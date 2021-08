La Notte delle Regine: apertura serale straordinaria della Reggia di Caserta

Ph Fabio Caricchia - Facebook Reggia di Caserta

A soli 3 euro un evento unico e particolare “la notte delle Regine”, un’apertura serale straordinaria del Palazzo Reale di Caserta dedicata a Maria Carolina d’Asburgo con visita esclusiva degli Appartamenti Reali della bellissima Reggia.

Venerdì 13 agosto 2021 ci sarà la Notte delle Regine nella straordinaria Reggia di Caserta un’apertura speciale dedicata a Maria Carolina d’Asburgo. Un’apertura del magnifico Palazzo Reale con visita serale degli Appartamenti Reali della Reggia di Caserta dalle 19.30 alle 23.30 (ultimo ingresso 22.45) in un’atmosfera intima e suggestiva.

In occasione della ricorrenza del suo compleanno della regina Maria Carolina d’Asburgo si potrà ammirare di sera la zona del Cannocchiale, lo Scalone Reale, il Vestibolo superiore e gli Appartamenti Reali.

Splendidi luoghi, resi ancora più affascinanti dalla sera, che saranno al centro di una narrazione che vedrà protagonista la regina Maria Carolina d’Asburgo, L’iniziativa, inserita nel Piano di valorizzazione della Reggia di Caserta, è a cura di Nadia Verdile. Musiche affidate all’associazione Jervolino.

Come partecipare alla Notte delle Regine

La Notte delle Regine si terrà venerdì 13 agosto 2021 e il costo del biglietto sarà di soli 3 euro, acquistabile unicamente in sede dall’accesso di piazza Carlo di Borbone, a partire dalle 19.30 del 13 agosto. Non è prevista prenotazione o prevendita.

Per partecipare alla serata è necessario essere in possesso del “Green Pass” e il numero degli ingressi sarà contingentato nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti con mascherina, distanziamento. Raggiunto il numero massimo previsto, non saranno consentiti ulteriori accessi. Il Parco Reale resterà chiuso. ​

Maggiori informazioni – Notte delle Regine – Facebook Palazzo Reale di Caserta

