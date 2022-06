Ritorna la grande Festa della Ciliegia a Campoli del Monte Taburno

Grande festa nel beneventano a Campoli del Monte Taburno per il ritorno della festa della Ciliegia

Da venerdì 10 a domenica 12 giugno 2022 ritorna a Campoli del Monte Taburno, in provincia di Benevento, la grande “Festa della Ciliegia“, organizzata dalla Pro Loco. Previsti tre giorni con tanti eventi, buon cibo, ottimo vino locale, e tanta musica e divertimento.

Una bella festa che inizia venerdì sera con lo spettacolo di musica popolare dei Trementisti e l’apertura dell’atteso Mercato della Ciliegia che ci consentirà di comprare direttamente dai produttori. Aperta anche la braceria e la pizzeria e sarà possibile già gustare anche la Pizza alla Ciliegia, una specialità della festa.

Per tre giorni ci saranno anche stand dove gustare i piatti tipici della tradizione campolese e quelli a base di ciliegie. Disponibili anche cecatielli paesani alla padellaccia, risotto alle ciliegie o straccetti a base di ciliegie e poi tanti dolci a base di ottime ciliegie.

Non mancheranno visite guidate nei ciliegeti, vigneti e uliveti anche con bici elettriche, fuoristrada e cavalli e poi laboratori di marmellate e altri per bambini e degustazioni guidate dei vini locali abbinati ai salumi, formaggi e confetture campolesi.

Da non perdere il Mercato della Ciliegia dove comprare direttamente dai produttori le numerose varietà ed eccellenze della zona. Sarà anche possibile acquistare un pacchetto turistico da 40 euro a persona con un pernottamento con prima colazione, un menù completo a scelta (una cena o un pranzo) e posto riservato per la visita guidata nei ciliegeti in fuoristrada.

Festa della Ciliegia a Campoli del Monte Taburno

Venerdì 10 giugno 2022

Ore 19.00: Apertura espositori e Mercato della Ciliegia e apertura Braceria con carni locali.

Ore 21.00: Concerto di musica popolare dei “Trementisti” nel centro storico.

Sabato 11 giugno 2022

Ore 11.00: Apertura stand e Mercato della Ciliegia.

ore 11.00 alle 18.00 – Visite guidate ai ciliegeti con fuoristrada ogni ora Prenotazione riservata solo gruppi & pacchetto All inclusive.

ore 11.00 alle ore 18.00 – Visite guidate ciliegeti a cavallo prenotazione in loco.

Ore 12.00: Apertura Stand Gastronomico, dalle ore 12.00 alle 15.00, per menù tradizionale o alla ciliegia.

Ore 12, 00: Apertura Braceria, con stand dedicato alle carni locali.

Ore 15.00: Laboratorio didattico “Biscotti alla ciliegia” (x bambini) a ingresso libero.

Ore 17.00: Spettacolo musicale itinerante.

Ore 19.00: Apertura Stand Gastronomico, e apertura Braceria, con pizza alla ciliegia.

Ore 21.00: Degustazione guidata, “I vini bianchi, i salumi, i formaggi e le marmellate del Taburno: esaltazione dei sapori”.

Ore 21.30: Spettacolo musicale, musica liscio, latino americana e balli di gruppo.

Ore 23.30: Evento organizzato dell’Incendio del Campanile.

Sabato e Domenica sarà possibile fittare una bici elettrica e fare un percorso entusiasmante tra vigneti, uliveti e ciliegeti in piena natura !

Domenica 12 giugno 2022

ore 10.00 alle 18.00 – Visite guidate ai ciliegeti con fuoristrada ogni ora Prenotazione riservata solo gruppi & pacchetto All inclusive.

ore 10.00 alle ore 18.00 – Visite guidate ciliegeti a cavallo prenotazione in loco.

ore 11.00: Apertura stand e Mercato della Ciliegia.

Ore 12.00: Apertura Stand Gastronomico, dalle ore 12.00 alle 15.00.

Ore 12, 00: Apertura Braceria, con stand dedicato alle carni locali.

Ore 15.00: Laboratorio didattico “Dalle ciliegie alla marmellata”, prenotazioni in loco.

Ore 15,00: Laboratorio didattico “Biscotti alla ciliegia” (riservato ai bambini), ingresso libero.

Ore 17.00: Spettacolo musicale itinerante esclusivo, “Dr. Jazz & Dirty Bucks Swing Band”.

Ore 19.00: Apertura Stand Gastronomico (fino alle ore 23.00), e apertura Braceria, con pizza alla ciliegia.

Ore 21.00: Degustazione guidata, “I vini Rossi, i Formaggi, le marmellate e i vini del Taburno: accostamenti e familiarità”.

Ore 21.30: Spettacolo musicale, musica liscio, latino americana e balli di gruppo, intrattenimento con “Le stelle italiane Tributo ufficiale Bagutti”.

Sabato e Domenica sarà possibile fittare una bici elettrica e fare un percorso entusiasmante tra vigneti, uliveti e ciliegeti in piena natura !

Maggiori informazioni – ProLoco Campoli Monte Taburno – 3286988657

Programma di dettaglio – Festa della Ciliegia –

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.