Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 3 al 5 giugno 2022

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città. Sempre in sicurezza le sagre e feste in Campania

Riprendono le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend nell’avellinese e nel salernitano sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Festa della Zeppola – S. Eustachio di Montoro – Avellino

Anche dal 2 giugno al 5 giugno 2022 un lungo weekend di festa dedicato all’antica tradizione montorese della preparazione delle zeppole. Un evento che si svolgerà presso il Parco del Sole alla Frazione S. Eustachio di Montoro in provincia di Avellino anche dal 2 giugno al 5 giugno 2022. Il giorno 2 e 5 giugno gli stand saranno aperti dalle ore 11.00, gli altri giorni dalle 19. Presso gli stand si potranno gustare le zeppole classiche ma anche le zeppole con nutella e zeppole con crema. Non mancheranno i panini con salsiccia alla brace con vari contorni e la buona pizza cotta a legna con bibite e vino locale. La Zeppola di Montoro è un ottimo dolce composto da impasto molle, come quello dei bignè, a cui viene conferita la forma di una ciambellina. Dopo viene fritta o cotta al forno e guarnita con una spolverata di zucchero a velo e tanta crema pasticcera con un ciuffo di quella al cioccolato. In tutto il periodo non mancherà la buona musica che accompagnerà, con garbo, le serate. Parco giochi per bambini. Maggiori informazioni 331.2564618 – 348.6025612 Festa della Zeppola

“Villaggio Bufala” – Battipaglia – Salerno

Degustazioni, cooking show e spettacoli nel centro di Battipaglia per una festa di 5 giorni dedicata alla Mozzarella di Bufala Campana questo importante prodotto della Piana del Sele. Da mercoledì 1 a domenica 5 giugno 2022 nel centro cittadino di Battipaglia, tra Via Italia e Piazza Amendola si svolgerà “Villaggio Bufala” la festa della buona mozzarella di bufala con degustazioni, cooking show e tanti spettacoli. A Villaggio Bufala non mancheranno le degustazioni degli ottimi prodotti lattiero-caseari della zona a base di ottima mozzarella di Bufala e poi ci saranno anche spazi dedicati ai buoni vini e poi spettacoli di teatro e di cabaret e le attese masterclass con chef e produttori. Tra gli spettacoli non mancherà quello di Paolo Caiazzo direttamente da “Made in Sud” e poi importanti cooking show come quello di Luca Tufano, dello chef di pasticceria Michele Festa e dello chef Alessandro Tipaldi e poi anche animazione e spettacoli per bambini Maggiori informazioni Villaggio Bufala

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

BaccalàRe – Lungomare di Napoli – Fino al 5 giugno 2022 la quinta edizione di BaccalàRe la grande festa del baccalà che si terrà sullo splendido lungomare di Napoli per dieci giorni. E, ogni sera ci sarà il Dj-Set. La festa si chiude domenica 5 giugno 2022 ed è alla sua quinta edizione di BaccalàRe. Troveremo alta cucina e ricette imperdibili ma ci saranno anche piatti semplici e accessibili a tutti, Sul link il programma giornaliero. Maggiori informazioni BaccalàRe programma completo

Sagra dell'Asparago Selvatico – Villamaina – (AV) Sabato 4 giugno l'Associazione Domenico Caracciolo di Villamaina in collaborazione con il Comune e Sistema Accoglienza Integrazioni organizza la Sagra dell'Asparago Selvatico. Villamaina. la Sagra dell'Asparago Selvatico propone oltre alla degustazione di ricette a base del pregiato frutto della terra la serata con musica allietata dai Piccimondo (tarantella montemaranese). Il Menù della serata prevede: Fusilli corti al ferretto con Asparagi (bianchi/rossi), Panini con carne e crema agli Asparagi, Frittata all'Asparago, Provolone impiccato con crema d'Asparago, Asparagi a "Sciusciello", Zeppoline all'Asparago, Pizza all'Asparago, Birra alla spina – Vino – Acqua Maggiori informazioni Associazione Domenico Caracciolo

Beer Fest "Festa della birra artigianale" – San Marco di Castellabate (SA) Sabato 4 Giugno 2022 un altro evento del folto programma "Primavera – Estate 2022" dell'Associazione Vivi San Marco che propone, come quarto degli undici eventi in programma, Beer Fest "Festa della birra artigianale". Una serata dedicata alla degustazione di diverse birre artigianali proposte da varie aziende della nostra regione. Ci saranno a San Marco di Castellabate la SUD BIRRA Artigianale di Castellabate. la Iris Birra di Palinuro. La Arechi Birra di Salerno. Il Birrificio Wild Boar di Benevento. La serata sarà allietata dal concerto dei Lògipop – Cesare Cremonini Tribute Band. Riviviamo i grandi successi di Cesare Cremonini e i fantastici anni del Festivalbar e Top of the Pops con il progetto "Nostalgica 90/00". La festa si terrà Sabato 4 Giugno 2022 dalle ore 20:30 a San Marco di Castellabate – Corso C. De Angelis. Maggiori informazioni Associazione Vivi San Marco

