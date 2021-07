Apertura serale a Napoli del MANN a 1 euro per la Notte Europea dei Musei

Il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli rimarrà aperto la sera di sabato 3 luglio a 1 euro per la grande Festa dei Musei con anche tanti eventi: il programma della serata

Sabato 3 luglio 2021 per la Notte Europea dei Musei ci sarà dalle 19,30 anche l’apertura serale del MANN con il biglietto d’ingresso a ad 1 euro. Dopo il Museo di Capodimonte ha aderito a Napoli anche il grande Museo Archeologico Nazionale alla grande festa dei musei preparando anche molte iniziative. L’ultimo ingresso sarà previsto alle 22. Sarà consentita la visita libera alle varie sale del museo aperte per l’occasione ma ci saranno alcuni eventi da non perdere.

Le varie iniziative al MANN di Napoli

Ci sarà un interessante Focus sulla Collezione Magna Grecia, con visite contingentate alle grandi sale che la ospitano dove sarà possibile per gruppi di venti persone ogni trenta minuti camminare, rigorosamente con copriscarpe (al prezzo aggiuntivo di 1.5 euro), sui pavimenti musivi della Collezione Magna Grecia. Nelle sale il personale del MANN ed alcuni esponenti della Comunità Ellenica di Napoli e Campania risponderanno alle curiosità del pubblico.

Sarà possibile anche visitare la grande mostra “Gladiatori”, che presenta nel Salone della Meridiana centosessanta reperti dedicati a storia, fortuna e mito degli antichi combattenti delle arene, Nel Braccio Nuovo del Museo, ci sarà anche la Sezione “Gladiatorimania” ​che, tra didattica e divulgazione, è dedicata ai più piccoli ed alle loro famiglie.

Nel Giardino delle Fontane, a partire dalle 20.30, ci sarà uno spettacolo teatrale “Leggendo leggende napoletane” con Francesca Muoio e Luca Trezza che daranno voce e corpo a testi di Giovan Battista Basile, Matilde Serao, Anna Maria Ortese, Annibale Ruccello, Enzo Moscato e tanti altri, Tra musica e parole, un racconto emozionante della nostra città Per partecipare allo spettacolo, obbligatoria la prenotazione, scrivendo a man-na.ufficiostampa@beniculturali.it.

