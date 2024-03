La Randonnée di Napoli: in bici tra le bellezze di Napoli e della Costiera

Ph Facebook Napoli Pedala

Ritorna la Randonnée di Napoli: dalla Mostra d’Oltremare agli stupendi panorami del Vesuvio e della Costiera Sorrentina e Amalfitana passando tra le meravigliose ville del Miglio d’Oro. Sempre in bicicletta a ritmo di passeggiata

Si terrà domenica 17 marzo 2024 la quinta edizione della Randonnée di Napoli, con partenza dall’area ex Nato di Bagnoli. Si partirà presto per l’atteso appuntamento cicloturistico per pedalare su medie e lunge distanze alla scoperta delle bellezze di Napoli e delle sue stupende vicinanze.

Anche quest’anno uno straordinario percorso di circa 200 chilometri ma anche uno più breve di circa 100 chilometri per chi ama il cicloturismo. Nella passeggiata il punto più alto sarà sui Monti Lattari con il Vesuvio che non sarà scalato ma “circumnavigato” e poi si passerà in tanti luoghi splendidi dal Golfo di Napoli, a quello di Pozzuoli ai meravigliosi tornanti a picco in Costiera.

In bici dalla ex Nato di Bagnoli alle bellezze della Costiera

Domenica 17 marzo 2024 si parte alle 7 dall’area ex Nato di Bagnoli all’ingresso Viale della Liberazione, dove sarà allestito il village della Randonnée, con il primo check point a Torre del Greco e poi verso Vico Equense per una nuova sosta. Il passaggio verso la costiera amalfitana avverrà risalendo per il Valico di Chiunzi raggiungendo la quota più alta a 656 m.s.l.m. sui Monti Lattari.

Nel viaggio di ritorno verso Napoli ci sarà un passaggio al Fondo agricolo Nappo passando lungo i paesi litoranei del Miglio d’Oro, per rientrare in centro città, tra Maschio Angioino, Palazzo Reale di Napoli, Piazza del Plebiscito, Castel dell’Ovo, il lungomare e la Villa Comunale per una lunghezza di circa 115 km totali con 1500 m di dislivello. Per il percorso lungo, i km saranno circa 190, con 2500 metri di dislivello positivo. Alla fine tutti i ciclisti iscritti alla Randonnée si ritroveranno al punto di partenza, nell’area ex Nato Bagnoli, per concludere in bellezza con un Pasta party.

La Randonnée di Napoli sarà il primo evento della tredicesima edizione del Napoli Bike Festival che si terrà l’ 1 e 2 giugno 2024 ma prima ci sarà il 19 maggio l’evento la Vulcanica, ciclostorica napoletana.

