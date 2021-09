Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 17 al 19 settembre 2021

Alcune idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania. Ritornano in tutta sicurezza le sagre e le feste in Campania con Green Pass e altre precauzioni

Riprendono lentamente le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza con Green Pass e rispettando tutte le normative vigenti.

Questa settimana due eventi nell’avellinese ma vi diamo anche qualche altra segnalazione. Sempre simpatiche occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi e prodotti particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Festa della Zeppola a Sant’Eustachio di Montoro (AV)

Si terrà Sabato 18 e domenica 19 settembre 2021 a Sant’Eustachio di Montoro, presso il Parco del Sole in provincia di Avellino una festa dedicata alle zeppole la “Festa della zeppola e non solo…”, che ci presenta la zeppola montorese tradizionale. Alla Festa della Zeppola a Montoro si troveranno le ottime zeppole ma anche altre specialità gastronomiche preparate per l’occasione.

La festa della Zeppola presenta la buona Zeppola di Montoro che è fatta in maniera differente. E’ infatti un dolce fatto con un impasto molle, come quello dei bignè, che viene lavorato a ciambella e poi fritta o cotta al forno. La zeppola viene poi guarnita con una spolverata di zucchero a velo e tanta crema pasticcera e, a volte preparata anche con cioccolato o con Nutella.

Condizioni per accedere all’evento

Per partecipare alla festa è obbligatorio esibire il Green Pass. La festa si terrà dal 18 al 19 settembre 2021, dalle ore 19:00, al Parco del Sole alla Frazione S. Eustachio di Montoro in Via Flavita, a Sant’Eustachio di Montoro. L’evento è organizzato dalla Società “DBR SERVICE SRL” L’area della sagra si raggiunge con il Raccordo Aut. SA –AV – Uscite consigliate da Salerno Montoro Sud- da Avellino Montoro Nord. Nell’area della sagra c’è un Parco gioco per bambini e un Ampio parcheggio. Maggiori Informazioni nostro post 331.2564618 – 348.6025612 – dbrservicesrl@gmail.com Evento Ufficiale

L’aperitivo della Salamandra a Grottolella (AV)

L’ si terrà domenica 19 settembre a Grottolella, ed è l’evento di chiusura di una stagione estiva caratterizzata da numerose limitazioni, ma non priva di eventi svolti nel rispetto delle normative vigenti. Organizzato dal Forum dei Giovani di Grottolella, l’evento vuole portare una ventata di normalità in un momento storico particolare e vuole essere una rievocazione di quello che è il Pasto della Salamandra, il festival di cultura, musica, arti, spettacolo ed enogastronomia che caratterizza il borgo di Grottolella, ma chiaramente molto più limitato a causa delle restrizioni vigenti.

Programma dell’evento

Dalle 18.00 alle 20.30: con e con prodotti tipici locali, in collaborazione con Azienda Agricola Cinque Quattro, Azienda Agricola Nittolo, Cantine Terranera, Cantina Crypta Castagnara

Dalle 20.30 apertura unplugged con , voce dei Molotov d’Irpinia

Dalle 21.30 esibizione dei

Dalle 22.30 esibizione de

Condizioni per accedere all’evento

L’evento è organizzato dal Forum dei Giovani di Grottolella, e si terrà nel rispetto delle normative vigenti. Ai Concerti si potrà assistere solo seduti e si potrà consumare solo al tavolo. Obbligo del Green Pass per accedere alla manifestazione e prenotazione obbligatoria al 388 3291140 – Evento ufficiale

Vi segnaliamo anche altre feste e sagre che si terranno in Campania nel weekend

Dal 13 al 19 settembre – Altavilla Silentina (SA) – Sagra del melone e della pizza altavillese 202 1– Torna anche quest’anno la “Sagra del melone e della pizza altavillese” che si svolgerà ad Altavilla Silentina, in provincia di Salerno, dal 13 al 19 settembre in piazza Don Giustino Maria Russolillo, nella frazione di Cerrelli di Altavilla Silentina. Un evento organizzato dalla locale Pro Loco. Varie serate all’insegna dei sapori tradizionali, con anche musica dal vivo e tanto divertimento. Menù con pizza altavillese, melone e una bibita solo 8 euro. Maggiori informazioni

1– Torna anche quest’anno la “Sagra del melone e della pizza altavillese” che si svolgerà ad Altavilla Silentina, in provincia di Salerno, dal 13 al 19 settembre in piazza Don Giustino Maria Russolillo, nella frazione di Cerrelli di Altavilla Silentina. Un evento organizzato dalla locale Pro Loco. Varie serate all’insegna dei sapori tradizionali, con anche musica dal vivo e tanto divertimento. Menù con pizza altavillese, melone e una bibita solo 8 euro. 18 Settembre – Caiazzo (CE) – Medievocando: rievocazione storica di una giornata medioevale a Caiazzo – Una giornata di vita medievale con Alabardieri, Pistonieri, Sbandieratori, Giullari di corte, maghi e numerosi figuranti, che vestiranno con costumi d’epoca riportando l’intero borgo di Caiazzo nel periodo Medioevale. Un sabato pomeriggio particolare nel suggestivo centro storico di Caiazzo in provincia di Caserta con la 5° Edizione di Medievocando una bella rievocazione storica in costume d’epoca di una giornata medioevale. Maggiori informazioni

Una giornata di vita medievale con Alabardieri, Pistonieri, Sbandieratori, Giullari di corte, maghi e numerosi figuranti, che vestiranno con costumi d’epoca riportando l’intero borgo di Caiazzo nel periodo Medioevale. Un sabato pomeriggio particolare nel suggestivo centro storico di Caiazzo in provincia di Caserta con la 5° Edizione di Medievocando una bella rievocazione storica in costume d’epoca di una giornata medioevale. 18 e 19 settembre 2021 – Dugenta (CE) – Sagra del Cinghiale – un appuntamento serale nei weekend, con la domenica anche a pranzo, per gustare tante specialità a base di cinghiale con buona musica e ottimo vino. Si troveranno le seguenti pietanze: Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata.L’evento si tiene Venerdi’, Sabato e Domenica con Tegamino e Brocca in Omaggio!. Necessario il Green Pass per accedere all’area. Maggiori Informazioni

