Festa di San Gennaro 2021 a Napoli: cose da fare, luminarie e dolci

Domenica 19 settembre 2021 è la Festa di San Gennaro, il Santo patrono di Napoli, ma anche quest’anno non potranno esserci i tradizionali festeggiamenti che per secoli animavano la città a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Ma ci saranno comunque tanti eventi e cose da fare in città il giorno 19 settembre.

L’attesa del miracolo in Cattedrale ma anche in TV

L’attesa della città e di tutti i napoletani sparsi per il mondo è per il miracolo di San Gennaro, che si svolge da secoli nel Duomo Cattedrale nel giorno della festa a seguito delle preghiere dei fedeli. Quest’anno ci saranno limitazioni per quanto riguarda l’ingresso nel Duomo e potranno entrare solamente 450 persone con l’obbligo di indossare la mascherina, per assistere al miracolo dello scioglimento del sangue del Santo e alle celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo Don Mimmo Battaglia. La Cattedrale aprirà alle ore 8 e resterà aperta fino alle ore 21. Le celebrazioni inizieranno alle ore 10.00, quando l’arcivescovo si recherà nella Cappella del Tesoro, dove preleverà dal Reliquiario le ampolle del Sangue dando il via ai riti e alle preghiere. La celebrazione verrà comunque trasmessa in diretta tv su Canale 21, sul canale Youtube e sul portale della Diocesi.

Una Visita al Museo del tesoro di San Gennaro

Nello spazio antistante il sagrato del Duomo di Napoli c’è il Museo del Tesoro di San Gennaro, uno dei più grandi tesori al mondo con migliaia di diamanti, rubini e smeraldi, ori e argenti. Il tesoro di San Gennaro è custodito nel Museo affianco al Duomo e il suo valore supera quello della corona d’Inghilterra e degli zar di Russia. Da secoli è affidato alla eccellentissima deputazione della città di Napoli. Domenica il museo sarà aperto dalle ore 9:00 alle 17:30 e il costo del biglietto è di soli 6 euro a persona. Informazioni 081-294980.

Le luminarie a via Duomo per i giorni della festa

Anche quest’anno dalla sera del 18 settembre tornano le luci a via Duomo per la Festa di San Gennaro 2021. Via Duomo sarà dunque illuminata per la terza volta in occasione della ricorrenza del Santo Patrono della città. L’iniziativa è della Camera di Commercio e vuole dare anche ai commercianti della zona l’opportunità di trasformare la ricorrenza religiosa in occasione di promozione.

Un dolce da Casa Infante, il Cappello di San Gennaro

Quest’anno in ognuno dei negozi di Casa Infante a Napoli si potrà gustare il dolce dedicato a San Gennaro: il gustoso Cappello di San Gennaro un dolce particolare in cui ogni singolo elemento è dedicato al Santo. Dalla pasta Frolla alla amarena, e anche la Crema all’interno nascosta come il Tesoro del nostro Santo protettore

Al Caffè Gambrinus il Dolce dedicato al Santo Patrono di Napoli

Anche lo storico caffè Gambrinus nella settimana di San Gennaro ha creato un dolce dedicato al Santo Patrono della nostra città. Il Gambrinus ci propone una gustosissima sfogliatella verticale ripiena di cioccolato bianco, crema, amarene e pan di spagna. Poi una glassa di cioccolato rosso che ricopre il dolce rappresenta l’eruzione del Vesuvio del 1631 che, secondo la tradizione, si fermò soltanto grazie alla statua del Santo. Da Gambrinus a Piazza Trieste e Trento solo a Napoli.

Visita alle Catacombe di San Gennaro

Un modo interessante per vivere il sottosuolo di Napoli attraverso la visita alle Catacombe di San Gennaro. Le catacombe si sviluppano nel sottosuolo della collina di Capodimonte. Le strutture sotterrane risalgono al II-III secolo dC e sono uno dei monumenti più importanti del Cristianesimo Napoletano.

Prenota online i biglietti per le visite alle Catacombe I biglietti per i due percorsi sono disponibili online sul sito Tiqets per accedere alle Catacombe attraverso tour guidati: Catacombe di San Gennaro , visita guidata alle Catacombe di San Gennaro e alla Basilica di San Gennaro ed ingresso alle Catacombe di San Gaudioso e alla Basilica di Santa Maria della Sanità (valido per 12 mesi): biglietti da 9€

, visita guidata alle Catacombe di San Gennaro e alla Basilica di San Gennaro ed ingresso alle Catacombe di San Gaudioso e alla Basilica di Santa Maria della Sanità (valido per 12 mesi): Catacombe di San Gaudioso, visita guidata di un’ora in inglese o in italiano: biglietti da 9€

San Gennaro al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Domenica 19 settembre 2021 il Museo e Real Bosco di Capodimonte festeggerà San Gennaro, patrono di Napoli, con ‘arie di festa’ che risuoneranno dallo storico organo, da poco restaurato della Chiesa di San Gennaro nel Bosco e visite guidate alla Cappella ridecorata da Santiago Calatrava. Nella chiesa per la festa di San Gennaro risuoneranno le note di Mozart, Schubert e Bach. Poi Visite guidate a pagamento a cura di Coopculture, max 12 partecipanti per gruppo orari: 10.30, 11.30, 12.30 per info e prenotazioni: www.coopculture.it. Ingresso gratuito alla Chiesa di San Gennaro con green pass dalle ore 10.00 alle 16.00 (portare con sé anche un valido documento di identità).

Il grande ritratto di San Gennaro di Jorit a Forcella

E se si va a via Duomo non si può fare a meno di guardare il grande e bellissimo ritratto di San Gennaro fatto da Jorit, il grande street artist napoletano. L’opera è nella piazzetta all’altezza di Spaccanapoli ed ha un’altezza di 15 metri ed è molto bello come le altre sue opere. Napoli ospita sui suoi muri tante opere di Jorit e di altri importanti esponenti italiani e internazionali della Street Art. Le grandi opere di Jorit a Napoli.

