Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 2 al 7 maggio 2022

© Napoli da Vivere

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 2 a sabato 7 maggio 2022, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 2 a sabato 7 maggio 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

2 concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

3 mesi di concerti gratuiti a Napoli al Conservatorio di San Pietro a Majella, con artisti internazionali e allievi. Prossimi Mercoledì 4 maggio – “On the beat generation” – Jazz music, poesia, vocalese nella New York degli anni ’50 saxes Giulio Martino vocals Giuppi Paone pianoforte Francesco D’Errico contrabbasso Marc Abrams batteria Marco Fazzari – Venerdì 6 maggio – “Viaggio nel barocco” – violino barocco Marco Piantoni clavicembalo Giorgio Cerasoli musiche di H. I. F. von Biber, W. Byrd, G. Muffat, J.-F. Rebel Concerti gratuiti a San Pietro a Majella

Il Comicon 2022 continua a Napoli con il COMICON OFF con mostre e iniziative (anche gratuite)

Il 25 aprile 2022 termina a Napoli il Comicon ma anche quest’anno il grande festival continua con tanti eventi e mostre attraverso il COMICON OFF, gli eventi fuori dal Salone fino a settembre.Gratuite quelle al Instituto Cervantes, al Goethe Institut Napoli, all’ Ordine dei Giornalisti della Campania, all’Archivio di Stato di Napoli gli eventi del COMICON OFF

Napoli Città Libro: tanti eventi in attesa del salone del libro di Napoli

Eventi, presentazioni ed incontri con gli autori sia in presenza che in live streaming, nei luoghi più suggestivi di Napoli. Prossimi Martedì 3 maggio – Libreria IoCiSto piazza Fuga al Vomero – Salvatore Basile presenta il suo romanzo “Cinquecento catenelle d’oro” (Garzanti). Con l’autore dialogano Maurizio De Giovanni e Vincenza Alfano. Saluti di Claudia Migliore e Rosario Bianco.Salvatore Basile è un mago della narrazione. Sceneggiatore e scrittore di grande successo, dopo i bestseller Lo strano viaggio di un oggetto smarrito e La leggenda del ragazzo che credeva nel mare, torna con un nuovo romanzo in cui perdersi per ritrovarsi. Una protagonista unica che lotta per un mondo migliore. Un inno al fascino intramontabile del cinema che ci ha insegnato che tutto è sempre possibile. L’evento è realizzato da Garzanti, NapoliCittàLibro e LibreriaIocisto. info . Napoli Città Libro

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita Incontri di Archeologia

A Napoli Incontri di Archeologia, la rassegna gratuita del MANN di Napoli, dedicata al tema affascinante dell’Archeologia che, da sempre, coniuga divulgazione ed approfondimento, con un taglio accattivante destinato a tutti e non solo agli specialisti – Giovedì 5 maggio – Valentina Cosentino – gli scavi ottocenteschi in via Santa Teresa a Napoli: le necropoli del MANN “Incontri di Archeologia

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata