Mercante in Fiera dedicato alla Campania: edizione limitata per Natale 2021

Un mazzo di carte da collezione nato da una partnership tra campania>artecard e lo storico marchio Dal Negro e Unicredit

Contenuto a pagamento

Quante volte a Natale hai giocato al Mercante in Fiera? Noi praticamente sempre. È una tradizione familiare che deve essere vissuta ogni Natale. Quest’anno, finalmente, la nostra tradizione sarà ancora più magica e decisamente più partenopea: il mazzo del Mercante in Fiera sarà dedicato totalmente alle meraviglie della nostra Terra. Non ci saranno il lattante o la pagoda, ma musei, opere d’arte e siti archeologici della Campania.

Le tue e le nostre feste natalizie avranno ancora di più un tocco campano: durante la consueta asta il banditore e partecipanti potranno indovinare i siti culturali campani e scoprirne la storia. Le carte sono state disegnate da Simona Nacci, illustratrice napoletana della scuola Comics.

Su ciascuna carta troverai le Catacombe di Napoli, l’Anfiteatro Campano di Capua, gli Scavi di Pompei, gli Scavi di Ercolano, la magnifica Reggia di Carditello, Villa Campolieto, l’Arco di Traiano a Benevento e tantissimi siti e luoghi di cultura che, diciamocelo, tutto il mondo ci invidia e ammira!

La prima edizione del Mercante in Fiera dedicato alla Campania è stata creata grazie ad una collaborazione tra Campania > Artecard e Dal Negro, lo storico marchio delle carte di Natale presente in tutte le nostre case.

Come ottenere la special edition del Mercante in Fiera dedicata alla Campania

La special edition del Mercante in Fiera dedicata alla Campania viene regalata per ogni pass Campania > artecard 365 gold acquistato dal 1° dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Il Campania > artecard 365 gold ha un prezzo di 43€ per ciascun adulto e di 33€ per la versione young.

Puoi acquistare il Campania > artecard 365 gold con omaggio del Mercante in Fiera sul sito campaniartecard.it e ritirare successivamente il Mercante in Fiera presso l’infopoint a Piazza del Gesù di Napoli; puoi acquistare anche il cofanetto completo Pass + mazzo di carte sul sito museum-shop.it oppure se preferisci il kit pass + Mercante in Fiera sarà acquistabile fisicamente a Napoli nei seguenti Artecard Point: Box Office (Galleria Umberto), Mister White (Piazza Bovio), Number One (Stazione Piazza Garibaldi), Promos (Vomero) e lo store di Feltrinelli di Piazza Garibaldi.

Cos’è il pass Campania > artecard 365 Gold

Il Campania >artecard 365 gold è un pass che ti permette di visitare luoghi d’arte, musei e siti archeologici della Campania 2 volte in un anno. Ci sono oltre 50 ingressi e numerosi sconti su altri luoghi d’arte campani. Alcuni esempi? Gli scavi di Pompei, il Museo Archeologico Nazionale (a proposito, lo sai la collezione egizia è ammirata in tutto il mondo e che è 3° solo dopo il Cairo e il Museo Egizio di Torino?), la Reggia di Casera e tanti castelli, percorsi sotterranei e grotte naturali. Potrai anche accedere gratuitamente al Club dell’Arte: una community online che ti permetterà di essere informati in anteprima su eventi e mostre, e di ricevere inviti esclusivi e assistenza dedicata via Whatsapp.