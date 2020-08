Estate a Napoli 2020: agosto nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore

Eventi di musica, teatro, danza, mostre che si terranno a San Domenico Piazza d’arti nel mese di Agosto

Continua anche per agosto il programma di eventi per la 41° edizione d’Estate a Napoli 2020, la manifestazione del Comune di Napoli per l’estate in città. Tanti eventi interessanti che si svolgeranno dalla metà di luglio ai primi di ottobre, tutte le sere, in diverse location. Un programma nato per dare un segnale forte di entusiasmo e per sostenere la cultura e diffondere la bellezza.

Le manifestazioni per San Domenico Piazza d’arti

Tantissimi eventi si terranno da luglio a ottobre nel Convento di San Domenico Maggiore che sarà al centro della quotidiana vita culturale cittadina con attività mattutine, pomeridiane e serali, ci saranno infatti prove teatrali, presentazioni di libri al tramonto, aperitivi musicali in prima serata e poi musica, teatro e danza nel cortile grande, mostre incontri e tanto altro.

Per partecipare agli eventi bisogna prenotare ai numeri/indirizzi indicati in ogni evento. Per agosto ci saranno solo eventi a pagamento tra i 10 e i 20 euro.

Vi ricordiamo che a Napoli questa estate ci sono anche eventi gratuiti nel centro di Napoli ed in particolare:

Convento San Domenico Maggiore – Cortile e Chiostro – Spettacoli di Agosto

Sabato 1 agosto – ore 21.30 – ..Estate a Napoli a cura di Alan De Luca “ASINTOCOMICI” Risate contagiose! Spettacolo di cabaret con Alan De Luca Michele Caputo e tanti altri comici sul palco. Costo € 12. Info e prenotazioni al 3515422760 www.komikamente.com

Domenica 2 agosto – ore 20:00 – ..Estate a Napoli – a cura di Alan De Luca – Amedeo Colella presenta nuove Lezioni di Napoletanità con Lino D'Angio' Alan De Luca – Costo € 10 – Info e prenotazioni 3515422760

Lunedì 3 agosto – ore 20:30 – Concerto Lelio Morra & Blindur – Lelio Morra, nominato dal premio Tenco come miglior opera prima con il suo disco "Esagerato" e Blindur, tra i vincitori di musicultura 2020 e finalista del premio Bindi, suoneranno brani dai lor rispettivi repertori,in una speciale veste acustica, accompagnati da ospiti d'eccezione. Apriranno il concerto la cantautrice Federa e il duo Simone Spirito e Aurora Arena. – Biglietto posto unico € 10 + diritti di prevendita (capienza limitata) Prevendite disponibili su ETES -> bit.ly/LelioMorra-Blindur

Martedì 4 agosto – ore 21.00 – La chiave dell'ascensore – La storia, drammatica e crudele, di una donna tenuta sotto sequestro dal proprio marito che, con l'aiuto di un medico compiacente, infierisce su di lei sottoponendola a orrende mutilazioni con Anna Ammirati, regia Pino Carbone a cura di Anna Ammirati costo € 10 info 3355236832 / annaammirati@gmail.com

Mercoledì 5 agosto ore 21.00 – La chiave dell'ascensore – La storia, drammatica e crudele, di una donna tenuta sotto sequestro dal proprio marito che, con l'aiuto di un medico compiacente, infierisce su di lei sottoponendola a orrende mutilazioni con Anna Ammirati, regia Pino Carbone a cura di Anna Ammirati costo € 10 info 3355236832 / annaammirati@gmail.com

Giovedì 6 agosto – ora 21.00 – Cab&Muro Comedy Lab – Spettacolo teatrale cabaret – a cura di: Francesco Burzo – Costo € 10 – info 3493880662 – infocabemuro@gmail.com

Venerdì 7 agosto – ore 21.00 – Femmine, bestie e mariti – Teatro di narrazione a cura di Le Cuntastroppole costo € 10 – info 3803671591 – 3383058616 – stroppole@gmail.com

da domenica 9 agosto a sabato 22 agosto – Rassegna di teatro e musica Classico Contemporaneo 7°edizione a cura del Teatro dell'osso – costo € 13 ; on line € 10 – info teatrodellosso@gmail.com

Domenica 23 agosto – dalle ore 11.30 alle ore 13.000 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 – Madonna d'e' Rose – Festival internazionale d'arte popolare – Il culto della madre terra, le benedizioni alle statue della maternità, la figura della donna che da sempre e per sempre incarna il senso della vita…. Ore 11,30 inagurazione mostra collettiva – ore 13.00 degustazione prodotti tipici – ore 18.00 performance di Nigel Nembo, Angelo Picone, Margherita Romeo, Peppe Villa – letture di poesie di Vincenzo Crosio, Mimmo Grasso – ore 20.00 spettacolo in anteprima nazionale "Pulcherna Hermetica" di Marco Aspride – ore 21.00 – La paranza Do Lione, I Zezi, Angelo Picone e vico Pazzariello, la Banda Basaglia e altri costo € 10 – info 3381972152 / facebook madonna de rose napoli

Lunedì 24 agosto – ore 21.00 – AmaNapoli – Spettacolo di musica classica napoletana "L'età d'oro" (dalle origini al 1945) – Genny Avolio, Antonio Buonomo, Francesco Cocco, Consiglia Licciardi, Massimo Masiello, Alessia Moio, Antonello Rondi, Antonio Siano.- Presenta Lorenza Licenziati. Con la Piccola Orchestra "Napoli Classic in Tour" – A cura di Radio Amore Campania – Per info e prenotazioni: 081 195 77 330/ 081 193 63 303 – Whatsapp 345 032 31 59 – Prezzo singolo spettacolo € 15 – Prezzo doppio spettacolo (24 e 25 ) € 20

Martedì 25 agosto – ore 21.00 – AmaNapoli – Spettacolo di musica classica napoletana "L'età d'oro" (dalle origini al 1945) – Genny Avolio, Antonio Buonomo, Francesco Cocco, Consiglia Licciardi, Massimo Masiello, Alessia Moio, Antonello Rondi, Antonio Siano.- Presenta Lorenza Licenziati Con la Piccola Orchestra "Napoli Classic in Tour" – A cura di Radio Amore Campania – Per info e prenotazioni: 081 195 77 330/ 081 193 63 303 – Whatsapp 345 032 31 59 – Prezzo singolo spettacolo € 15 – Prezzo doppio spettacolo (24 e 25 ) € 20

Mercoledì 26 agosto – dalle ore 20.00 – Interrotti – Rassegna teatrale a cura di in bilico teatro e film – costo € 10 euro a spettacolo – info inbilicoteatro@libero.it 3497580858 (chiamare in orari lavorativi)

Giovedì 27 agosto – dalle ore 20.00 – Interrotti – Rassegna teatrale a cura di in bilico teatro e film costo € 10 euro a spettacolo – info inbilicoteatro@libero.it 3497580858 (chiamare in orari lavorativi)

Venerdì 28 agosto – ore 21.15 – Ti ho sposato per ignoranza – scritto e diretto da Gianfranco Gallo con Antonella Prisco, Bianca Gallo, Luigi Credendino, Michele Schiano di Cola, Ursula Muscetta – costo € 15 – info: 3391651761

Sabato 29 agosto – ore 21.15 – Ti ho sposato per ignoranza – scritto e diretto da Gianfranco Gallo con Antonella Prisco, Bianca Gallo, Luigi Credendino, Michele Schiano di Cola, Ursula Muscetta – costo € 15 – info: 3391651761

Domenica 30 agosto – ore 20.30 – Le città invisibili, ispirato al testo di Italo Calvino a cura di ARB Dance Company direzione artistica Annamaria Di Maio – Danza in versi, testi di Fiorella Caputo a cura di Compagnia Campania danza direzione artistica Antonella Iannone costo € 10 euro, ridotto 8 euro info 33562274183 – info@arbdancecompany.it

Lunedì 31 agosto – ore 20.30 – Infiniti mondi. Giordano Bruno il Nolano – drammaturgia di: M. Brancaccio/A. Gatti a cura di TTR il Teatro di Tato Russo – MDA Produzioni – costo: 10 euro info: 3519072781

