festa campestre. La Sagra è caratterizzata da una vera e propria celebrazione del cinghiale , dai piatti tipici realizzati con la sua carne e dai vini originali della zona. Tante prelibatezze da degustare, infatti i cuochi cucinano con maestria diverse pietanze che saranno servite in piatti di terracotta. Non mancheranno balli e canti folkloristici e poi si potranno acquistare direttamente tutti i prodotti tipici realizzati con la squisita e prestigiosa carne del cinghiale. Maggiori informazioni Sagra del Cinghiale

