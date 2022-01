Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 24 al 29 gennaio 2022

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 24 a sabato 29 gennaio 2022, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 24 a sabato 29 gennaio 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti o a pochi euro. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Vox Mundi, concerti gratuiti a Castel dell’Ovo a Napoli

Due giorni di buona musica gratuita presso la Sala Compagna di Castel dell’Ovo venerdì 28 e sabato 29 gennaio 2022 con dei concerti gratuiti promossi dal Comune di Napoli. Vox Mundi è un evento che presenta due giorni di musica gratuita con il concerto Vox Mundi con Mimmo Maglionico e i Pietrarsa e l’evento Sfogliatelle e Altre Storie D’amore con Lalla Esposito e Massimo Masiello. Per entrambi l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per accedere è obbligatorio mostrare il proprio super green pass e indossare la mascherina FFP2. Vox Mundi, concerti gratuiti

San Domenico Maggiore ‘Durante’ mostra gratuita di Cyop&kaf, ispirata alla Divina Commedia

Visibile gratuitamente fino al 10 febbraio 2022 nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli la mostra ‘DURANTE’, degli street artist Cyop&kaf, due “maestri” della street Art napoletana, ispirata alla Divina Commedia. La loro bella mostra è ispirata a Dante Alighieri ed è composta di 40 vivacissime tavole, nello stile di Cyop&kaf di 40 x 100 cm per l’Inferno, poi una composizione di tavole di 4 x 2,10 mt che forma il Purgatorio e una composizione di tavole di 2,8 x 3 mt per il Paradiso. ‘Durante di Cyop&kaf

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita Incontri di Archeologia

Ritorna Incontri di Archeologia, la rassegna gratuita del MANN di Napoli, dedicata al tema affascinante dell’Archeologia che, da sempre, coniuga divulgazione ed approfondimento, con un taglio accattivante destinato a tutti e non solo agli specialisti. Prossimo 27 gennaio Giornata della Memoria – Fabio Beltrame – giovani e donne nelle Quattro Giornate di Napoli. “Incontri di Archeologia

Il Presepe Favoloso visitabile gratuitamente alla Sanità

Solo fino al 30 gennaio 2022 ci saranno le visite gratuite al “Presepe Favoloso” dei fratelli Scuotto, con pastori stupendi e scenografie bellissime esposto nel Rione Sanità a Napoli nella Basilica di Santa Maria della Sanità. Il “Presepe Favoloso” è stato realizzato dai Fratelli Scuotto, Maestri Presepiali, nella loro bottega La Scarabattola di Napoli al Rione Sanità in collaborazione con lo scenografo presepiale Biagio Roscigno. E’ un opera bellissima visitabile tutti i giorni nella sacrestia della Basilica. Il Presepe Favoloso

