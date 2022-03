Giornate Fai di Primavera 2022: due giorni per visitare i luoghi più belli di Napoli

Tanti luoghi straordinari, alcuni sempre chiusi al pubblico o difficilmente visitabili, in due giornate speciali tra arte, cultura e natura, rispettando le misure di emergenza in vigore e con un contributo minimo d’ingresso

Anche a Napoli sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 si terranno le giornate di Primavera del FAI una bella manifestazione che quest’anno compie 30 anni. Aperti alle visite tanti luoghi di storia, arte e natura tutti da scoprire con i volontari del Fai. Un evento unico e straordinario che propone, in tutta Italia, oltre 700 luoghi inaccessibili o poco conosciuti in ben 400 città italiane.

A Napoli e in Campania tanti siti da visitare in occasione dell’iniziativa, ed è consigliabile la prenotazione sul sito ufficiale per ogni visita.

Un evento che si svolge sin dal 1993 a oggi, e che ha interessato ben 14.090 luoghi di storia, arte e natura aperti in tutta Italia, visitati da oltre 11.600.000 di cittadini, grazie alle centinaia di migliaia di volontari.

Giornate Fai di Primavera: i luoghi visitabili di Napoli

A Napoli i principali siti visitabili sono i seguenti ed è consigliata la prenotazione sul sito ufficiale che troverete alla fine del post. A giorni gli altri 40 luoghi visitabili in tutta la Campania.

La Floridiana E Il Museo Duca Di Martina – Aperto alle visite il bellissimo museo Museo Duca di Martina con le sue antiche e preziose collezioni tra porcellane cinesi, giapponesi, europee e naturalmente di Capodimonte.

Il Real Orto Botanico – Un antico e straordinario orto botanico che presenta collezioni presentate secondo tre criteri: sistematico, ecologico ed etnobotanico tra piante officinali, essenze arboree e arbustive, specie esotiche, e straordinari giardini con anche specie ormai estinte in natura

Basilica Di Santa Maria Della Sanita’– Una grande Basilica che ospita un significativo patrimonio artistico tra la Sacrestia è a Pianta ottagonale, che ha ospitato il Presepe favoloso, e le tante opere d’arte che la Basilica contiene. Da li si accede alle Catacombe di San Gaudioso.

Basilica Di San Severo – Nel quartiere Sanità visita straordinaria alla Basilica di San Severo restaurata nel 2017 e alla piccola Cappella dei Bianchi. Ora il complesso è anche un importante centro di aggregazione del Rione, sede dell’orchestra Sanitansamble. La basilica e la cappella custodiscono opere di artisti come Giordano, Fracanzano e Vaccaro.

Ipogeo Dei Cristallini – Un luogo splendido con numerose pitture murali e decorazione architettoniche che svela anche la presenza di antichi culti iniziatici nella zona della Valle dei Morti. Una nuova apertura per il recupero del rione Sanità.

Museo Artistico Industriale Di Napoli – Il Museo di Piazzetta Demetrio Salazar sarà aperto solo sabato e offre un percorso di notevole valore ed interesse. Il Museo è la testimonianza storica di un grande progetto, quello del principe Filangieri di dare un nuovo impulso alle arti applicate e una solida formazione ai giovani artisti-artigiani. Non più un semplice contenitore di oggetti, ma un’istituzione che desse la possibilità di immergersi concretamente nello studio di nuovi e antichi manufatti, ‘un testo di storia dell’arte a tre dimensioni’. A tale scopo, vennero istituite le Scuole-Officine adibite alla formazione di artigiani qualificati nella ceramica, nella lavorazione dei metalli, nell’ebanisteria, nell’oreficeria. Presenti tanti manufatti con molte ceramiche (circa 6000 pezzi), che sono distribuiti in diverse sezioni.

Parco Archeologico delle Terme di Baia (incluso tra le visite a Napoli) – Un luogo di grande bellezza paesaggistica e di forte suggestione che continua anche al di fuori del parco archeologico, presso la vecchia stazione della Cumana, dove è possibile ammirare anche Tempio di Diana. Luoghi straordinari che a causa dei continui fenomeni bradisismici sono rimasti accessibile solo sulla parte collinare.

Ogni luogo è aperto di sabato e domenica e con orari diversi.

Consultare il sito ufficiale per le prenotazioni necessarie e per gli orari.

Per tutti i luoghi è previsto l’ingresso rispettando le misure di emergenza in vigore

E’ previsto un contributo minimo d’ingresso.

