I Luoghi del Cuore del FAI: in Campania il luogo più votato è il monumento di Fescina a Quarto

© FAI

Si trova a Quarto, vicino Napoli, il “luogo del Cuore” del FAI più votato in Campania. Un luogo poco conosciuto ma che tanti cittadini hanno chiesto, con il loro voto, di valorizzare

Da anni il FAI, il Fondo Ambiente Italia, protegge e valorizza lo straordinario patrimonio culturale e ambientale italiano. In Campania dobbiamo al FAI la rinascita della straordinaria Baia di Ieranto, la dimora delle sirene di Punta Campanella che si trova a Massalubrense.

Forse non tutti sanno che la bellissima baia era di proprietà dell’ILVA e che nel 1918 e vi fu avviata l’attività estrattiva della roccia calcarea, che durò fino al 1952. Poi nel 1986 la stessa Ilva donò al Fondo Ambiente Italiano l’intero comprensorio, per un totale di 47 ettari di fronte ai Faraglioni di Capri nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella ed oggi la baia è un luogo straordinario e visitabile da tutti.

Il Censimento del FAI dei Luoghi del Cuore 2020

Nel 2020, per la decima edizione de I Luoghi del Cuore, promossa in collaborazione con Intesa Sanpaolo, da maggio fino al 15 dicembre 2020 ci sono stati ben 2.353.932 di voti con cui gli italiani hanno voluto dimostrare il loro amore per il patrimonio culturale e ambientale italiano: una grande partecipazione, la migliore di sempre.

Segnalati oltre 39.500 luoghi straordinari in 6.504 comuni italiani. Il luogo del cuore più votato in Italia nel 2020, è stata la Ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, seguita dal Castello e Parco di Sammezzano a Reggello (FI) e al 3° posto il Castello di Brescia.

I Luoghi del Cuore 2020 più votati in Campania

Molti voti sono arrivati da Lombardia, Sicilia e Piemonte, le tre regioni più attive con rispettivamente 328.591, 301.826 e 241.727 voti raccolti: in Campania sono stati raccolti 167.236 voti e ben 25 luoghi hanno ottenuto più di 2000 voti. E anche Napoli da Vivere ha invitato i propri lettori a partecipare alla votazione.

In tutta la Campania chi ha raccolto più voti è il monumento Fescina a Quarto (Na) seguito al 2° posto dal Complesso di San Gaudioso di Napoli e al 3° posto dalla splendida Reggia di Portici.

Il monumento di Fescina a Quarto, vicino Napoli è risultato al primo posto come sito più votato con 8.626 voti . Il sito è un monumento funebre di età romana noto come “Fescina”, che si trova a Quarto all’interno dell’area dei Campi Flegrei nella Necropoli di Via Brindisi. Un luogo particolare da poco riaperto al pubblico grazie al comitato “Archeo Flegreo – I Tesori Nascosti di Quarto”, impegnato nella valorizzazione dell’area archeologica poco conosciuta, ma ricca di storia romana. E Napoli da Vivere vi ha sempre segnalato le visite guidate, perlopiù gratuite che si potevano effettuare.

Gli altri Luoghi del Cuore più votati della Campania

Di seguito vi riportiamo gli altri luoghi più votati della Campania con la posizione nella classifica nazionale relativamente ai luoghi che hanno avuto più di 2000 voti e che vi invitiamo a visitare appena possibile.

Di seguito la posizione in classifica nazionale, il numero di voti ottenuti e il nome del luogo

34° 8.626 Fescina, Quarto (NA)

35° 8.292 Complesso di San Gaudioso, Napoli

49° 6.537 Reggia di Portici, NA

50° 6.516 Darsena e Chiesa dell’Assunta a mare, Pozzuoli (NA)

58° 6.117 La Floridiana, Napoli

59° 5.827 Larghetto di San Pietro in Camerellis, Salerno

77° 4.960 Santuario di Sant’Anna, Lettere (NA)

86° 4.561 Chiesa di Santa Maria della Pietà, Benevento

96° 4.174 Forni Storici dell’antica masseria di Caravita di Cercola (NA)

99° 4.090 Villa Favorita, Ercolano (NA)

122° 3.335 Ponte della lavandaia e Vecchio Mulino, Montella (AV)

129° 3.173 Centro Storico, Pisciotta (SA)

136° 3.058 L’antica Fonderia Dell’ITI Lucarelli, Benevento

137° 3.050 Castello Ducale, Marigliano (NA)

149° 2.896 Parco della Rimembranza, Napoli

155° 2.797 Chiesa Madre Pisciotta (SA)

192° 2.322 Palazzo Vigna della Corte, Castel San Lorenzo (SA)

196° 2.275 Valle dei Mulini, Gragnano (NA)

201° 2.251 Complesso della “Pace”, Nola (NA)

204° 2.185 Fontana Margherita de Tucziaco, Limatola (BN)

205° 2.184 Cala La Gavitella, Praiano (SA)

209° 2.104 Ruderi dell’abbazia dei SS Lupulo e Zosimo Benevento

211° 2.095 Ponte Rotto, Apice (BN)

212° 2.076 Chiesa di Sant’Antonio Abate d Capodrise (CE)

217° 2.004 Madonna del Monte, Sala Consilina (SA)

Maggiori informazioni – Fondo Ambiente Italia

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata