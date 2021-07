Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 concerti da non perdere durante la settimana dal 5 al 9 luglio 2021

Ritorna, dopo mesi, Il Lunedì di Napoli da Vivere, il post che vi segnala le cose migliori da fare durante la settimana in particolare da lunedì 5 a venerdì 9 luglio 2021 in attesa del prossimo grande weekend.

È appena finito un fantastico weekend pieno di eventi a Napoli e negli altri posti splendidi della Campania ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli e dintorni durante la settimana da lunedì 5 a venerdì 9 luglio 2021 perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi. E questa settimana vi segnaliamo una serie di concerti in presenza che sono da non perdere.

Concerto di Stefano Bollani al Belvedere di Villa Rufolo per il Ravello Festival

martedì 6 luglio – Torna il Ravello Festival che per l’edizione 2021, la 69esima del festival più bello del mondo, si svolgerà dal 1 luglio al 28 agosto 2021 nel Belvedere di Villa Rufolo a picco sul mare della costiera amalfitana. Da non perdere tra i trenta straordinari di questo Festival che si conferma tra i più interessanti e importanti festival musicali internazionali il concerto di Martedì 6 luglio 2021. Al Belvedere di Villa Rufolo alle ore 20.00 ci sarà infatti lo straordinario concerto di Stefano Bollani dal titolo Piano variations on the Jesus Christ Superstar. Prezzo 56 euro Maggiori informazioni Ravello Festival

Clementino live tour 2021 al Belvedere del Complesso Monumentale di San Leucio

giovedì 8 luglio – Un mese di luglio con grandi concerti e spettacoli al Complesso Monumentale di San Leucio, Ci sarà l’appuntamento ‘Un’estate da BelvedeRe‘ che quest’anno presenta grandi concerti e spettacoli in presenza e all’aperto nel belvedere dello splendido complesso Borbonico con anche Massimo Ranieri, Niccolò Fabi e Gigi D’Alessio. Poi ci sarà anche il format “Buona La Prima!” che presenta giovedì 8 luglio 2021 un grande concerto da non perdere: il Clementino live tour 2021 prezzi da 28 a 33 € con Clementino che si esibirà live sul palco del cortile Ferdinando del Belvedere San Leucio con alcuni dei brani tratti dalla sua discografia.

Jazz di sera a Villa Pignatelli nel cuore di Napoli

Giovedì 8 luglio – Jazz di sera a Villa Pignatelli a Napoli con l’8 luglio la prima dello spettacolo “Sine Diez, musica per piedi innamorati” un particolarissimo concerto jazz dedicato agli anni napoletani di Diego Armando Maradona, che vanno dal 1984 al 1990. Uno spettacolo particolare su testo di Stefano Valanzuolo con Paolo Cresta (voce recitante), Nino Conte (fisarmonica) ed Enrico Valanzuolo (tromba).

Concerto di Fabio Concato a Palazzo Reale di Napoli per la Summer Fest

A Palazzo Reale in questo periodo si tengono molte iniziative: nello storico Giardino Romantico, in questo periodo si potrà passeggiare o partecipare agli eventi del Palazzo Reale Summer Fest e godere del fresco dei giardini gustando anche qualcosa al bar tra le aiuole illuminate. Da non perdere venerdi’ 9 luglio 2021 alle ore 21.40 Fabio Concato & Paolo di Sabatino trio un imperdibile concerto a Palazzo Reale di Napoli nel cortile romantico. posti a tavolo € 45.00 Maggiori informazioni Palazzo Reale Summer Fest

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata