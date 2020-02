Visite straordinarie al Set dell’Amica Geniale

Il grande set de “L’amica Geniale” si trova nell’area industriale ex Saint Gobain di Caserta e aprirà al pubblico

Si potrà passeggiare per le strade del Rione Luzzati nel grande set che abbiamo visto ella serie dell’Amica Geniale e negli altri luoghi apparsi in Tv e ricostruiti con grandi scenografie per girare la serie di grande successo tratta dai romanzi di Elena Ferrante e prodotta dalla Rai e Hbo

A dare l’annuncio è stato Carlo Marino, sindaco di Caserta, che specifica che sarà visitabile dagli alunni delle scuole, ma non si esclude che prossimamente si possano organizzare anche visite di visitatori e dei tantissimi fan della serie tv che viene oramai trasmessa in tutto il mondo.

Il set all’aperto su sei ettari ed è il più grande in Europa

Il set è stato realizzato nell’area industriale ex Saint Gobain di Caserta e con i suoi sei ettari è il più grande in Europa: in televisione possiamo vedere che è un luogo perfetto e ben realizzato e fa da sfondo, con i suoi tanti dettagli, a tutte le storie de L’Amica Geniale.

Anche a molte scene della seconda serie che viene trasmessa in questi giorni e che si chiama Storia di Un nuovo cognome sono state girate in questo enorme studio cinematografico all’aperto.

Un grande set all’aperto di circa 26.000 metri quadrati sul quale è stato costruito anche il tunnel che si vede molto nella prima serie e sui quali sono stati ricostruiti ben 26 edifici: e tra la prima e seconda stagione della serie TV sono stati aggiunti altri edifici.

Su Instagram il sindaco di Caserta Carlo Marino ha annunciando che la produzione della serie tevisiva “ha operato in gran parte a Caserta, sin dalla prima serie, dove è stato realizzato il ‘Rione Luzzatti’. Una produzione a cui ha dato un contributo importante il Comune di Caserta e la città. I prossimi giorni inizieremo, d’accordo con la produzione, a far visitare, ai nostri giovani studenti, il set cinematografico e rivivere la vita delle due protagoniste”.

Dove sono state registrate quasi tutte le puntate

Una bella iniziativa che vuole far vedere agli studenti come nasce una serie televisiva e dove si effettuano le riprese “ in studio” all’aperto in quello che poi in TV sembra un vero quartiere. Intanto a Napoli già molte Associazioni che organizzano Visite guidate propongono Tour nei luoghi dove è stata ambientata e, a volte girata, la famosa serie TV: luoghi come piazza dei Martiri, dove c’è il negozio di scarpe di Lila, piazza Carlo III che vede i giri in bus di Elena e poi via Chiaia e corso Umberto.

