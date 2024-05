Wine&Thecity: Arte e fotografia contemporanea al Made in Cloister

Interaction a Made in Cloister Napoli

La Fondazione Made in Cloister e il Premio Driving Energy , ideato e sviluppato da Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, s’incontrano a Napoli in occasione di Wine&Thecity per una serata all’insegna dell’arte e della fotografia contemporanea, della rigenerazione urbana e dell’inclusione sociale.

Serata speciale a Napoli, Venerdì 24 maggio 2024 alle ore 19.00, nel cinquecentesco chiostro di Santa Caterina a Formello, sede della Fondazione Made in Cloister, che accoglierà la presentazione della terza edizione del Premio fotografico Driving Energy, ideato e sviluppato da Terna, il gestore della rete elettrica nazionale. Il tema di quest’anno è “La via dell’invisibile e rimanda alla natura dell’arte e degli artisti: vedere ciò che altri non vedono, o non vedono ancora” (Si può partecipare fino al 30 giugno registrandosi al sito ufficiale Premio Driving Energy).

Un tema che sottolinea l’impegno di Terna a realizzare infrastrutture elettriche sempre più “invisibili”, cioè sostenibili e integrate nel territorio.

“Il Premio è rivolto a tutti i fotografi attivi in Italia, non importa se professionisti, semi-professionisti o dilettanti. Quello che conta è la vocazione fotografica. Lo sguardo creativo, la passione, l’ispirazione. La capacità di interpretare la realtà per immagini. E di esercitare questa capacità sul tema del Premio”.

Made in Cloister e Wine&Thecity assieme: due eccellenze napoletane

L’invisibile è stato anche il punto di partenza della Fondazione Made in Cloister, che più di dieci anni fa ha saputo vedere un posto meraviglioso dove altri vedevano un luogo abbandonato, e ha lavorato per trasformarlo in un centro di rigenerazione urbana e inclusione sociale a partire dall’arte. Sulla scoperta e valorizzazione del territorio, da oltre 15 anni, lavora anche l’Associazione culturale Wine&Thecity portando il vino delle migliori cantine italiane in luoghi spesso sconosciuti o inaccessibili ai più coniugando sempre arte, cultura e buon bere italiano. Per l’occasione è stata selezionata la cantina campana Vitematta, un progetto di viticoltura sociale che opera per la riabilitazione di soggetti con disagi psico-fisici e lavora sui terreni confiscati alla criminalità organizzata valorizzando i vitigni autoctoni dell’Agro aversano.

La serata speciale alla Fondazione Made in Cloister

La serata mette al centro l’arte e la fotografia contemporanea: il Premio Driving Energy proporrà alcuni autori partenopei selezionati dalle edizioni 2022 e 2023 come Pino Musi, Antonio Biasiucci, Raffaela Mariniello e Gaia Renis. I loro lavori e le loro storie si confronteranno con le opere d’arte site-specific di InterACTION, la biennale d’arte contemporanea ideata da Fondazione Made in Cloister e giunta quest’anno alla seconda edizione.

Napoli da Vivere Partner di Wine & The City e Mostra Interaction

Napoli da Vivere è partner sia di Wine & The City che della mostra Interaction. Il nostro portale, nato nel 2010, è il punto di riferimento per chi desidera esplorare la vibrante vita di Napoli, offrendo una panoramica completa su eventi culturali, artistici e gastronomici. Napoli da Vivere promuove il patrimonio unico della città, invitando i napoletani ed i visitatori a scoprire le molteplici anime di Napoli. Attraverso la collaborazione con Wine & The City, che unisce arte, cultura e buon vino, e con la mostra Interaction, che valorizza l’arte contemporanea e l’inclusione, Napoli da Vivere rafforza il suo impegno nel valorizzare e celebrare la cultura napoletana. Queste partnership evidenziano l’importanza del dialogo culturale e della connessione profonda con l’essenza della città, creando un racconto vivo e partecipato che arricchisce l’esperienza di tutti coloro che amano Napoli.

Serata Speciale alla Fondazione Made in Cloister

Quando: Venerdì 24 maggio 2024, ore 19:00

Venerdì 24 maggio 2024, ore 19:00 Dove: Fondazione Made in Cloister, Piazza Enrico De Nicola 48, Napoli

Fondazione Made in Cloister, Piazza Enrico De Nicola 48, Napoli Biglietti: Ingresso su invito – Prenotazione via email a info@wineandthecity.it

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.