Napoli Sotterranea: riapre lo storico percorso nelle viscere del centro storico di Napoli

Riaperto al pubblico anche lo storico percorso di Napoli Sotterranea in Piazza San Gaetano, che ci conduce a ben 40 metri sottoterra e ci consente di compiere un viaggio eccezionale sotto il centro Storico di Napoli patrimonio Unesco

Dal 5 giugno 2020 ha riaperto in sicurezza, applicando tutte le recenti normative, lo storico percorso di Napoli Sotterranea in Piazza San Gaetano, nel centro Storico di Napoli patrimonio Unesco.

A pochi passi da via San Gregorio Armeno il percorso di Napoli Sotterranea è uno dei primi aperto in città alla fine degli anni ’80 dallo speleologo Enzo Albertini ed è oramai un’icona a livello internazionale.

Napoli Sotterranea ci porta a 40 metri sottoterra tra cunicoli e antiche cisterne, nelle viscere della terra ed è diverso dal percorso che si trova a pochi metri degli scavi archeologici della Neapolis Sotterrata che si trovano nel Complesso di San Lorenzo Maggiore a Napoli e che ci permette di visitare, a pochi metri sotto il manto stradale, i resti di un antico insediamento greco-romano.

Lo straordinario percorso di Napoli Sotterranea fu anche visitato dal presidente americano Bill Clinton quando venne in visita a Napoli e fu immortalato a mangiare la pizza a portafoglio lungo via dei Tribunali.

Visitare il percorso di Napoli Sotterranea che parte da Piazza San Gaetano significa compiere un viaggio nella storia lungo ben 2400 anni, dall’epoca greca a quella moderna. Si scenderà infatti a ben 40 metri di profondità tra antichi cunicoli e grandi cisterne. Durante l’escursione si potrà ammirare i resti dell’antico acquedotto greco-romano e i rifugi antiaerei della Seconda Guerra Mondiale e poi il Museo della Guerra, gli Orti Ipogei e tanto tanto altro ancora. Sarà anche possibile visitare i resti dell’antico Teatro greco-romano dell’Anticaglia, accessibili da una proprietà privata.

Le visite al percorso di Napoli Sotterranea

Per partecipare alle visite si consiglia di indossare scarpe comode e una felpa nei mesi estivi. I percorsi stretti, come i cunicoli, sono assolutamente facoltativi. L’ingresso è nel cuore del centro storico in Piazza San Gaetano n.68.

Fino alla fine del periodo di emergenza le visite guidate saranno regolate da un sistema di prenotazione per evitare assembramenti. Prima dell’ingresso sarà misurata la temperatura e sarà obbligatorio indossare la mascherina e il percorso sarà svolto in sicurezza in base alle norme vigenti.

Maggiori informazioni e prenotazioni Napoli Sotterranea – 081 296944 – 081 0190933 – 334 3662841