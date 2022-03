Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 14 al 19 marzo 2022

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 14 a sabato 19 marzo 2022, anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 14 a sabato 19 marzo 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti o a pochi euro. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Concerti di Primavera a Napoli: la rassegna gratuita nel cuore di Chiaia

Iniziata la XXII edizione della rassegna musicale gratuita organizzata da anni dalla Chiesa Evangelica Luterana di Napoli con tanti concerti che si svolgeranno, per questioni di spazio, nella grande Chiesa Anglicana di via San Pasquale – 16 marzo – Christian Sebastianutto al violino e Daniele Bonini al pianoforte – musiche di Ludwig Beethoven e Johannes Brahms. Concerti di Primavera.

“Marzo Donna 2022”, a Napoli un mese di eventi per e con le donne

Una interessante rassegna dal titolo “Marzo Donna 2022” si svolgerà a Napoli dall’8 al 23 marzo 2022 con tanti eventi e iniziative per le donne e con le donne. Tra i tanti eventi della settimana: dal 14 al 20 marzo- ore 10.00-18.00 – Maschio Angioino | Antisala dei Baroni –Mostra fotografica USCIRE DALLA VIOLENZA SI PUò. Scatti fotografici realizzati da donne – ore 16.30 -17:30 – Maschio Angioino | Sala della Loggia – venerdì 18 marzo – Spettacolo teatrale DALLA CENERE ALLA REGGIA: LA STORIA DI ZEZOLLA TRA PAROLE, SUONI E COLORI Rielaborazione della fiaba “La Gatta Cenerentola” di G. B. Basile, con l’uso del kamishibai – teatrino della tradizione giapponese. a cura delle Associazioni Iltempo dell’Arte e Kaos Music Lab Destinatari: famiglie e bambini. Per prenotazioni: 347.9048965 – 328.3756926 – Marzo Donna 2022

Le opere di Mimmo Paladino in mostra alla Galleria Casamadre a Napoli

Una eccezionale mostra di Mimmo Paladino, uno dei principali esponenti della Transavanguardia nella Galleria Casamadre a Napoli fino al 9 aprile per i suoi 70 anni Mimmo Paladino a Napoli

Visite gratuite al Museo Anatomico dell’Università

Si potrà visitare gratuitamente il grande Museo Anatomico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” che è una delle più importanti ed antiche istituzioni scientifiche del settore. Si trova nel centro storico di Napoli ed è aperto durante la settimana il Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì: 10:00 – 14:00 il Mercoledì 10:00 – 16:00. Le visite sono gratuite ma la prenotazione è obbligatoria così come il Green Pass. Museo Anatomico dell’Università di Napoli

Bonus a Sorrento sempre gratis

Un mese di eventi gratuiti a Sorrento per ricordare Lucio Dalla :“I colori di Lucio”:

Dal 4 marzo al 3 aprile 2022 a Sorrento tantissimi eventi tra concerti, musicisti di strada e tanta musica diffusa tour in bici e in canoa, tornei di calcio e basket, escursioni ecc. “I colori di Lucio”

