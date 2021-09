Festa della Zeppola a Sant’Eustachio di Montoro (AV)

Una festa dove provare le zeppole dell’antica tradizione montorese, quelle fatte con impasto molle, come quello dei bignè, lavorate a ciambella e poi fritte o cotte al forno e riempite di tanta crema. Vi piacciono ?

Sabato 18 e domenica 19 settembre 2021 a Montoro in provincia di Avellino, nella frazione di Sant’Eustachio di Montoro presso il Parco del Sole, si terrà una festa da non perdere: la “Festa della zeppola e non solo...”, un evento che si rifà alla antica tradizione montorese a riguardo della preparazione delle zeppole classiche.

Alla Festa della Zeppola a Montoro si troveranno naturalmente le ottime zeppole ma anche altre specialità gastronomiche preparate per l’occasione: ci saranno infatti panini con salsiccia alla brace con vari contorni la buona pizza cotta a legna, e naturalmente tanto buon vino locale e bibite.

Una festa che si ripete ogni settembre e che presenta la zeppola tradizionale di Montoro

La festa della Zeppola viene riproposta con successo ogni anno, e presenta la buona Zeppola di Montoro che è fatta in maniera particolare. E’ infatti un dolce fatto con un impasto molle, come quello dei bignè, che viene lavorato a forma di ciambellina e poi fritta o, per chi la preferisce, cotta al forno. La zeppola viene poi guarnita con una spolverata di zucchero a velo e tanta crema pasticcera e, a volte preparata anche con cioccolato o con Nutella.

Festa della Zeppola, maggiori informazioni

Quando: dal 18 al 19 settembre 2021, dalle ore 19:00

al Parco del Sole alla Frazione S. Eustachio di Montoro Green pass obbligatorio

al Parco del Sole alla Frazione S. Eustachio di Montoro Green pass obbligatorio

Maggiori informazioni: 331.2564618 – 348.6025612 – dbrservicesrl@gmail.com – Evento Ufficiale

Se vi piacciono le zeppole e le graffe eccovi anche la ricetta del Maestro Gino Sorbillo

Le zeppole e le graffe sono un dolce tradizionale napoletano e della Campania. Ma le graffe le potete preparare anche voi a casa seguendo la ricetta del maestro Pizzaiolo Gino Sorbillo, un esperto degli impasti, anche quelli per le fritture. Le straordinarie Graffe napoletane, ecco la ricetta di Gino Sorbillo

