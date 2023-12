Aperture serali a 3 euro e eventi straordinari per Natale al Palazzo Reale di Napoli

© Napoli da Vivere

A Palazzo Reale di Napoli un dicembre straordinario con tante iniziative speciali ed eventi da non perdere. Visitabile anche il bellissimo “presepe del Re”, con pastori di artisti del settecento provenienti dalla collezione del Banco di Napoli

A Palazzo Reale di Napoli ci sarà un mese di dicembre 2023 particolare con una serie di iniziative che amplieranno l’offerta culturale proposta ai visitatori.

Tanti eventi con anche aperture speciali serali a 3 euro o aperture straordinarie dei depositi per far conoscere i tanti capolavori del Museo. E poi non mancherà la possibilità di vedere lo straordinario “Presepe del Re” il grande presepe ospitato a Palazzo Reale con pastori di artisti del settecento provenienti dalla collezione del Banco di Napoli.

Il Presepe contiene più di 200 pastori molti dei quali realizzati da importanti artisti del 700 tra cui Giuseppe Sammartino, autore del Cristo Velato.

Dicembre al Palazzo Reale di Napoli

Venerdì 8 dicembre 2023 – Per la Festa dell’Immacolata Concezione, il Museo effettuerà un’apertura straordinaria serale al pubblico dalle ore 20,00 alle ore 24,00, con ultimo ingresso alle ore 23,00, al costo ridotto di 3,00 euro. Come da tradizione, ai piedi dello storico Scalone d’Onore, sarà allestito il gigantesco “Albero dei desideri” dove ci sarà un grande pacco dove i visitatori potranno lasciare le lettere. Visitabile anche il Museo Caruso, aperto su prenotazione e incluso nel costo del biglietto.

– Nel giorno consueto di chiusura Palazzo Reale sarà aperto normalmente dalle ore 9,00 alle ore 13,00, con ultimo accesso alle ore 12,00, ai consueti costi d’ingresso. Mercoledì 27 dicembre 2023 – Nel giorno consueto di chiusura Palazzo Reale sarà aperto normalmente dalle ore 9,00 alle ore 19,00, con ultimo accesso alle ore 18,00, ai consueti costi d’ingresso.

Il Museo Caruso è visitabile esclusivamente su prenotazione, online oppure direttamente in biglietteria in caso di disponibilità residua.

Palazzo Reale – evento ufficiale

