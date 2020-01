Eventi per bambini e famiglie: cosa fare a Napoli nel weekend dal 24 al 26 gennaio 2020

Un nuovo weekend con tante cose da fare per i bambini e le loro famiglie con per un fine settimana da passare assieme con eventi sempre interessanti.

Il week-end del 27, 25 e 26 gennaio 2020 sarà, per grandi e piccini, un bagno di golosità e divertimento. Abbiamo scelto di segnalarvi i consueti 4 eventi per vivere tra Napoli e dintorni, un fine settimana di allegria e spensieratezza.

Pizza day: come diventare piccoli pizzaioli per un giorno nelle campagne di Posillipo

Napoli e pizza, si sa, sono le due facce della stessa medaglia. Il cibo che ci ingolosisce da sempre e che ci fa incantare quando osserviamo le mani esperte dei pizzaioli dar vita al disco di pasta pronto per essere infornato diventa il protagonista di una mattinata dedicata ai bambini che potranno letteralmente mettere le mani in pasta!

L’evento è organizzato dalla Tenuta Melofioccolo e si svolgerà il 25 gennaio dalle 10 alle 12,30. Si inizia con la lettura della storia della pizza, dalle origini fino ai giorni nostri, si proseguirà con la caccia agli ingredienti per comporre la buona pietanza, infine si procederà alla realizzazione del goloso piatto. Età 3-8 anni, Costo 15,00€ a bimbo, fratellino 10,00€ Per info e prenotazioni 3511447773 – La Tenuta Melofioccolo è in Via del Marzano, 22, a Napoli a Posillipo Maggiori informazioni Tenuta Melofiocco

Festa del Cioccolato in provincia di Avellino tra golosità e gioco

Si svolgerà il prossimo fine settimana, dal 24 al 26 gennaio, presso il comune di Sant’Eustachio di Montoro (AV), la festa del Cioccolato, manifestazione dedicata ad uno dei cibi che più di ogni altro attrae la golosità di adulti e bambini. L’evento propone al pubblico solo cioccolato artigianale declinato in tutte le sue forme dalle abili mani dei Maestri cioccolatieri. Attenzione al prodotto e alla cultura locale che verrà omaggiata rispolverando antiche ricette locali, senza mai tralasciare le ultime ricerche in campo gastronomico.

E per i bambini? Se non fosse sufficiente a catturare la loro vivida curiosità il gran numero di tavolette, cioccolatini, calde tazze di ogni tipo di cioccolato, ecco le aree dedicate specificamente a loro: durante tutte e tre le giornate si svolgeranno laboratori coinvolgenti, un intrattenimento musicale allieterà la giornata, il Choco Play accoglierà i più piccoli per immergerli in diverse attività giocose ed istruttive. L’evento è gratuito. Orari: Venerdì dalle 18.00 alle ore 23.00;Sabato dalle ore 15.00 alle 23.00;Domenica dalle 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 23.00. Maggiori informazioni

Il Teatro dei Piccoli: due spettacoli per sognare ed emozionarsi ad occhi aperti

Torna Il Teatro dei Piccoli (Associazione Culturale no-profit) presso la Mostra d’Oltremare, con una programmazione attenta e studiata per accompagnare i bambini nel mondo intrigante ed educativo del Teatro. Sono due gli appuntamenti previsti per questo week-end di fine gennaio: sabato 25 andrà in scena “Con la Luna per mano” mentre domenica 26 sarà il turno di “Storia di uno Schiaccianoci”.

Il progetto “teatro dei Piccoli” si rinnova ogni anno per offrire ai piccoli l’opportunità di familiarizzare con l’arte dello spettacolo e dare loro un punto di riferimento culturale diverso dal solito intrattenimento. Una ulteriore caratteristica è la scelta di portare sulla scena sia spettacoli in italiano che in lingua straniera. Infine, sia l’area bar che l’area giochi –esclusivamente rivolte ai bambini ospiti del teatro- sono state organizzate senza tralasciare il benché minimo dettaglio: al bar vengono serviti solo cibi e bevande che ben si sposano con una alimentazione appropriata per i bambini. Prezzi: Spettacoli in Italiano: 7 Euro; Spettacoli in lingua: 8 Euro Nei giorni Festivi: 8 Euro Informazioni e contatti: info@teatrodeipiccoli.it Maggiori informazioni

MIRO’panKIDS – giochi, arte e creatività nel progetto esperienziale per bambini, ragazzi e famiglie

Il Progetto PANkids racconta (e gioca con) Joan Miró, si svolge in occasione della grande mostra si Mirò curata da Robert Lubar Messeri che si tiene al Pan, il Palazzo delle arti di Napoli e che espone 80 opere originali del grande Maestro catalano. Nella mostra c’è un’offerta diversificata di visite guidate, percorsi creativi e laboratori (per bambini, ragazzi, adolescenti, scuole di ogni ordine e grado, gruppi e famiglie) curata, dal lunedì alla domenica, dalla rete delle cinque Associazioni del PANkids (Arteteca at work; Archipicchia! Architettura per Bambini; Associazione culturale Kolibrì; La Bottega del Liocorno; Il Cerchio Quadrato Onlus). Tutte associazioni impegnate da anni nella realizzazione collegiale di attività formative ed esperienziali di didattica dell’arte e della creatività dedicate a bambini, preadolescenti e giovani presso il Pan di Napoli. Dalle opere d’arte in mostra all’arte in opera, «MiróPANkids» propone un cantiere in cui l’arte e la creatività svolgono una funzione attiva d’unione tra cultura e società.

In particolare, il viaggio attraverso le opere esposte, testimonianza di sei decenni di attività di Miró, dal 1924 al 1981, sarà una stimolante occasione per (ri)scoprire la trasformazione dei linguaggi pittorici che il grande artista iniziò a sviluppare nella prima metà degli anni Venti anche attraverso l’uso innovativo di supporti diversi, mettendo alla prova lo sguardo e il pensiero divergente di piccoli e grandi. Il sabato e la domenica tutte le Associazioni, a rotazione e in alternanza a due per volta ogni weekend proporranno i loro laboratori e poi visite guidate e percorsi creativi. Partecipanti: da un minimo di 10 a un massimo di 30 partecipanti per visita e laboratorio. Costi: € 5 il sabato e la domenica; € 10 dal lunedì al venerdì nel pomeriggio. Info e prenotazioni (obbligatorie): Orari weekend: sabato e domenica: ore 10,00-12,30; 16,30-19,00 Tel. Ufficio prenotazioni + 39 334 132 42 81.Maggiori Informazioni MIRO’panKIDS