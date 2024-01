La tradizionale Sagra della Salsiccia e Friarielli a Striano, vicino Napoli

34° Edizione a Striano, nel napoletano, della Sagra della Salsiccia e Friarielli con squisiti panini preparati al momento e un bicchiere di buon vino locale ma anche degustazioni di altri prodotti tipici del territorio. E quest’anno si potrà anche ordinare per telefono e poi ritirare alla sagra

Grande festa a Striano, in provincia di Napoli dove le feste natalizie si chiudono in bellezza con una bella sagra da non perdere. Per quattro giorni, e precisamente il 5-6-7-8 Gennaio 2024 a Striano si terrà la tradizionale Sagra della Salsiccia e Friarielli, che viene presentata per la sua 34° Edizione.

La Sagra viene proposta presso la Casa Canonica Parrocchiale di Via Municipio, con la stessa Parrocchia di San Giuseppe che organizza e cura, con successo, da anni, l’evento.

Salsiccia e friarielli, vino locale e degustazioni di altri prodotti tipici del territorio

I partecipanti troveranno tanti ottimi panini caldi appena preparati con salsiccia e friarielli, che è oramai un tradizionale cibo della tradizione culinaria partenopea, e i panini saranno accompagnati da un buon bicchiere di vino locale.

Negli stand verrà proposto il tipico panino con salsiccia e friarielli, un buon bicchiere di vino a 4 euro e non mancheranno anche degustazioni di altri prodotti tipici del territorio che potranno essere gustati nei vari giorni della festa. Quest’anno, ci sarà anche possibilità di prenotare il buon cibo preparato via telefono con ritiro in loco (da asporto)

Maggiori informazioni Sagra della Salsiccia e Friarielli

