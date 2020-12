Napoli es mi casa: la mostra con i cimeli di Maradona al Museo Filangieri di Napoli

Una prima mostra temporanea con anche i cimeli portati dai tifosi allo Stadio come omaggio a Maradona in attesa che venga realizzato presso lo stadio di Napoli intitolato ora a Diego Armando Maradona, il museo che ospiterà tutti i cimeli. In mostra anche fotografie, immagini, audiovisivi sul grande periodo che Maradona ha passato con il Napoli

In attesa che venga realizzato un museo presso lo stadio Diego Armando Maradona, il Museo Filangieri di Napoli ospiterà tutti i cimeli portati dai tifosi e a breve aprirà anche una mostra. Infatti, il Museo Filangieri di via Duomo allestirà a breve un’esposizione temporanea dedicata ai cimeli lasciati in questi giorni dai tifosi presso lo stadio.

Per chi non lo sapesse il Museo Filangieri in occasione della scomparsa di Maradona, anche se chiuso come tutti i musei italiani, ha tenuto il portone aperto ed ha esposto delle immagini di Maradona, delle sciarpe e la bandiera del Napoli.

Sinfonia di una felicità – Napoli es mi casa

La mostra al Museo Filangieri di Napoli si chiamerà “Sinfonia di una felicità-Napoli es mi casa”, e sarà un’esposizione temporanea che ospiterà parte delle migliaia di cimeli portati dai tifosi fuori lo stadio quando si è saputo della scomparsa di Diego Maradona.

In mostra anche fotografie, immagini, audiovisivi a dimostrazione del rapporto stupendo dei tifosi e della città con Diego Armando Maradona.

Il titolo della mostra riporta l’affetto dimostrato da Maradona quando vinse lo scudetto e vide la gioia della città e dei suoi tifosi ed esclamò “Napoli es mi casa“

Si potranno così vedere parte dei ricordi che migliaia e migliaia di tifosi hanno lasciato spontaneamente davanti alla curva B dello stadio, ora dedicato a Maradona, tantissimi oggetti tra cartelloni, sciarpe, striscioni, bandiere, palloni, fiori, magliette, ricordi e lettere.

Una grande e silenziosa manifestazione d’affetto dove in tanti hanno lasciato un loro caro ricordo di quel grande calciatore che ha lasciato tanti successi e tanti bei ricordi a Napoli.

Il Museo del Napoli nello stadio Diego Armando Maradona

La mostra al Filangieri sarà anche un’anteprima del nuovo museo del Napoli che sarà collocato all’interno dello stadio in uno spazio che andrà da 5.000 a 10.000 metri quadri.

Un luogo virtuale dove i visitatori, tramite un casco potranno “partecipare” alle partite giocate da Maradona e da tanti altri grandi campioni che hanno vestito la maglia azzurra del Calcio Napoli.

Ospiterà anche le migliaia di cimeli lasciati dai tifosi fuori la curva B quando è scomparso Maradona che, nel frattempo, sono stati raccolti dall’esterno dello stadio e che saranno prima esposti al Museo Filangieri.

Il museo sarà anche un luogo virtuale che darà la possibilità di vedere la storia del Napoli, interagire con “giocatori” e tanto altro che sarà permesso dalla tecnologia.

