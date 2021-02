Al Teatro San Carlo di Napoli la sinfonia “la grande” di Franz Schubert

Continua la stagione “online” del teatro di San Carlo di Napoli con una straordinaria sinfonia di Franz Schubert che sarà disponibile in streaming fino a fine mese come il balletto le Quattro Stagioni e l’opera il “Pirata” di Vincenzo Bellini

Nuovo appuntamento in streaming con il Teatro di San Carlo di Napoli che sta proponendo online i suoi grandi spettacoli in attesa di poter ritornare dal vivo nella sua straordinaria location.

Da venerdì 19 febbraio 2021 al via la grande musica sinfonica con la Sinfonia n. 9 in do maggiore D. 944 di Franz Schubert, detta “La Grande” eseguita dall’Orchestra del Teatro di San Carlo sotto la direzione di Maurizio Agostini.

La sinfonia di Schubert è detta “la Grande” per distinguerla dalla Sinfonia n.6 D.589 che fu detta “la Piccola”, entrambe in Do maggiore. Un capolavoro di Franz Schubert che viveva a Vienna nello stesso periodo e a poca distanza da Beethoven ma che ebbe, in vita, una fortuna diversa da quest’ultimo. Infatti, la sinfonia “la Grande” fu eseguita in pubblico solo dopo la sua morte, così come molte altre sue opere.

Lo spettacolo sarà visibile online sui canali Facebook e su Mymovies.it dal 19 febbraio 2021 al 28 febbraio 2021.

Il Cartellone online del Teatro di San Carlo di Napoli

Il cartellone del San Carlo prevede tanti interessanti spettacoli con un cartellone tutto concepito per il web che prevede tre eventi al mese: già noti tutti quelli di Febbraio 2021.

Già disponibili fino a fine mese l’opera in forma di concerto de il “Pirata” di Vincenzo Bellini e il balletto “Le Quattro Stagioni“, con protagonista il Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo con la coreografia di Giuseppe Picone.

Gli spettacoli saranno fruibili dal primo giorno di programmazione e fino alle 23:59 del 28 febbraio 2021 sul portale MyMovies.it e, per i primi tre giorni, anche sulla pagina Facebook del Teatro San Carlo.

Come acquistare i biglietti per gli spettacoli del San Carlo

Tutti gli spettacoli saranno acquistabili in streaming su MyMovies.it e on demand sul sito shop.teatrosancarlo.it. I prezzi sono di 2,29 euro per singolo spettacolo per una settimana o di 4,99 euro per un abbonamento per i tre spettacoli del mese.

Maggiori informazioni – Teatro di San Carlo di Napoli

