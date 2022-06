Festa della Ciliegia a Piazza Dante a Napoli: torna il Cerasa Fest di Coldiretti Campania

Ritorna a Piazza Dante a Napoli la grande festa delle ottime ciliegie con Coldiretti Campania assieme alle aziende agricole di Campagna Amica e all’associazione produttori di ciliegie di Chiaiano. Due giorni di festa contadina a piazza Dante

Dopo due anni, ritorna nel centro di Napoli la grande festa delle ciliegie a km zero con il Cerasa Fest di Coldiretti Campania. Sabato 11 e domenica 12 giugno 2022, dalle 10 alle 22, ci sarà infatti a Piazza Dante a Napoli la 5^ edizione del Cerasa Fest, voluta da Coldiretti Campania, con le aziende agricole di Campagna Amica e con l’associazione produttori di ciliegie di Chiaiano.

Una vera festa contadina e speciale che presenterà le ottime ciliegie napoletane e campane, assieme allo street food contadino: non mancheranno esibizioni per bambini (di tutte le età) come “Pulcinella custode dei sapori” a cura dello storico teatro dei burattini Ferraiolo.

Solo ottime ciliegie del territorio napoletano e campano al Cerasa Fest

La 5^ edizione del Cerasa Fest, voluta da Coldiretti Campania, proporrà solo ottime ciliegie del territorio, un patrimonio molto apprezzato con le qualità tipo “Malizia“, “del Monte” e “della Recca“ dalle straordinarie ed eccellenti caratteristiche qualitative.

Mangiare ciliegie dovrebbe aiutare il nostro organismo grazie alle proprietà di questo splendido frutto che sono depurative, disintossicanti, antireumatiche e antiossidanti. Le ciliegie hanno anche una buona quantità di vitamina C e A, entrambe antiossidanti, antinvecchiamento e di vitamina B e PP, e sono anche ricche di sali minerali, potassio, calcio, ferro, fosforo, magnesio e sodio.

Il Cerasa Fest è una grande festa di Coldiretti Campania che vuole preservare la produzione della ottima ciliegia della Campania, che dopo essere stata per decenni la prima regione produttrice nazionale da qualche anno, è al secondo posto, dopo la Puglia. La Campania produce infatti 30 mila tonnellate mentre in Puglia raggiungono le 50 mila tonnellate.

