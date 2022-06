Villaggio Bufala a Battipaglia: degustazioni, cooking show e spettacoli

Photo by laura novara on Unsplash

Nel centro di Battipaglia una festa di 5 giorni dedicata alla Mozzarella di Bufala Campana con degustazioni, convegni, eventi, spettacoli, e cooking show per questo importante prodotto della Piana del Sele

Da mercoledì 1 a domenica 5 giugno 2022 nel centro cittadino di Battipaglia, tra Via Italia e Piazza Amendola si svolgerà “Villaggio Bufala” la festa della buona mozzarella di bufala con degustazioni, cooking show e tanti spettacoli.

A Villaggio Bufala non mancheranno le degustazioni degli ottimi prodotti lattiero-caseari, tra cui la mozzarella della zona, tutti a base di ottimo latte di Bufala e poi ci saranno anche spazi dedicati ai buoni vini. Non mancheranno spettacoli di teatro e di cabaret e le attese masterclass con chef e produttori.

Tra gli spettacoli non mancherà quello di Paolo Caiazzo direttamente da “Made in Sud” e poi ci saranno importanti cooking show come quello di Luca Tufano, dello chef di pasticceria Michele Festa e dello chef Alessandro Tipaldi. Prevista anche animazione e spettacoli per bambini

Una bella festa che sarà un importante punto d’incontro tra produttori e consumatori permettendo anche di conoscere i valori e i segreti di un gustoso alimento che è importante per l’economia della zona di Battipaglia

Villaggio Bufala Battipaglia – programma completo

Giorno 1 Giugno 2022

Ore 17:00 Inaugurazione “Villaggio Bufala” alla presenza delle autorità, visita agli stand e convegno di presentazione

Ore 19:00 Masterclass di cucina con lo Chef Luca Tufano

Ore 21:00 Show comico di Paolo Caiazzo da Made in Sud

Giorno 2 Giugno 2022

Ore 10:00 Attività per bambini

Ore 17:00 Convegno sulla tutela del prodotto DOP e sulla De.C.O. (Denominazione Comunale d’Origine)

Ore 21:00 Spettacolo musicale con Happy One Hour Ligabue Tribute Band

Giorno 3 Giugno 2022

Ore 10:00 Show cooking con la Chef Michela Festa presso IIS “E.Ferrari”

Ore 17:00 Convegno sulle strategie di internazionalizzazione a cura di Europe Direct Salerno

Ore 19:00 Masterclass di cucina con Franco’s Pizza

Ore 21:00 Spettacolo musicale con Vascover Vasco Rossi Tribute Band

Giorno 4 Giugno 2022

Ore 10:00 Visita all’Istituto ProfAgri

Ore 18:30 Presentazione del libro “La ballata di Maria Gemella” di Loreta Mastrolonardo – dialoghi sulla storia della cucina del territorio

Ore 19:30 Masterclass di cucina con lo Chef e Foodblogger Alessandro Tipaldi

Ore 21:00 Spettacolo di danza “Legami” con “La Dance Company” con la direzione artistica di Maria Vittoria Maglione e Caterina Ceravolo

Giorno 5 Giugno 2022

Ore 18:00 Convegno su strategie di Internazionalizzazione

Ore 20:00 Evento di chiusura

Ore 21:00 Spettacolo musicale con I Desideri

Maggiori informazioni Villaggio Bufala

