4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 17 al 19 settembre 2021

Ripartite in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti e in sicurezza, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 17 al 19 settembre 2021 ci saranno delle visite guidate in sicurezza nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Sabato 18 settembre – C’è una chiesa nel bosco. Calatrava e Real Bosco di Capodimonte

Nel bellissimo Real Bosco di Capodimonte una visita per conoscere la bella Chiesa di San Gennaro rifatta da Calatrava. Con ingresso da Porta Grande, dal varco originario, si andrà verso il Belvedere e il Giardino Anglo Cinese, eclettico condensato ottocentesco di rarità botaniche provenienti dall’intero globo. Poi passeggiando lungo i viali del bosco si raggiungerà la settecentesca Chiesa di San Gennaro.

L’evento è curato da Locus Iste a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : ore 10,15 ingresso di Porta Grande, vicino al monumento ai caduti

Contributo : 10 Euro / Bambini dai 6 ai 13 anni : 8 euro

Organizzazione : Locus Iste Posti limitati – informazioni e prenotazione obbligatoria 3472374210 entro e non oltre le ore 19.00 del giorno che precede la visita

Maggiori Informazioni: pagina ufficiale Locus Iste

Domenica 19 settembre – Gli straordinari scavi di Oplontis

Una bella visita guidata a Oplontis, l’attuale Torre Annunziata, dove c’è la splendida Villa di Poppea Sabina, seconda moglie di Nerone, una grande villa residenziale con bellissimi affreschi che non è stata ancora riportata interamente alla luce. Una villa straordinaria, perfettamente conservata, costruita nella metà del I secolo a.C. e ampliata nella prima età imperiale.

L’evento è curato dall’Associazione culturale Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza. E’ obbligatorio l’uso della mascherina e Green Pass

Appuntamento : alle ore 10,30 Oplontis Scavi Torre Annunziata – Napoli

Contributo : visita guidata 12 euro – ingresso Museo 6,50 Previste riduzioni

Organizzazione : Megaride Art Posti limitati – informazioni e prenotazione obbligatoria 348 114 9647 entro le ore 18.00 del giorno che precede la visita

Maggiori Informazioni: Scavi di Oplontis

Domenica 19 settembre – Escursione Naturalistica al Cratere degli Astroni

Una bella escursione naturalistica all’interno della Riserva Statale Oasi WWF Cratere degli Astroni, la montagna a due passi dalla città. Cratere vulcanico appartenente alla caldera dei Campi Flegrei, è l’unico che conserva al suo interno un ricco patrimonio di storia e biodiveristà. L’Oasi è un polmone verde ricco di specie animali e vegetali. Nella riserva anche una mostra sui dinosauri e lungo i sentieri.

L’evento è a cura di Napoli da cima a Fondo a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza. Si raccomanda abbigliamento comodo e scarpe da passeggiata.

Appuntamento : – Appuntamento: Ore 10.15 ingresso Oasi WWF Cratere degli Astroni via Agnano agli Astroni 468, Napoli

Contributo : 15€/persona – Bambini gratis fino a 4 anni; 10€ dai 5 ai 14 anni (il costo comprende biglietto di ingresso all'Oasi + guida autorizzata)

Organizzazione : Napoli da cima a Fondo Posti limitati – informazioni e prenotazione obbligatoria 371 3196745 – info@napolidacimaafondo.org

Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Napoli da cima a Fondo

Sabato 18 e domenica 19 settembre – Il Miglio Sacro alla Sanità

Una straordinaria passeggiata che si chiama Il Miglio Sacro che ci porterà alla scoperta di luoghi bellissimi che si trovano nel giro di un miglio a partire dalle Catacombe di San Gennaro. Percorrere il Miglio Sacro significa andare alla scoperta delle bellezze del Rione Sanità, quel rione di Napoli dove hanno vissuto popoli diversi e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Una visita guidata ed un percorso speciale che ci porterà in ben sei luoghi diversi e straordinari che ci faranno scoprire un altro e bellissimo volto nascosto della città.

Appuntamento : L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio.

Contributo : € 15 intero o € 13 per under 18, over 65, studenti.0-6 anni gratuito.

Organizzazione : Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall'emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714

Maggiori Informazioni: – Il Miglio Sacro alla Sanità

