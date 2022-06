Int’o Street food Festival, la grande festa del buon cibo di strada arriva a Boscoreale

Una bella festa itinerante in giro per la Campania l’Int’o Street Food Festival tour che, in vari week-end, si sposta di città in città con tanto ottimo cibo ma anche con serate con musica, intrattenimento, spettacolo e animazione per i bambini: nel prossimo weekend l’Int’o Street Food Festival tour sarà a Boscoreale, vicino Napoli

Subito dopo il successo ottenuto a Pomigliano d’Arco arriva la seconda tappa del Int’o Street food Festival che si terrà nei giorni 10-11-12 Giugno 2022 in Piazza Vargas a Boscoreale, dalle 19 alle 24, grazie all’Associazione Culturale Il Nuovo Vesuvio e alla Associazione Arte Culture e Sapori.

Ed anche questo prossimo weekend dal 10 al 12 giugno, seconda tappa del tour Campano dell’Int’o Street Ford Festival, sarà tutta all’insegna della tradizione culinaria del buon cibo d’asporto di qualità con una buona e variegata proposta gastronomica che esalta le eccellenze del territorio e i prodotti tipici locali.

Tanto cibo da asporto ma rigorosamente di qualità per seguire una tradizione, quella del mangiare per strada, che in Campania si rinnova da sempre.

Int’o Street Ford Festival con tanto buon cibo d’asporto di qualità

Una bella manifestazione che viene proposta anche a Boscoreale organizzata dall’Agenzia Creative e dall’associazione Cultura Arti e Sapori con una tre giorni tutta dedicata al buon cibo di strada ma anche con musica, spettacolo e intrattenimento per bambini.

Per Int’o Street food Festival in piazza Vargas a Boscoreale ci saranno sempre tanti Truk, Ape, Food Corner e Chioschi tutti dedicati al cibo di qualità da preparare al momento seguendo la tradizione del buon cibo di strada campano. Nei tre giorni non mancheranno anche desk tematici, artigianato locale, animazione per bambini, musica e spettacoli.

