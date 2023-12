Capodanno 2024 a Sorrento e sulla costiera Sorrentina: eventi, concerti e spettacoli

Ph Facebook Eventi a Sorrento

Gli eventi a Sorrento, Vico Equense e Massalubrense e Sant’Agnello di Sorrento per la notte di Capodanno e i primi giorni dell’anno 2024 con tante manifestazioni, concerti e spettacoli da non perdere

Anche quest’anno serate di grande festa a Sorrento e nella costiera sorrentina per la fine dell’anno 2023 e il Capodanno 2024. A Sorrento ci sarà il “Ciuccio di fuoco” per salutare il 2023 e poi un veglione da passare tutti assieme in piazza Tasso e gli spettacoli dei fuochi d’artificio, i concerti e gli spettacoli anche per bambini. Un Capodanno speciale in piazza anche a Vico Equense da passare tutti assieme per aspettare il nuovo anno.

Tanti eventi anche nelle cittadine vicine a Sorrento, tutte piene per questa fine dell’anno come la città di Napoli, che ha preparato una grande festa di ben 3 giorni con grandi eventi in Piazza del Plebiscito e sul Lungomare.

Di seguito i principali eventi della fine ed inizio anno a Sorrento, Vico Equense, Massalubrense e Sant’Agnello di Sorrento

Sorrento

31 Dicembre – Ore 11.30 Teatro Tasso – S.C.S. Sorrento Sinfonietta International Symphony Orchestra – Concerto Di Fine Anno

31 Dicembre – Dalle Ore 17.00 Corso Italia e Centro Storico – Sfilata del Gruppo Folkloristico per le Strade della Città di Sorrento ed esecuzione della Canzone di Capodanno

31 Dicembre – Ore 18.00 Piazza Tasso – Ciuccio di Fuoco

31 dicembre – Dalle Ore 23.00 Alle Ore 03.00 Piazza Tasso Festa Di Capodanno: Intrattenimento Musicale Con Live Music Helen & Antonio Afroblue, Dj Nando Fruscio & Miguel Verdoliva. Performer Hosting Emsi Gallo

1 Gennaio – Ore 01.00 Marina Piccola – spettacolo Di Fuochi Pirotecnici

1 Gennaio Dalle Ore 10.00 Alle Ore 21.00 Piazza Tasso – Spettacolo Dei Burattini

1 Gennaio – Ore 17.30 Teatro Tasso – S.C.S. Sorrento Sinfonietta International Orchestra – Concerto Di Capodanno

Eventi nei giorni successivi-Programma M’Illumino d’Inverno

Vico Equense

31 dicembre 2023 ore 23.59 – in Piazza Umberto I – “CAPODANNO IN PIAZZA”. Concerto live con la band “Allerija” e a seguire disco ’70 -’80 -’90 con DJ set di Ivano Petagna, animazione a cura di Marco Pesacane. Conducono Francesco e Giovanna di Vikonos web radio.

1° gennaio 2024 ore 12.00 – Aequa Cineteatrospazioarte – CONCERTO DEL PRIMO DELL’ANNO con orchestra sinfonica Musiche Valzer, Polke di Strauss, grande repertorio brillante classico – viennese con voce solista. *

1° gennaio 2024 ore 20.00 – Parrocchia di S. Antonino Abate in borgata Arola – CONCERTO DI MUSICHE DELLA TRADIZIONE. Opere, Romanze e Canzoni*

Massa Lubrense

31 Dicembre 2023 – Piazza Sant’Agata – dalle 12:30 – “Concertone di Capodanno” – Fofò e Giovanni Cinque in Duo e poi concertone con Trio Tarante, Peppeoh e Dj Set.

31 Dicembre 2023 – Piazza Sant’Agata – dalle 16:00 – “La Canzone di Capodanno“, intrattenimento ed animazione per le strade di Sant’Agata.

1 Gennaio 2024 – dalle 19:30 – Monticchio – “La Canzone di Capodanno“, intrattenimento ed animazione per le strade di Monticchio.

Sant’Agnello di Sorrento

31 Dicembre 2023 – Ore 12:00 – Piazza Matteotti – “Aperitivo di Fine Anno” a cura del Forum dei Giovani di Sant’Agnello.

1 Gennaio 2024 – Ore 10:00 – Colli di Fontanelle, Trasaella, Maiano, Angri, Piazza Matteotti – “La Canzone de lo Capodanno” – Gruppo Folkloristico itinerante.

1 Gennaio 2024 – Ore 12:30 – Piazza Matteotti – Aperitivo in Piazza.

