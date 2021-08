Aperti a Ferragosto la Reggia di Caserta, gli Scavi di Pompei ed Ercolano e altri siti in Campania

Quasi tutti i Musei e i siti culturali della Campania saranno aperti a Ferragosto 2021. Dopo avervi parlato dei musei aperti a Napoli un elenco dei principali aperti in Campania ricordandovi che è sempre necessario il Green Pass per accedere

Domenica 15 agosto 2021, la giornata di Ferragosto 2021 ci saranno tanti musei aperti a Napoli. Quasi tutti i grandi Musei e siti culturali della Campania saranno aperti a Ferragosto 2021 sempre in sicurezza con il Green Pass che è oramai obbligatorio per l’ingresso nei musei e nei luoghi d’arte statali.

Reggia di Caserta: Appartamenti, parco e giardino inglese

La splendida Reggia di Caserta con gli appartamenti Reali, il Parco Reale e il Giardino Inglese resterà aperta anche a Ferragosto 2021 e cioè domenica 15 agosto sempre seguendo le norme di Sicurezza vigenti. A Caserta la aperture dei giorni 13, 14, 15 e 16 agosto 2021 seguiranno le modalità di ingresso ordinarie con apertura alle ore 8.30 chiusura alle ore 19.30 con ultimo ingresso alle ore 19.00. Attenzione la La Bigliettazione in Sede è sospesa. Acquisto e prenotazione dei biglietti obbligatoria solo online. Non dimenticate anche che Venerdì 13 agosto ci sarà l’apertura straordinaria serale degli Appartamenti Reali con l’appuntamento “La Notte delle Regine”, in occasione del Compleanno di Maria Carolina. Costo del biglietto 3 euro, apertura dalle 19:30 alle 23:30 (ultimo ingresso alle 22:45). I biglietti online sono acquistabili anche su Ticketone.

Parco Archeologico di Pompei

Il Parco Archeologico di Pompei e i siti vesuviani resteranno aperti nei giorni 14 e a Ferragosto il 15 agosto 2021 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso alle ore 17.30) I siti vesuviani sono tanti e straordinari come regolarmente aperti al pubblico a Ferragosto il parco archeologico di Pompei, Villa Regina a Boscoreale, Villa Arianna, Villa San Marco e il Museo Archeologico di Stabia Libero D’Orsi a Castellammare di Stabia e la Villa di Poppea a Torre Annunziata. Biglietti solo su TICKETONE.

Parco Archeologico di Ercolano

Il Parco Archeologico di Ercolano resterà aperto al pubblico nel fine settimana di Ferragosto con i seguenti orari a tariffe normali. Sabato 14 agosto: ore 9,30-19,30 (ultimo ingresso ore 18,00; l’area archeologica deve essere lasciata per le ore 19,00). Domenica 15 agosto: ore 9,30-19,30 (ultimo ingresso ore 18,00; l’area archeologica deve essere lasciata per le ore 19,00). Biglietti solo su TICKETONE Per scaricare la guida gratuita agli Scavi di Ercolano.

Gli altri Musei aperti in Campania nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 agosto 2021

