Ritorna il Palio del Casale a Cicciano la straordinaria gara mondiale di Corsa su Asini

A Cicciano, vicino Nola, ritorna il “Palio del Casale”, la divertente e importante corsa sugli asini che celebra una “storica” indipendenza conquistata da Nola. Un evento che prevede anche una rievocazione storica, con un corteo di moltissimi figuranti e la partecipazione di tanti “corridori” che provengono da varie regioni e nazioni diverse

Sabato 21 e domenica 22 maggio 2022, a Cicciano, in provincia di Napoli e vicino Nola si terrà la XVII edizione del Palio del Casale, l’avvincente gara mondiale di corsa su asini.

Dopo due anni di stop c’è molta attesa per questa grande festa che vedrà la partecipazioni di delegazioni che parteciperanno da tutta Italia e anche dall’Estero. Per l’occasione il Comitato organizzatore ha preparato una due giorni ricca di appuntamenti e manifestazioni.

Il Palio del Casale, una manifestazione storica

Il Palio è un bellissimo evento folcloristico e storico che rievoca ciò che successe nella seconda domenica di maggio del 1768 quando la gente si radunò in piazza e festeggiò “l’indipendenza” da Nola per tre giorni. Una grande festa che richiamò a Camposano anche gli abitanti dei casali vicini che arrivarono in groppa a degli asini.

La leggenda vuole che alcuni giovani videro una bella ragazza, tale Giuseppina e organizzarono una corsa per vedere chi, tra di loro, si poteva dichiarare. Nacque così la gara sugli asini che sembra si svolse tra la strada di collegamento tra il casale di Comiziano e quello di Camposano dopo che tutti, in corteo, andarono dal nobile proprietario dei terreni a chiedere il permesso di correre.

Da allora la grande festa si ripete ogni anno con tanta gente che partecipa da tutta Italia ed anche dall’estero.

Il Palio del Casale a Cicciano – programma 2022

Venerdi 20 maggio 2022

ore 17:00 – prove ufficiali del corteo storico in p.zza Mazzini a Cicciano.

Sabato 21 maggio 2022

Ore 18.30 – al via il Mercato contadino a cura di Slow Food Agro Nolano lungo C.so Garibaldi a Cicciano, con anche prodotti agricoli e dell’artigianato locale.

Ore 20.00 – si terrà la Sagra dei prodotti locali.

Ore 21.00 – al via Cerimonia inaugurale del Palio del Casale XVII edizione

a seguire ci sarà una serata musicale.

Domenica 22 maggio 2022

ore 11.00 – Gare di qualificazione per la XVII edizione del Palio del Casale

ore 12,30 – apertura degli stand gastronomici per una gustosa pausa con pietanze di cucina tipica campana.

ore 17.00 – nel centro di Cicciano si terrà il Corteo in abiti d’epoca.

ore 18.00 – inizio del Palio del Casale: i fantini più famosi del mondo si sfideranno per il titolo mondiale!

Alla fine della gara tanto ottimo street food, serata musicale e cabaret.

Maggiori informazioni – Palio del Casale a Cicciano – 333 9947 092 – evento facebook

