Passeggiata in bici alla scoperta della Napoli templare e aragonese

Un divertente tour gratuito in bici tra la storia di Napoli. Dal Rione Alto alla Marina alla scoperta delle testimonianze della Napoli templare e aragonese

Domenica 9 gennaio 2022 i Cicloverdi Fiab Napoli organizzano un tour gratuito in bicicletta alla ricerca della grande storia della città e delle tracce da molti dimenticate.

Si partirà, in bici, alle ore 9 dall’uscita Rione Alto della metro linea 1 direzione via Antonino d’Antona (sede stradale via Antonino d’Antona) scendendo verso l’Arenella alla scoperta dei Templari a Napoli.

Da via Domenico Fontana, si raggiungerà la zona di Due porte dell’Arenella svelando i segreti di una cappella templare, con sarcofagi gotici emblematici e i presunti resti della Accademia dei Segreti di Giambattista della Porta, definito Magiae naturalis sive de miraculis rerum naturalium .

Poi, sempre in discesa una tappa verso l’ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di “Sant’Eframo” che sorge nel cuore del rione Materdei, dove ci sono tante opere dell’artista Bosoletti, ricavato tra le mura di un monastero che dal 1571 ospitava i frati Cappuccini e che nel 1925 fu adibito a “manicomio giudiziario” e poi dal 1975, ad Ospedale Psichiatrico Giudiziario.

Un viaggio in bici tra la storia di Napoli

Sempre in bici si scenderà per il Cavone, lungo quella via Francesco Saverio Correra che, una volta era una zona ricca di boschi e popolata da tanti conigli tanto che il re Alfonso d’Aragona vi costruì una villa reale denominata “la Conigliera” di cui oggi è rimasta qualche traccia.

E poi, sempre in discesa fino alla parte bassa della città, alla scoperta delle tracce dei templari, e dell’ultima chiesa normanna e del relativo ospedale dove venivano curati i soldati feriti nella Terrasanta fino alla Chiesa di San Giovanni a Mare nella zona tra Orefici e Piazza Mercato.

Un bellissimo viaggio nel tempo, in bici, in discesa tra le bellezze nascoste di Napoli. Otto chilometri tra la storia di Napoli in bici.

Di seguito il percorso di massima:

Obbligo di distanziamento, mascherine e green pass per il massimo divertimento e la sicurezza di tutti.

Maggiori informazioni Cicloverdi Fiab Napoli 3396831431

