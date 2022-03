Giornate Fai di Primavera: i tanti luoghi straordinari da scoprire in Campania

Oltre 40 luoghi straordinari aperti in tutta la Campania per le giornate di Primavera del FAI che quest’anno si presentano per la 30sima edizione. Consigliabile la prenotazione in tutti i siti

In tutta la Campania e a Napoli sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 si terranno le giornate di Primavera del FAI una bella manifestazione che quest’anno compie 30 anni. Vi abbiamo già parlato dei luoghi da visitare a Napoli città e di seguito vi parleremo di tutte le visite possibili in Campania.

Aperti in tutta la nostra regione oltre 40 luoghi di storia, arte e natura tutti da scoprire con i volontari del Fai che propongono, in tutta Italia, oltre 700 luoghi inaccessibili o poco conosciuti in ben 400 città italiane.

Tutti i luoghi sono visitabili seguendo le misure di emergenza in vigore, con un contributo minimo d’ingresso ed è consigliabile la prenotazione sul sito ufficiale per ogni visita.

In Campania i principali siti visitabili sono riportati di seguito: è consigliata la prenotazione sul sito ufficiale dove troverete anche gli orari d’ingresso per i due giorni di apertura.

Giornate Fai di Primavera 2022: luoghi aperti in Campania

Provincia di Avellino

Castello Ducale – Bisaccia, Avellino

Lago Mefite – Rocca San Felice, Avellino

Borgo Di Rocca San Felice – Rocca San Felice, Avellino

Provincia di Benevento

Chiesa Di Sant’Agostino – Benevento

Provincia di Caserta

Parco Sorgenti Ferrarelle Di Riardo – Riardo, Caserta

Cisternone Di Fontana Vecchia – Arienzo, Caserta

Chiesa e Monastero Della Ss Annunziata – Arienzo, Caserta

Chiesa E Monastero Di Sant’agostino – Arienzo, Caserta

Terra Murata – Arienzo, Caserta

Museo Di Sant’Alfonso De Liguori – Arienzo, Caserta

Chiesa Di S. Giovanni Evangelista – Aversa, Caserta

Chiesa Di San Nicola -Aversa, Caserta

Palazzo Gaudioso – Aversa, Caserta

Provincia di Napoli

La Floridiana e Il Museo Duca Di Martina – Napoli

Villa Romana Del Torchio – Spinelli I, Napoli

Real Orto Botanico – Napoli

Basilica Di San Severo – Napoli

Basilica Di Santa Maria Della Sanita’ – Napoli

Cantiere Di Restauro Della Cappella Capece Minutolo – Napoli

Ipogeo Dei Cristallini – Napoli

Museo Artistico Industriale Di Napoli – Napoli

Palazzo De’ Liguoro Di Presicce – Napoli

Baia Di Ieranto – Massa Lubrense, Napoli

Parco Archeologico Delle Terme Di Baia – Napoli

Centro Cerio Capri, Napoli

Cimitero Acattolico – Capri, Napoli

Necropoli Di Via Celle – Pozzuoli, Napoli

Museo Storico Archeologico di Nola e Biblioteca “Aldo Masullo” – Nola, Napoli

Istituto Zooprofilattico Sperimentale Del Mezzogiorno – Portici, Napoli

I Riti della Settimana Santa a Sorrento – Sorrento, Napoli

Parco Monumentale di Baia – Pozzuoli, Napoli

Villa Romana Del Capo Di Sorrento (Bagni Regina Giovanna) – Sorrento, Napoli

Villa Cortchacow – Sorrento, Napoli

Provincia di Salerno

Chiesa Della Santissima Annunziata: Visite e Concerto – Salerno

Palazzo Della Camera Di Commercio – Salerno

Palazzo Santa Maria: da Tradizione a Innovazione Culturale – Camerota, Salerno

Chiesa di Santa Maria ad Martyres: Scrigno di Arte Bizantina – Camerota, Salerno

Aula Cultuale Di Palazzo Pedace, Sede Fai: “Radici”, Mostra Di Opere Grafiche – Salerno

Palazzo Della Banca D’italia – Salerno

Casa Di Josè Ortega, “Pintor” della Libertà e della Terra – San Giovanni A Piro, Salerno

Museo “Casa Ortega”, I Colori Di Una Vita – San Giovanni A Piro, Salerno

Cenobio Basiliano Di San Giovanni Battista – San Giovanni A Piro, Salerno

Ciolandrea: Il Terrazzo sulla Masseta, bene tutelato dal Fai – San Giovanni A Piro, Salerno

Santuario Di Maria S.S Di Pietrasanta – San Giovanni A Piro, Salerno

