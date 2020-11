I luoghi del cuore del FAI: votiamo gli splendidi posti di Napoli e della Campania

Anche quest’anno è in corso la campagna dei Luoghi del Cuore del FAI il Fondo Ambiente Italia, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, per valorizzare lo splendido patrimonio culturale nazionale. Tutti possono votare il proprio luogo del cuore e ci sono già alcuni splendidi posti della Campania in discrete posizioni. Un vostro voto per farli arrivare tra i primi contribuendo così a tutelarli, farli conoscere e fargli vincere dei premi per la loro valorizzazione.

Ogni anno il FAI il Fondo Ambiente Italia, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, effettua una campagna per valorizzare lo splendido patrimonio culturale nazionale con la campagna “I luoghi del cuore” coinvolgendo tutti i cittadini nello scegliere un luogo che vorrebbero valorizzare.

Ed anche quest’anno, fino al 15 dicembre 2020, si potrà votare per i luoghi più amati e più cari del proprio territorio, contribuendo così a tutelarli, farli conoscere o salvarli da degrado e abbandono.

Con un impegno di pochi minuti si può contribuisce a salvare e/o valorizzare i posti più belli della nostra terra.

Al momento, ad un mese dalla fine della campagna, ci sono stati nel complesso oltre 1.300.000 voti dal 6 maggio e ci si avvicina al termine. Se volete votare scegliendo il vostro luogo del cuore siete sicuri che il vostro voto contribuirà a far salire in classifica gli stupendi “luoghi del cuore” di Napoli e della Campania che quest’anno concorre con luoghi straordinari della nostra terra.

I premi in palio per la valorizzazione di questi posti

La campagna dei “I luoghi del cuore” crea un’attenzione e una campagna mediatica attorno a posti bellisimi di tutta Italia, Ma in palio ci sono anche cifre importanti che saranno destinate ai primi luoghi in classifica per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale.

Infatti, ai primi tre luoghi del cuore andranno rispettivamente 50.000, 40.000 e 30.000 euro ai primi 3 classificati e poi altri due premi da 20.000 euro ai beni al primo posto delle classifiche speciali “Luoghi storici della salute” e “Italia sopra i 600 metri”. Al luogo più votato via web il FAI donerà un video, storytelling o promozionale.

I luoghi di Napoli e della Campania che invitiamo a votare

Invitiamo i nostri lettori a partecipare a questa semplice campagna del FAI che può contribuire alla cura e alla valorizzazione dei bellissimi luoghi della nostra terra.

Ricordiamo che grazie al FAI in Campania è possibile godere delle bellezze della Baia di Ieranto a Massalubrense, ora curata e tutelata dal Fondo Ambiente Italia, che oggi è una bellissima area naturale protetta. Dagli inizi del ‘900 la zona era una cava mineraria di 47 ettari dell’Ilva che nel 1986 fu acquisita dal Fondo Ambiente Italiano e divento area naturale protetta.

I luoghi di Napoli e della Campania, su circa 36.000 luoghi segnalati, non sono poi tanto lontani dalli primi posti e vi invitiamo a votarli per farli salire nella classifica.

Per votare c’è tempo fino al 15 dicembre e votando e facendo votare questi splendidi posti daremo un contributo importante. La classifica definitiva verrà comunicata entro la metà di marzo 2021.

I luoghi di Napoli e della Campania e la posizione provvisoria in classifica. (nei primi 200)

Come votare i luoghi del Cuore

Per votare c’è tempo fino al 15 dicembre 2020 e non perdere l’occasione per votare bellissimi luoghi della nostra terra. Si può votare semplicemente e in pochi minuti sul sito ufficiale del FAI (per trovare subito i luoghi della Campania basta scrivere Napoli nella zona di ricerca). Da quest’anno ci saranno anche la possibilità di votare con moduli cartacei di raccolta voti dedicati a ogni “luogo del cuore”, scaricabili dal sito ufficiale in particolare per costituire comitati spontanei di raccolta.

Vi invitiamo inoltre a condividere questo articolo per far conoscere ai vostri contatti questa magnifica iniziativa e raccogliere più voti!

