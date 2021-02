Pista Ciclabile e Pedonale lungo la foce borbonica del Lago Fusaro

Annunciato dal sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, un primo e nuovo percorso ciclo-pedonale lungo la foce borbonica del lago Fusaro. Un altro tassello nel miglioramento di una zona bellissima a cui viene restituita una parte meravigliosa

Continuano i miglioramenti della straordinaria zona di Bacoli: il sindaco sulla sua pagina facebook ha annunciato non solo la pulizia dei fondali, ma anche una nuova passeggiata tra flora e fauna, immersi nella natura che via Cuma consentirà agli appassionati di raggiungere la Casina Vanvitelliana attraversando la lecceta del Parco della Quarantena: e sono cose già avanti nei lavori che tra poco si potranno utilizzare.

Recentemente a Bacoli sono stati completati i lavori per illuminare la Casina Vanvitelliana di notte ed anche l’apertura di un Parco nell’area di Cinque Lenze, una grande area verde abbandonata che si sta trasformando in un grande parco pubblico.

Già da tempo è stato risistemato il Parco della Quarantena a Cuma e la bella Villa Ferretti con addirittura una sua spiaggia che è stata adibita a spiaggia libera, ma controllata dal Comune.

Poi i lavori nella zona delle Cinque Lenze che sarà trasformata in parco pubblico da cui si accederà a piedi o in bici dalla pista ciclabile che gira intorno al lago Miseno.

In questo modo tutta la bellissima zona di Bacoli e delle sue frazioni si sta trasformando in una zona sempre più vicina ai cittadini e sempre più vivibile: una zona che è già ricche di grandi aree storiche ed archeologiche come Cuma, Baia e Miseno.

Questo nuovo percorso ciclo-pedonale lungo la foce borbonica del lago Fusaro, che sarà completato a breve, consentirà di andare a piedi o in bicicletta da Via Cuma alla splendida Casina Vanvitelliana attraversando la lecceta del Parco della Quarantena.

Un passo alla volta, per usare le parole del Sindaco.

foto Fb Gerado Della Ragione

Altre buone notizie da Bacoli

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata