Metro Art Tour: ritornano le visite guidate alle stazioni dell’arte della Metro 1 di Napoli

Due belle visite guidate per scoprire alcune delle oltre 200 opere di arte contemporanea installate nelle 12 stazioni dell’arte della Metropolitana linea 1 di Napoli, la Metro dell’Arte

Sabato 16 aprile 2022 ci saranno 2 interessanti visite guidate per conoscere le straordinarie Stazioni dell’Arte della Metropolitana linea 1 di Napoli con un appuntamento, al mattino e uno al pomeriggio.

La metropolitana linea 1 di Napoli è un luogo eccezionale che conserva 200 opere installate nelle 12 stazioni dell’arte ed è diventato più grande museo di arte contemporanea diffuso nel sottosuolo.

Le visite saranno tenute dai servizi educativi Metro Art dell’Azienda Napoletana Mobilità che valorizzano questo patrimonio di arte e architettura.

Le due speciali visite guidate di sabato 16 aprile 2022

La mattina ci sarà un incontro per approfondire la conoscenza del patrimonio artistico, architettonico e archeologico del metrò con partenza dalla Stazione Toledo per proseguire con la visita alle stazioni Università e Duomo, che sarà una delle più belle al mondo.



Nel pomeriggio ci sarà uno speciale format Napoli Sottosopra in collaborazione con L’Arsenale di Napoli. Si tratta di un nuovo walking&metro tour tra Stazioni dell’Arte e percorsi urbani, alla scoperta della straordinaria relazione che fin dalla sua fondazione Napoli ha intessuto con il proprio sottosuolo e che ancora oggi ne costituisce una caratteristica unica al mondo. Appuntamento nel pomeriggio alla stazione Municipio per spostarsi poi verso piazza del Plebiscito, Santa Lucia, l’isolotto di Megaride, via Morelli e via Chiaia, ritornando infine al fascino underground della stazione Toledo.

I due straordinari Tour alla scoperta della Metro dell’Arte di Napoli

Due “viaggi” diversi ma straordinari alla scoperta della Napoli parallela che si sviluppa sotto tutta la metropoli moderna. Ogni tour costa di 7 euro, e l’acquisto avviene online sul sito Eventbrite

Metro Art Tour Toledo+ Università e Duomo – Sabato 16 Aprile | Ore 10:30 Visita Alle Stazioni Toledo, Università e Duomo – Durata visita: 90 minuti ca Costo per partecipante: 7 euro – È richiesto il titolo di viaggio – Per info: infoarte@anm.it – Acquista Il Tour Online

– Sabato 16 Aprile | Ore 10:30 Visita Alle Stazioni Toledo, Università e Duomo – Durata visita: 90 minuti ca Costo per partecipante: 7 euro – È richiesto il titolo di viaggio – Per info: infoarte@anm.it – Metro Art / Napoli Sottosopra – a cura di Maria Corbi e Marco Izzolino – sabato 16 Aprile | Ore 17:00 – Visita Stazione Municipio, Piazza Del Plebiscito, Santa Lucia, Isolotto Di Megaride, via Morelli, Via Chiaia, Stazione Toledo – Durata visita: 120 minuti ca – Costo per partecipante: 7 euro – è richiesto il titolo di viaggio – Per info: infoarte@anm.it– Acquista Il Tour Online

Maggiori informazioni – Sito ufficiale ANM

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.